Coordina tu seguridad en Slack
Slack es el punto de reunión seguro para que tus equipos puedan colaborar, proteger datos y resolver incidencias rápidamente.
Protege tus datos sin perder el contacto
Protege la información confidencial y mantén el cumplimiento en toda tu empresa con la prevención de pérdida de datos nativa
Controla el acceso con configuraciones y directivas personalizadas, además de la administración de claves de cifrado de Slack
Trabaja de forma segura con personas que no pertenecen a tu empresa gracias a Slack Connect, que garantiza el cumplimiento incluso cuando colaboras externamente
Lleva un seguimiento de los datos de tus sistemas
Reúne las alertas, los feeds de datos y la comunicación en los canales para tener una vista general de la situación
Prioriza las respuestas a las amenazas y reduce el número de alertas con alertas automatizadas e integraciones con SIEM, SOAR y CASB
Junta tus herramientas de seguridad en Slack para no tener que cambiar de aplicación constantemente y tomar las medidas necesarias al instante
Administra la respuesta ante incidencias desde una misma aplicación
Contacta con las personas adecuadas en el momento preciso y reacciona ante las amenazas con las integraciones con PagerDuty, Zoom, etc.
Obtén información y contexto en tiempo real rápidamente para coordinar las medidas necesarias entre los equipos y reducir el impacto de las amenazas
Proporciona un registro histórico de las respuestas ante incidencias fácilmente para las auditorías externas o para mejorar tus procesos
Más de 2600 integraciones y la cifra sigue aumentando
Slack se conecta con todas las herramientas que más te gustan, como es el caso de Splunk, Okta, PagerDuty, etc.
Preguntas frecuentes
¡Buena pregunta! Slack es la nueva forma de comunicarse para toda la empresa. Sustituye el correo electrónico por algo más rápido, mejor organizado y más seguro. En lugar de utilizar cadenas sueltas de correos electrónicos, toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear, a los que es sencillo unirse y en los que se pueden hacer búsquedas cómodamente. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en tu empresa, el personal sabe exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante. Si quieres leer más sobre este tema, te recomendamos que consultes la Biblioteca de recursos de Slack.
La clave para el éxito con Slack son los canales. Al crear un canal para todos tus proyectos, equipos, oficinas, departamentos y, en definitiva, para todo lo que haces en el trabajo, creas un espacio para que se desarrollen todas las conversaciones. Además, dado que los canales permiten unirse cómodamente y se crean con facilidad, Slack puede adaptarse para satisfacer las necesidades a medida que estas vayan cambiando. Si se une alguien nuevo al proyecto, puedes simplemente añadir al canal a esta persona, quien podrá desplazarse hacia arriba para leer las conversaciones antiguas. Cuando llegue la hora de empezar algo nuevo, crea un nuevo canal e invita a las personas adecuadas.
Si quieres saber más, sigue leyendo sobre cómo colaborar con eficacia en los canales.
Sí. Puedes hablar de temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack ofrece seguridad para la empresa en cada capa de su software, para cumplir los requisitos de diferentes certificaciones de seguridad, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y más. Slack cumple con los requisitos del RGPD y se puede configurar de forma que cumpla los requisitos de la HIPAA y FINRA. Slack cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate.
Además, Slack cuenta con funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado, que permiten a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Aquí podrás encontrar más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.
¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no sufre ataques de spam ni de suplantación de identidad (phishing), que causan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu cuenta de Slack no se puede vender a empresas de publicidad ni se puede incluir en listas de divulgación de correos electrónicos. Solo recibirás mensajes de Slack que vengan de otras personas de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Es posible que recibas notificaciones de aplicaciones integradas dentro de tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.
Slack ofrece privacidad y protección de datos para empresas. Los controles granulares permiten que los administradores personalicen el nivel de seguridad para cada usuario, de forma que no vean lo que no tengan permiso para ver. Obtén más información sobre cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de tu empresa.
Slack Connect es una forma más segura y productiva para que las organizaciones colaboren. Te permite mantener conversaciones con socios externos, clientes, proveedores y muchos otros directamente en Slack, lo que elimina las tradicionales cadenas de correos electrónicos y mejora la colaboración entre empresas. Las funciones de seguridad para la empresa de Slack y sus estándares de cumplimiento, como la Administración de claves de cifrado, también se incluyen en Slack Connect. Aquí encontrarás más información sobre Slack Connect.
¡Sí! Slack cuenta con una solución nativa de prevención de pérdida de datos fácilmente configurable que está disponible para los clientes de Enterprise+. Con la prevención de pérdida de datos de Slack, los administradores pueden definir políticas que ayuden a evitar que las personas compartan información confidencial en mensajes y canales, incluidos los canales de Slack Connect. Crea y aplica reglas centralizadas, determina lo que ocurre cuando se produce una infracción y revisa fácilmente las infracciones y toma medidas al respecto. Slack también es compatible con soluciones de prevención de pérdida de datos de terceros.