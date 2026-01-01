有了 Slack Connect，與其他公司的人員共事，就像和自己的團隊成員在 Slack 上合作一樣快速又簡單。因此，這是與外部合作夥伴、廠商和客戶協作的理想選擇。Slack 頻道與私訊這些迅速高效的溝通方式，能為跨公司的團隊帶來以下助益：

• 建立更深厚的客戶關係

• 縮減回應時間

• 加速銷售週期

• 把握新的機會

• 跨組織連結工作流程

此外，所有功能都有 Slack 企業級安全防護作為後盾。請參閱「與外部合作夥伴更順暢溝通」文章，獲取更多靈感