協調 Slack 中的安全性

有了 Slack，團隊成員可以在同一個地方安全協作、保護資料並快速解決事件。

安全協作

保護資料之餘，不用擔心連線中斷

  • 使用原生的 DLP 保護整個企業的敏感資訊並確保符合規範
  • 使用自訂設定、政策和 Slack 加密金鑰管理控管存取權
  • 使用 Slack Connect 即可安全地與公司外部人員共事，確保即使與外部協作時也遵守相關規範
資源

Slack 安全性白皮書

資源

Slack 安全性功能和認證

隨選

網路研討會

探索 Slack 的企業級安全性

資源

Slack 企業金鑰管理簡介

資源

讓安全性作業流程再上一層

監控各個系統的資料

  • 將警示、資料摘要和通訊整合至頻道中，以便更全面地掌握情況
  • 使用自動警示和 SIEM、SOAR、CASB 整合優先回應威脅事件，降低警示疲勞
  • 在 Slack 中彙整安全性工具，即可減少環境切換，並立即採取動作
更快解決問題

集中管理事件回應

  • 適時與合適的人員聯繫，並透過與 PagerDuty、Zoom 等工具的整合回應威脅
  • 快速取得即時資訊和環境資訊，以協調不同團隊之間的行動，並將影響降到最低
  • 可輕鬆提供事件回應的歷史紀錄，以供外部稽核或流程改進作業使用

超過 2,600 項整合，數量持續增加中

Slack 可連結所有你最常用的工具，例如 Splunk、Okta、PagerDuty 等。

查看所有安全性整合

常見問題

很高興你提問！Slack 是讓整個公司進行通訊的新方式。它用速度更快、組織更完善，且更安全的方式取代了電子郵件。你的所有通訊都會組織到容易建立、加入及搜尋的頻道之中，而非一次性的電子郵件鏈。若有一個頻道可以處理貴公司的所有工作，所有人都能明確知道該到哪裡完成工作。如需深入閱讀此主題，建議查看 Slack 資源庫

Slack 成功的關鍵在於頻道。透過為所有專案、團隊、辦公室、部門 (你在工作上涵蓋的一切) 建立頻道，為每個即將發生的對話建立一個空間。而且頻道易於連接和建立，因此 Slack 可以適應不斷變化的需求。如果新人加入了專案，只需將他們新增到頻道中，然後他們就能向上捲動以閱讀先前的對話。當需要展開新專案時，請建立新頻道，然後邀請合適的人。

要深入瞭解，請閱讀關於如何在頻道中進行有效的合作

是。你可以在 Slack 中安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級安全性，並符合多項合規性認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可以設定為符合 HIPAA 和 FINRA 標準。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。

另外，Slack 還提供各種安全性功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員對資料加密進行精細的控制。你也可以將自己的安全性工具與 Slack 整合在一起，以在偵測到威脅時立即獲得通知。深入瞭解 Slack 的全方位安全性計劃，請按這裡

是的！與電子郵件不同，Slack 不易受到垃圾郵件或網路釣魚的影響，這些是 90% 資料外洩的主因。你的 Slack 控點無法出售給廣告商，也不能放在郵寄清單中。你絕不會從組織內部的其他人或使用 Slack Connect 的受信任合作夥伴端收到 Slack 訊息。你可能會從已整合到工作空間的應用程式 (例如Asana、Google 文件或 Jira) 收到通知。

Slack 提供企業級資料保護和隱私權。精細的控管機制讓管理員可為每個使用者自訂安全性，因此沒人能看到他們不應看到的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件

Slack Connect 是組織相互溝通的一種更安全且高效的方式。這項工具可讓你在 Slack 中整合與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話，藉此取代電子郵件並可促進協作。Slack 的企業級安全性功能和合規性標準 (例如企業金鑰管理) 已延伸至 Slack Connect。在這裡深入瞭解 Slack Connect。

有的！Slack 有一套可輕鬆設定的原生防止資料遺失解決方案，可供 Slack Enterprise+ 客戶使用。管理員可使用 Slack DLP 界定政策，有助於防止人員在訊息及 Slack Connect 等頻道中分享敏感資訊，還可以建立和套用中心化規則、決定違規時的處理方式、輕鬆審查違規事件並採取行動。Slack 還與第三方 DLP 解決方案相容。

歡迎一探未來工作型態

