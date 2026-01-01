這是個好問題。Slack 是讓整個公司進行通訊的新方式。它用速度更快、組織更完善，且更安全的方式取代了電子郵件。你的所有通訊都會組織到容易建立、加入及搜尋的頻道之中，而非一次性的電子郵件鏈。若有一個頻道可以處理貴公司的所有工作，每個人都能明確知道該到哪裡完成工作。

如需深入瞭解此主題，建議查看我們的資源庫。