透過集中式工作流程大幅提升行銷績效
- 在 Slack 與銷售團隊建立更加緊密的合作關係，根據 KPI 進行調整，並獲得有關行銷計劃的回饋。
- 無需離開 Slack，就能直接針對來自 Salesforce Marketing Cloud 和其他應用程式的資料和深入分析並採取行動。
- 透過團隊之間的密切合作，更快找到熱門商機，取得資格和轉化潛在客戶。
「Slack 將所有內容集中於一處，讓我們可以輕鬆整合工具並善用日常使用的其他應用程式。」
藉由簡化協作來推動工作進展
- 使用 Slack 腦力激盪構想、組織時程表和進行行銷活動，讓合作更加輕鬆。
- 與外部合作夥伴和代理商保持同步，Slack Connect 用訊息拉近人與人之間的距離。
- 運用頻道來慶祝團隊成果、落實公開透明的制度，並留住頂尖人才。
「Slack 提供實用的功能，加速決策流程，讓我們能夠更快速回應市場需求。」
快速回應資料和趨勢，以提高客戶參與度
- 透過專用頻道分享產業新聞和見解，將競爭業者的最新情報和趨勢融入你的行銷策略。
- 使用 Slack 微型會議，即時解決大量公關和社交媒體事件、協調頻道中的回應，或討論解決方案。
- 使用 Slack Connect 與客戶互動，將他們的意見融入你所做的一切。
90%
的行銷人員同意 Slack 有助於改善整個公司的資訊分享1
超過 2,600 項整合，數量持續增加中
Slack Connect 可以連接所有你最常用的工具，例如 Salesforce、Asana、Smartsheet 等。
Slack 行銷相關案例
Slack 如何協助 Hearst 在數位時代製作出高點閱率的內容
Dow Jones levels up cross-functional collaboration with Slack
Revving up marketing campaigns at Zipcar
Sid Lee boosts efficiency and powers creativity with Slack
常見問題
這是個好問題。Slack 是讓整個公司進行通訊的新方式。它用速度更快、組織更完善，且更安全的方式取代了電子郵件。你的所有通訊都會組織到容易建立、加入及搜尋的頻道之中，而非一次性的電子郵件鏈。若有一個頻道可以處理貴公司的所有工作，每個人都能明確知道該到哪裡完成工作。
如需深入瞭解此主題，建議查看我們的資源庫。
Slack 成功的關鍵在於頻道。透過為所有專案、團隊、辦公室、部門 (與工作相關的一切) 建立頻道，為每個即將發生的對話建立一個空間。而且頻道易於連接和建立，因此 Slack 可以適應不斷變化的需求。如果新人加入了專案，只需將他們新增到頻道中，然後他們就能向上捲動以閱讀先前的對話。當需要展開新專案時，請建立新頻道，然後邀請合適的人員。
要深入瞭解，請閱讀關於如何在頻道中進行有效的合作。
安全。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保您的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 HIPAA 和 FINRA 標準。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。
另外，Slack 還提供多種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全性工具與 Slack 整合在一起，以在偵測到威脅時立即獲得通知。請按這裡，深入瞭解 Slack 的全方位安全性計劃。
是！與電子郵件不同，Slack 不易受到垃圾郵件或網路釣魚的影響，這些是 90% 資料外洩的主因。你的 Slack 控點無法出售給廣告商，也不能放在郵寄清單中。你絕不會從組織內部的其他人或使用 Slack Connect 的受信任合作夥伴端收到 Slack 訊息。你可能會從已整合到工作空間的應用程式 (例如Asana、Google 文件或 Jira) 收到通知。
Slack 提供企業級資料保護和隱私權。精細的控管機制讓管理員可為每個使用者自訂安全性，因此沒人能看到他們不應看到的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件。
Slack Connect 為組織內部提供更安全且高生產力的溝通方式。這項工具可讓你在 Slack 中整合與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話，藉此取代電子郵件往返，並促進協作。Slack 的企業級安全性功能和合規性標準 (例如企業金鑰管理) 已延伸至 Slack Connect。在這裡深入瞭解 Slack Connect。