透過 Slack Connect 完成更多工作。
不論你是與廠商合作，或正在與客戶達成交易，Slack Connect 都能幫你搞定。
2 倍
創意審查與核准流程速度提升。 2 倍創意審查與核准流程速度提升。
50%
團隊與承包商的每週會議減少。 團隊與承包商的每週會議減少 50%。
4 倍
團隊與客戶的交易週期時間變快 團隊與客戶的交易週期時間變快 4 倍
- 1此處的說法與數據，是根據特定公司團隊使用 Slack Connect 的結果。在你的組織中，結果可能不同。
比使用電子郵件更快速。
電子郵件不是專為專案工作設計，但 Slack Connect 為此而生。無論是即時取得客戶意見回饋、與客戶視訊通話，還是取得廠商核准，一切都能直接在團隊工作的環境中完成。
與外部組織緊密聯繫。
Slack Connect 採用與 Slack 相同的安全性與合規標準，因此你可以與任何公司外部人員安全協作。你可以決定合作夥伴能加入的空間，以及他們可看到和分享的內容。
有了 AI 幫忙，輕鬆掌握重點資訊。
無論是將新的團隊成員加入專案，需要讓他們快速進入狀況，還是要查詢專案啟動日期，AI 都能幫提供協助，它能找出重要資訊和整理摘要，速度還比以往都快。
如何開始使用
只要按幾下，就可以開始與廠商、客戶等對象更密切合作
步驟 1：建立頻道。
在 Slack 中建立新頻道並命名
步驟 2：傳送邀請。
邀請合作夥伴、廠商或客戶加入頻道。別忘了通知他們你已傳送邀請！
步驟 3：合作夥伴接受邀請。
合作夥伴接受邀請既簡單又免費。他們加入頻道後，你會收到通知。
步驟 4：開始一起協作。
傳送第一則訊息，開始即時協作。
專為所有類型的職位打造
與超過 35 萬個組織一同使用 Slack Connect 工作
常見問題
無論使用哪個 Slack 付費方案，都可透過 Slack Connect 傳送一對一訊息給組織外部人員。如需更多關於 Slack 付費方案的資訊，請參見定價頁面
如果使用 Enterprise+ 方案，訂閱免費方案的外部合作夥伴可以直接加入 Slack Connect 頻道，無需升級或開始免費試用期。如果你們訂閱不同的付費方案，那也沒關係！透過 Slack Connect 邀請合作夥伴協作後，如果他們符合資格，就能在 90 天內免費試用 Slack Pro 方案。
使用付費方案，即可邀請公司外部人員共用 Slack 頻道。或者，也可以暫時略過頻道，並傳送開始互傳私訊的邀請，操作方式就和其他私訊一樣！
只要按幾下，就可以開始與廠商、客戶等對象更密切合作。 我們的銷售團隊很樂意協助你開始使用。
Slack 託管於 Amazon Web Services (AWS) 環境中，預設資料儲存地為美國 AWS。不過，透過 Slack 的資料常駐功能，全球團隊可選擇特定類型靜態資料的儲存區域。Slack 提供傳輸中與靜態資料加密。在此閱讀更多關於我們安全措施的資訊。
Slack 致力於確保我們基礎架構的安全性、備援性和可靠性，同時提供工具，協助你的團隊安全管理環境。在保護貴組織安全這方面，我們可以很自豪的表示，提供的保障超乎業界標準。此外，網站上還列出許多 Slack 安全措施與認證。
好問題！Slack 中的頻道可以徹底改造你與同事合作的方式。同理，Slack Connect 也能讓你和公司外部人員透過頻道合作。只要使用 Slack Connect，不用授予人員存取整個 Slack 工作空間的權限，只需要授予要用於協作的頻道權限即可。
透過 Slack Connect，管理員可以掌控組織資料，還能監控外部存取權。和電子郵件不同的是，郵件協作讓使用者容易面臨垃圾郵件和網路釣魚風險；而在頻道中工作，則能確保團隊只會收到已經過驗證成員傳送的訊息和檔案。請在這裡深入瞭解 Slack Connect 內建的企業級安全防護措施。
有了 Slack Connect，與其他公司的人員共事，就像和自己的團隊成員在 Slack 上合作一樣快速又簡單。因此，這是與外部合作夥伴、廠商和客戶協作的理想選擇。Slack 頻道與私訊這些迅速高效的溝通方式，能為跨公司的團隊帶來以下助益：
• 建立更深厚的客戶關係
• 縮減回應時間
• 加速銷售週期
• 把握新的機會
• 跨組織連結工作流程
此外，所有功能都有 Slack 企業級安全防護作為後盾。請參閱「與外部合作夥伴更順暢溝通」文章，獲取更多靈感