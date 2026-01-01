KI-gestützte Automatisierung für alle
Verwandle alltägliche Prozesse in automatisierte Workflows, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.
Mit KI in wenigen Minuten Workflows erstellen
Dir fehlen technische Kenntnisse? Kein Problem. Der Workflow-Builder verwendet KI, damit du mit einigen wenigen Klicks automatisierte Prozesse erstellen kannst. Sage einfach der KI, was du brauchst, und schon wird der gewünschte Workflow für dich erstellt. So kannst du dich wieder ganz auf das Wesentliche konzentrieren.
„Der Workflow-Builder optimiert Prozesse und verbessert die Zusammenarbeit. Dank automatisierter Aufgaben können wir uns mehr auf Kunden- und Lieferantenerfahrungen konzentrieren und müssen weniger Zeit für die Verwaltung aufwenden.“
Intelligentere Workflows in nur einem Schritt
Mit dem Schritt „KI-Antwort generieren“ im Workflow-Builder können alle einen KI-Schritt zu ihren Workflows hinzufügen. Gib einen Prompt in natürlicher Sprache ein, verknüpfe Wissensquellen aus Slack und erhalte jedes Mal eine zuverlässige, kontextbezogene Antwort.
Automatisierungen aller Art, von einfach bis komplex
Beurteile Vorfälle nach Schweregrad, leite Anfragen weiter, gewähre Genehmigungen und vieles mehr. Workflows in Slack können Bedingungslogik umfassen – von Aufgaben mit einem Schritt bis hin zu Prozessen mit mehreren Verzweigungen – und dabei bis zu 15 Bedingungen unterstützen.
Deine Tools mit nur einem Klick vernetzen
Nutze deine bevorzugten Tools in Slack und überlasse alles weitere dem Workflow-Builder. Mit dabei sind Salesforce und mehr als 70 Apps mit Plug-and-Play-Connectors, sodass du deine Arbeit nicht unterbrechen weniger zwischen Apps wechseln musst.
28 %
mehr Zeitersparnis durch Automatisierung1
80 %
derjenigen, die Slack-Workflows erstellen, besitzen keinen technischen Hintergrund2
Der Workflow-Builder arbeitet da, wo dein Team arbeitet
Sende Workflows in Nachrichten, bette sie in Canvases ein, setze Lesezeichen in einem Channel und vieles mehr. Der Workflow-Builder passt in deinen Workflow und erleichtert deinem gesamten Team den Einstieg.
Deine Arbeitsabläufe individuell anpassen
Nutze die Automatisierung jetzt noch besser mit benutzerdefiniertem Code in der API von Slack. Integriere Connectors, um Aktionen in Slack in deinen bevorzugten Drittanbieter-Tools in sofortige Ergebnisse zu verwandeln.Deine eigenen benutzerdefinierten Schritte erstellen
Häufig gestellte Fragen
Sehr gute Frage. Mit Slack erschließt sich deinem Unternehmen eine ganz neue Art der Arbeit. Anstelle von E-Mails ist Slack eine schnellere, besser organisierte und sicherere Plattform – deine gesamte Kommunikation ist in Channels organisiert, die einfach zu erstellen, zugänglich und zu durchsuchen sind. Wenn es für alle Arbeitsabläufe und Prozesse in deinem Unternehmen einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können. Slack integriert außerdem KI in den Arbeitsablauf und unterstützt dich während deines Arbeitstages, damit du schneller und einfacher die benötigten Informationen findest und entsprechend handeln kannst. Und im Gegensatz zu E-Mails lässt sich Slack in alle anderen Systeme in deinem Tech-Stack integrieren und wird so zum einzigen Betriebssystem für deine gesamte Arbeit. Mit Slack findest du alle Informationen und alle Personen, die du für deine Arbeit benötigst, an einem einzigen Ort, sodass Kontextwechsel, Datensilos und Informationsverluste der Vergangenheit angehören.
Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.
Der Workflow-Builder ist eine kostenpflichtige Funktion, die in den Slack Pro- und Enterprise-Abonnements sowie dem Business+ Abonnement enthalten ist. Wirf einen Blick auf unsere Preisübersicht, um mehr über unsere kostenlosen und kostenpflichtigen Abonnements zu erfahren.
Da der Workflow-Builder so flexibel ist, können Workflows für eine Vielzahl von Aufgaben erstellt werden. Viele erstellen Workflows für Dinge wie den Austausch von Informationen mit neuen Teammitgliedern, die Genehmigung von Urlaubsanträgen, das Einreichen von Support-Tickets, das Einholen von Feedback von Kolleg:innen, das Moderieren von Q&A-Sitzungen und vieles mehr. Den Möglichkeiten sind quasi keine Grenzen gesetzt. Lass dich von diesen Beispiel-Workflows inspirieren.
Stelle dir Workflows wie eine Abfolge von Aktionen und Reaktionen vor. Jeder Workflow in Slack beginnt mit einem Trigger. Bei einigen Triggern wird ein Workflow automatisch gestartet, z. B. zu einem geplanten Datum und einer geplanten Uhrzeit, während andere ausgelöst werden, wenn jemand eine Aktion durchführt, z. B. die Auswahl aus dem Aktionsmenü.
Wenn eine dieser Aktionen ausgeführt wird, löst der Trigger automatisch Workflow-Schritte aus. Anhand dieser Schritte interagieren die Personen in deinem Workflow. Du kannst Schritte hinzufügen, die Nachrichten oder benutzerdefinierte Formulare senden, oder Schritte aus Connectors verwenden, um deinen Workflow mit anderen Tools zu verknüpfen.
Möchtest du es selbst ausprobieren? Öffne den Workflow-Builder und lege los.
Ja! Mit Connectors kannst du Workflows erstellen, die automatisch Informationen an Tools wie Jira, Salesforce und Google Tabellen senden. Hier erfährst du mehr darüber, wie du einen neuen Workflow mit Connectors erstellen kannst.