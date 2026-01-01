人人都能享受自動化的輕鬆便利
不必撰寫任何程式碼，就能將例行工作程序轉變成自動化工作流程。
運用 AI 幾分鐘內即可建立工作流程。
沒有任何技術背景？沒問題。只需按幾下，工作流程建立工具就能運用 AI 建立自動化流程。現在只需告訴 AI 你的需求，它就會建立工作流程，讓你省下時間來完成更多工作。
「工作流程建立工具可簡化流程和加強協作。藉由自動化工作，我們可以縮短行政工作時間，更專注於改善客戶和供應商體驗。」
不論簡單或複雜，皆可自動化。
事件分類、轉發請求、審核批准等等。從單一步驟的工作到多重分支的程序，Slack 的工作流程包含條件邏輯，最多可支援 10 個條件。
按一下即可連結你的工具。
將你最愛的各種工具整合到 Slack，剩下的就交給工作流程建立工具。它包含 Salesforce 和 70 種以上的應用程式，配有隨插即用的連結工具，讓工作順利進行，減少環境切換。
28%
自動化額外省下的時間1
80%
建立 Slack 工作流程的使用者並非技術人員2
你的團隊隨時隨地都能使用工作流程建立工具。
舉凡在訊息中傳送工作流程、將工作流程嵌入到畫板，以及在頻道中為工作流程加上書籤，都不成問題。工作流程建立工具適合你的工作流程，讓整個團隊都能輕鬆加入。
常見問答集
好問題。Slack 是公司上下工作的全新方法，不同於電子郵件，Slack 是一個更快速、更有條理且更安全的平台；你的所有通訊都會被整理到頻道中，而且頻道的建立、加入和搜尋都輕而易舉。當公司的所有資訊與工作都彙整在頻道中，所有人就會明確知道該到哪裡完成工作。Slack 也將 AI 帶入工作流程中，協助你完成一整天的工作，讓你更快更輕鬆地找出所需的資訊並予以回應。而且不同於電子郵件，Slack 整合技術堆疊中的所有其他系統，將你的所有工作變成單一的作業系統。Slack 將完成工作所需的資源和成員整合到單一位置，讓你告別環境切換、資料隔閡或情報遺失。
如果想閱讀更多與此主題相關的內容，建議你查看我們的資源庫。
工作流程建立工具是一項付費功能，包含在 Slack Pro、Business+ 和 Enterprise 訂閱方案中。如果想瞭解免費和付費訂閱方案的資訊，請查看我們的定價頁面。
工作流程建立工具非常有彈性，因此無論有什麼工作需求，都可以建立適合的工作流程。很多人會建立工作流程來完成各種工作，例如與新團隊成員分享資訊、將休假單送交核准、提交支援單、請共事者提供意見回饋、讓問答環節順利進行，使用方式豐富多元，可能性近乎無限！這些工作流程範例或許能為你帶來一些靈感。
可以把工作流程想成一系列動作和回應，所有 Slack 工作流程都是在滿足觸發條件時啟動。有些觸發條件會自動啟動工作流程，例如在已排定的日期和時間啟動，有些觸發條件則是在有人執行動作時才會啟動工作流程，例如有人從捷徑功能表選取任何一項動作。
如果有人執行其中一項動作，觸發條件就會自動啟動工作流程中的步驟。這些步驟就是人員與工作流程互動的方式。你可以新增傳送訊息或自訂表單的步驟，或使用連結工具提供的步驟，將工作流程與其他工具連結。
準備好親自試試看了嗎？現在就開啟工作流程建立工具，開始使用吧！
可以！你可以透過連結工具建立工作流程，將資訊自動傳送到 Jira、Salesforce 和 Google 試算表等工具。深入瞭解如何使用連結工具建立新的工作流程。