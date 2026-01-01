適用於行銷的 Slack

用更聰明的方式工作，加快上市速度

將人員、合作夥伴以及所需的工具整合到 Slack，方便所有人在同一處工作。

讓深入分析能夠發揮影響力

透過集中式工作流程大幅提升行銷績效

  • 在 Slack 與銷售團隊建立更加緊密的合作關係，根據 KPI 進行調整，並獲得有關行銷計劃的回饋。
  • 無需離開 Slack，就能直接針對來自 Salesforce Marketing Cloud 和其他應用程式的資料和深入分析並採取行動。
  • 透過團隊之間的密切合作，更快找到熱門商機，取得資格和轉化潛在客戶。

「Slack 將所有內容集中於一處，讓我們可以輕鬆整合工具並善用日常使用的其他應用程式。」

Dow Jones 標誌
內容策略師 Julia Lancaster
網路研討會

Slack 研討會行銷團隊適用的數位總部

資源

與代理人合作夥伴更迅速合作

客戶案例

Slack 協助 Cole Haan 在市場上加速推出新鞋款

客戶案例

1-800-Flowers.com 的業務蒸蒸日上

網路研討會

Slack 研討會行銷團隊適用的數位總部

資源

與代理人合作夥伴更迅速合作

客戶案例

Slack 協助 Cole Haan 在市場上加速推出新鞋款

客戶案例

1-800-Flowers.com 的業務蒸蒸日上

加快上市的速度

藉由簡化協作來推動工作進展

  • 使用 Slack 腦力激盪構想、組織時程表和進行行銷活動，讓合作更加輕鬆。
  • 與外部合作夥伴和代理商保持同步，Slack Connect 用訊息拉近人與人之間的距離。
  • 運用頻道來慶祝團隊成果、落實公開透明的制度，並留住頂尖人才。

「Slack 提供實用的功能，加速決策流程，讓我們能夠更快速回應市場需求。」

1-800 Flowers 標誌
總裁 Amit Shah
拓展品牌

快速回應資料和趨勢，以提高客戶參與度

  • 透過專用頻道分享產業新聞和見解，將競爭業者的最新情報和趨勢融入你的行銷策略。
  • 使用 Slack 微型會議，即時解決大量公關和社交媒體事件、協調頻道中的回應，或討論解決方案。
  • 使用 Slack Connect 與客戶互動，將他們的意見融入你所做的一切。

90%

的行銷人員同意 Slack 有助於改善整個公司的資訊分享1

1資料來源：Slack 客戶追蹤調查，2021 年

成功的行銷活動就從這裡開始。

運用為行銷各方面預先製作的範本，讓你的團隊 (和行銷活動) 享有重大的領先優勢。

協助你整理和管理行銷活動的範本
協助你收集和分享品牌指南的範本
協助你收集和分享行銷專案詳細資料的範本
協助你規劃和執行活動的範本。

行銷宣傳活動

你執行主要行銷活動所需的一切。

查看範本
協助你整理和管理行銷活動的範本

品牌指南中心

適用於你品牌指南的單一事實來源。

查看範本
協助你收集和分享品牌指南的範本

行銷專案簡介

讓你展開每項專案的首選範本。

查看範本
協助你收集和分享行銷專案詳細資料的範本

活動準備入門套件

規劃、協調和執行任何活動。

查看範本
協助你規劃和執行活動的範本。

超過 2,600 項整合，數量持續增加中

Slack Connect 可以連接所有你最常用的工具，例如 Salesforce、Asana、Smartsheet 等。

查看所有行銷整合

Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Asana
Logo of Smartsheet
Logo of Trello
Logo of HubSpot
Logo of Google Drive
Logo of Google Analytics Insights
Logo of ActiveCampaign
Logo of Adobe Express
Logo of marketo
Logo of Intercom Convert
Logo of HootConnect
Logo of Drift
Logo of Twitter
Logo of Highspot
Logo of Looker
Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Asana
Logo of Smartsheet
Logo of Trello
Logo of HubSpot
Logo of Google Drive
Logo of Google Analytics Insights
Logo of ActiveCampaign

Slack 行銷相關案例

hearst-customer-story-hero-image

Slack 如何協助 Hearst 在數位時代製作出高點閱率的內容

Pink and green arrows going down and up on and upward trend

Dow Jones levels up cross-functional collaboration with Slack

zipcar looking out over city

Revving up marketing campaigns at Zipcar

sid lee office space

Sid Lee boosts efficiency and powers creativity with Slack

hearst-customer-story-hero-image

Slack 如何協助 Hearst 在數位時代製作出高點閱率的內容

Pink and green arrows going down and up on and upward trend

Dow Jones levels up cross-functional collaboration with Slack

zipcar looking out over city

Revving up marketing campaigns at Zipcar

sid lee office space

Sid Lee boosts efficiency and powers creativity with Slack

常見問題

這是個好問題。Slack 是讓整個公司進行通訊的新方式。它用速度更快、組織更完善，且更安全的方式取代了電子郵件。你的所有通訊都會組織到容易建立、加入及搜尋的頻道之中，而非一次性的電子郵件鏈。若有一個頻道可以處理貴公司的所有工作，每個人都能明確知道該到哪裡完成工作。

如需深入瞭解此主題，建議查看我們的資源庫

Slack 成功的關鍵在於頻道。透過為所有專案、團隊、辦公室、部門 (與工作相關的一切) 建立頻道，為每個即將發生的對話建立一個空間。而且頻道易於連接和建立，因此 Slack 可以適應不斷變化的需求。如果新人加入了專案，只需將他們新增到頻道中，然後他們就能向上捲動以閱讀先前的對話。當需要展開新專案時，請建立新頻道，然後邀請合適的人員。

要深入瞭解，請閱讀關於如何在頻道中進行有效的合作

安全。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保您的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 HIPAA 和 FINRA 標準。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。

另外，Slack 還提供多種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全性工具與 Slack 整合在一起，以在偵測到威脅時立即獲得通知。請按這裡，深入瞭解 Slack 的全方位安全性計劃。

是！與電子郵件不同，Slack 不易受到垃圾郵件或網路釣魚的影響，這些是 90% 資料外洩的主因。你的 Slack 控點無法出售給廣告商，也不能放在郵寄清單中。你絕不會從組織內部的其他人或使用 Slack Connect 的受信任合作夥伴端收到 Slack 訊息。你可能會從已整合到工作空間的應用程式 (例如Asana、Google 文件或 Jira) 收到通知。

Slack 提供企業級資料保護和隱私權。精細的控管機制讓管理員可為每個使用者自訂安全性，因此沒人能看到他們不應看到的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件

Slack Connect 為組織內部提供更安全且高生產力的溝通方式。這項工具可讓你在 Slack 中整合與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話，藉此取代電子郵件往返，並促進協作。Slack 的企業級安全性功能和合規性標準 (例如企業金鑰管理) 已延伸至 Slack Connect。在這裡深入瞭解 Slack Connect。

查看 Slack 能協助你達成的所有目標

開始使用申請示範