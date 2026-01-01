生產力和協作

訊息和檔案歷史記錄 搜尋人員、頻道和檔案，從中找出脈絡，讓新進團隊成員能更快掌握情況。 90 天限制 包含 包含 包含

頻道 頻道可讓你的工作井井有條又清楚明確，可以針對每個專案、主題或團隊來建立頻道。 包含 包含 包含 包含

搜尋 組織的訊息都能搜尋得到，因此只要快速查詢，即可獲得所需答案。 包含 包含 包含 包含

語音和影片剪輯 無需離開 Slack 就能使用剪輯分享音訊構想或螢幕錄影。 包含 包含 包含 包含

Slack Connect 使用 Slack Connect 安全地與廠商、客戶及合作夥伴合作。 僅限一對一 包含 包含 包含

微型會議 使用 Slack 微型會議，透過影音會議 (包括螢幕共享) 與人員即時合作。 僅限一對一 包含 包含 包含

畫板 直接使用 Slack 畫板，建立文字、檔案、影像和影片等內容。 包含 包含 包含

清單 協作管理專案並整理 Slack 清單中的各項工作。 包含 包含 包含

可自訂區段 保持專案和團隊有條不紊。將頻道和對話分組成幾個自訂側欄區段。 包含 包含 包含

範本 存取具自動化功能，可直接使用的範本。在 Enterprise+ 上，發佈適合你公司使用的自訂範本。 使用者建立 使用者建立 管理員建立

AI 工作幫手

對話串與頻道摘要 按一下即可快速瞭解頻道和對話串內容。 包含 包含 包含

微型會議記錄 取得含有文字轉出、會議重點和行動項目的會議摘要。 包含 包含 包含

AI 助理應用程式 嵌入第三方代理和新式 AI 應用程式，以便和你一起在 Slack 中協作。 包含 包含 包含

每日要點回顧 取得所有團隊工作和專案進展的每日摘要。 包含 包含

檔案摘要 利用 AI 支援的共享檔案摘要快速看完文件。 包含 包含

AI 語言翻譯 翻譯訊息並以你偏好的語言取得 Slack AI 結果。 包含 包含

產生 AI 工作流程 只需輸入提示，就能運用強大的 Slack AI 和工作流程建立工具建立工作流程。 包含 包含

工作流程建立工具中的 AI 步驟 利用頻道摘要等 AI 支援的步驟強化工作流程，取得每日或每週的要點回顧。 包含 包含

AI 訊息說明 參考根據團隊對話提供的清楚說明，即時理解縮寫、專案內容或專業術語。 包含 包含

畫板的 AI 寫作協助 AI 可協助創作、組織和潤飾內容。 包含 包含

AI 搜尋 只要在搜尋列輸入問題，就能從對話與共享的檔案中得到明確的答案。剩下的交由 AI 來處理。 包含 包含

企業搜尋 利用企業搜尋來搜尋整個已連線應用程式、資料庫和系統。 包含

自動化工具

與其他應用程式整合 Slack 應用程式目錄中有 Salesforce、Jira、Google 雲端硬碟和 ChatGPT 等超過 2,600 種應用程式可選擇。 10 包含 包含 包含

將應用程式部署至 Slack 基礎架構 在 Slack 的安全基礎架構上部署運行自訂功能，無需額外支付費用。 包含 包含 包含

工作流程建立工具 直接在 Slack 中將例行工作和流程自動化，不需要任何程式碼。 包含 包含 包含

自訂工作流程步驟 自訂工作流程步驟讓開發人員可以使用 Slack API 將組織特定系統融入工作流程。 包含 包含 包含

工作流程建立工具中的條件式分支 在 Slack 運用條件邏輯建立工作流程，無需編寫程式碼。 包含 包含

安全性

待用資料與傳輸中資料加密 根據預設，Slack 會將待用資料與傳輸中的資料加密，這是我們安全措施的一環。 包含 包含 包含 包含

雙因素驗證 新增額外的安全性；因此你永遠不需要擔心你的密碼遭盜用。 包含 包含 包含 包含

作業階段持續時間 要求成員在關閉 Slack 時或經過設定的時間之後重新登入。 包含 包含 包含 包含

本機裝置管理 實施諸如封鎖進行越獄破解的裝置或禁止在行動裝置或桌面上下載檔案的政策。 包含 包含 包含 包含

存取日誌 存取日誌會追蹤登入、日期、裝置和 IP，以偵測可疑的活動。 包含 包含 包含

單一登入 (SSO) 使用你選擇的 IDP 登入。支援 12 個 SSO 選項，包括 Okta、Google 和 Azure。 使用 Google 進行 OAuth 以 SAML 為基礎 支援多重 SAML 驗證

Slack 企業金鑰管理 Slack 企業金鑰管理使用你的專屬加密金鑰和 AWS KMS 活動記錄保護敏感資料。 擴充套件

與企業行動管理整合 利用 VMware AirWatch 或 Ivanti MobileIron 等「企業行動管理」工具來管控行動資料。 包含

異常事件回應 發生異常事件時，自動結束使用者作業階段，藉此防範各種風險。 包含

法規遵循

資料保留政策 免費版 Slack 於 1 年後刪除資料。付費方案依預設永久保留資料，且可調整各項設定。 最多 1 年 包含 包含 包含

資料常駐 對於全球團隊，請選擇某些類型的待用資料會儲存的區域。 包含 包含

所有訊息資料匯出 工作空間擁有者和管理員可以匯出所有工作空間資料，包括私人頻道與私訊。 包含 包含

單一使用者的所有訊息資料匯出 工作空間擁有者和管理員可以從單一使用者參與的所有對話中匯出資料。 包含

原生防止資料遺失功能 掃描外部訊息與檔案，防止資料遺失或外洩。 包含

資訊柵欄 在 IDP 群組之間建立資訊柵欄封鎖特定私訊及微型會議，避免利益衝突。 包含

法律封存 針對成員實施合法保留政策，以保留他們的 Slack 資料，無論是編輯數、刪除數或保留。 包含

Discovery API 使用已核准的第三方應用程式匯出或對 Slack 中的訊息與檔案執行操作。 包含

稽核記錄 稽核記錄保留變更和使用情況。在 Slack 中檢視，匯出 CSV 或使用稽核記錄 API。 包含

支援 HIPAA 法規遵循 Slack 可設定為支援檔案與訊息內容中的受保護健康資訊 (PHI)。 包含

管理

工作空間 工作空間是工作進行的地方，如同一間虛擬辦公室：你所有的頻道、私訊和工具全都放在這裡。 1 1 1 無限制

管理頻道張貼權限 控制誰可以張貼或 @提及頻道中的每個人。這樣可以避免大型的公告頻道收到干擾。 僅限 #公開區頻道 僅限 #公開區頻道 任何頻道的張貼權限 任何頻道的張貼權限

管理分析控制面板 管理分析儀表板顯示你的組織如何運用 Slack。排序資料以瞭解訊息、頻道和成員。 包含 包含 包含

SCIM 使用者管理 Slack 支援以 SCIM 來佈建成員。使用連接器應用程式及受支援的身分提供程式。 包含 提供訪客支援

管理分析 API 擷取特定日期的管理分析資料做成壓縮的 JSON 檔案。 包含 包含

訊息活動管理分析 擁有者、管理員或成員可以檢視訊息活動，以度量通訊的影響。 包含 包含

自訂使用者群組 將多個人員新增到一個單一使用者群組 @提及，以簡化整個團隊的通訊。 包含 包含 包含

宣告網域 Slack 可協助公司宣告多個網路網域。 包含

自訂服務條款 組織擁有者和管理員可以規定加入及使用其 Slack 組織的自訂規則。 包含

精細角色劃分 指派成員或 IDP 群組系統角色。選擇他們是否管理整個組織的管理員工作，或者依工作空間管理。 包含

管理暗號標記內容 Enterprise+ 成員可以將訊息打暗號以便查看。擁有者和管理員可以打暗號並檢視暗號記錄。 包含

支援