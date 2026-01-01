好問題。Slack 是公司上下工作的全新方法，不同於電子郵件，Slack 是一個更快速、更有條理且更安全的平台；你的所有通訊都會被整理到頻道中，而且頻道的建立、加入和搜尋都輕而易舉。當公司的所有資訊與工作都彙整在頻道中，所有人就會明確知道該到哪裡完成工作。Slack 也將 AI 帶入工作流程中，協助你完成一整天的工作，讓你更快更輕鬆地找出所需的資訊並予以回應。而且不同於電子郵件，Slack 整合技術堆疊中的所有其他系統，將你的所有工作變成單一的作業系統。Slack 將完成工作所需的資源和成員整合到單一位置，讓你告別環境切換、資料隔閡或情報遺失。

