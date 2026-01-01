安全的外部協作

用更理想的方式與公司外部人員合作。

Slack Connect 將對話從孤立的電子郵件對話串移到同一處，徹底改變你與合作夥伴、廠商或客戶的合作方式。

透過 Slack Connect 完成更多工作。

不論你是與廠商合作，或正在與客戶達成交易，Slack Connect 都能幫你搞定。

  • 2 倍

    創意審查與核准流程速度提升。 2 倍創意審查與核准流程速度提升。

  • 50%

    團隊與承包商的每週會議減少。 團隊與承包商的每週會議減少 50%。

  • 4 倍

    團隊與客戶的交易週期時間變快 團隊與客戶的交易週期時間變快 4 倍

Slack Connect：比使用電子郵件更快速
制定決策更迅速

比使用電子郵件更快速。

電子郵件不是專為專案工作設計，但 Slack Connect 為此而生。無論是即時取得客戶意見回饋、與客戶視訊通話，還是取得廠商核准，一切都能直接在團隊工作的環境中完成。

    Slack Connect 安全性
    控制和安全性

    與外部組織緊密聯繫。

    Slack Connect 採用與 Slack 相同的安全性與合規標準，因此你可以與任何公司外部人員安全協作。你可以決定合作夥伴能加入的空間，以及他們可看到和分享的內容。

      Slack Connect AI
      Slack AI

      有了 AI 幫忙，輕鬆掌握重點資訊。

      無論是將新的團隊成員加入專案，需要讓他們快速進入狀況，還是要查詢專案啟動日期，AI 都能幫提供協助，它能找出重要資訊和整理摘要，速度還比以往都快。

        如何開始使用

        只要按幾下，就可以開始與廠商、客戶等對象更密切合作

        步驟 1：建立頻道。

        在 Slack 中建立新頻道並命名

        步驟 2：傳送邀請。

        邀請合作夥伴、廠商或客戶加入頻道。別忘了通知他們你已傳送邀請！

        步驟 3：合作夥伴接受邀請。

        合作夥伴接受邀請既簡單又免費。他們加入頻道後，你會收到通知。

        步驟 4：開始一起協作。

        傳送第一則訊息，開始即時協作。

        專為所有類型的職位打造

        無論你在組織結構圖中的哪個部門工作，都能透過 Slack 讓團隊溝通保持條理與高效率。
        銷售加快與潛在客戶達成交易的速度。客戶成功建立更深厚的客戶關係。服務用更短的時間解決客戶的問題。行銷與代理商合作夥伴共事更迅速有效率。營運與廠商和供應商共事更迅速有效率。業務發展與合作夥伴協作推動聯合計畫更迅速有效率。

        與超過 35 萬個組織一同使用 Slack Connect 工作

        兩人圍著一部筆電進行討論，其中一人指著螢幕

        「Slack 是我們公司協作的核心，不但可以加快速度，更是與客戶建立關係不可或缺的一部分。我們每天都使用 Slack。」

        營運長Brad Lightcap
        cole-haan-customer-story-hero-image

        「使用 Slack 來取得核准的速度快多了。在我們的產業，快速就代表你可以用比一般更快的速度在市場上推出流行產品。」

        高階概念資深產品開發人員Christopher Newsome
        fastly-slack-customer-hero-image

        「聽客戶說，我們就像他們團隊的延伸，顯然這種感覺有一部分是因為我們使用了 Slack。」Richey 表示。

        客戶體驗主管Kami Richey
        常見問題

        無論使用哪個 Slack 付費方案，都可透過 Slack Connect 傳送一對一訊息給組織外部人員。如需更多關於 Slack 付費方案的資訊，請參見定價頁面

        如果使用 Enterprise+ 方案，訂閱免費方案的外部合作夥伴可以直接加入 Slack Connect 頻道，無需升級或開始免費試用期。如果你們訂閱不同的付費方案，那也沒關係！透過 Slack Connect 邀請合作夥伴協作後，如果他們符合資格，就能在 90 天內免費試用 Slack Pro 方案。

        使用付費方案，即可邀請公司外部人員共用 Slack 頻道。或者，也可以暫時略過頻道，並傳送開始互傳私訊的邀請，操作方式就和其他私訊一樣！

        只要按幾下，就可以開始與廠商、客戶等對象更密切合作。 我們的銷售團隊很樂意協助你開始使用。

        Slack 託管於 Amazon Web Services (AWS) 環境中，預設資料儲存地為美國 AWS。不過，透過 Slack 的資料常駐功能，全球團隊可選擇特定類型靜態資料的儲存區域。Slack 提供傳輸中與靜態資料加密。在此閱讀更多關於我們安全措施的資訊。

        Slack 致力於確保我們基礎架構的安全性、備援性和可靠性，同時提供工具，協助你的團隊安全管理環境。在保護貴組織安全這方面，我們可以很自豪的表示，提供的保障超乎業界標準。此外，網站上還列出許多 Slack 安全措施與認證。

        好問題！Slack 中的頻道可以徹底改造你與同事合作的方式。同理，Slack Connect 也能讓你和公司外部人員透過頻道合作。只要使用 Slack Connect，不用授予人員存取整個 Slack 工作空間的權限，只需要授予要用於協作的頻道權限即可。

        透過 Slack Connect，管理員可以掌控組織資料，還能監控外部存取權。和電子郵件不同的是，郵件協作讓使用者容易面臨垃圾郵件和網路釣魚風險；而在頻道中工作，則能確保團隊只會收到已經過驗證成員傳送的訊息和檔案。請在這裡深入瞭解 Slack Connect 內建的企業級安全防護措施。

        有了 Slack Connect，與其他公司的人員共事，就像和自己的團隊成員在 Slack 上合作一樣快速又簡單。因此，這是與外部合作夥伴、廠商和客戶協作的理想選擇。Slack 頻道與私訊這些迅速高效的溝通方式，能為跨公司的團隊帶來以下助益：

        • 建立更深厚的客戶關係
        • 縮減回應時間
        • 加速銷售週期
        • 把握新的機會
        • 跨組織連結工作流程

        此外，所有功能都有 Slack 企業級安全防護作為後盾。請參閱「與外部合作夥伴更順暢溝通」文章，獲取更多靈感