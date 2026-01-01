¿Por qué ascender de plan? Los planes de pago de Slack ofrecen más funciones, más conexiones y aún más colaboraciones.

Más posibilidades con un plan de pago de Slack

de usuarios dependen de Slack para trabajar 2 Promedio ponderado. Basado en una encuesta con 2707 respuestas de usuarios semanales de Slack en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, con un margen de error de ± 2 % al 95 % CI (diciembre de 2021).

de usuarios afirma que Slack ha mejorado la comunicación 2 Todos los valores aparecen ajustados al riesgo, con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.

millones de dólares en ahorros en productividad 1 Todos los valores aparecen ajustados al riesgo, con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.

de retorno de la inversión 1 Todos los valores aparecen ajustados al riesgo, con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.

Reduce la exposición a los ataques de suplantación de identidad y a los correos no deseados que vienen implícitos en la comunicación por correo electrónico.

Envía mensajes y comparte archivos en tiempo real para que todo el mundo esté en sintonía sin importar dónde trabajen.

Colabora fácilmente con clientes y otros socios comerciales reuniendo a todo el mundo en los canales.

Automatiza los procesos y las tareas diarias con el creador de flujos de trabajo y lograrás hacer más en menos tiempo. No tendrás que programar nada.

Integra todas tus herramientas. Obtén informes, inicia reuniones, abre tickets y mucho más, todo desde Slack.

Inicia una junta con tu equipo para organizar conversaciones rápidas, o graba un clip de vídeo para informar de novedades sin importar la hora o el lugar.

Políticas de retención globales, exportación de datos, compatibilidad con HIPAA y mucho más.

SSO basado en SAML y gestión de usuarios con SCIM

Resúmenes de conversaciones con IA, búsqueda, creación de flujos de trabajo y síntesis diarias.

Creación y gestión de proyectos en documentos y listas

Conversaciones por audio y vídeo con función de compartir pantalla

Asistencia de conformidad específica (asistencia de HIPAA, eDiscovery y mucho más)

Mejora la seguridad y la protección de datos (inicio de sesión único, integraciones de DLP y mucho más)

Automatización de tareas repetitivas que consumen mucho tiempo (creador de flujos de trabajo)

Colabora y gestiona proyectos con documentos y listas (Canvas y listas)

Conversaciones por audio y vídeo con función de compartir pantalla (juntas de grupo ilimitadas)

Conversaciones por audio y vídeo con función de compartir pantalla (límite de 30 minutos)

Tenemos más información sobre cada plan en nuestra página de precios . También puedes ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de explicarte todo lo que quieras sobre cada plan para encontrar el más adecuado para ti.

Al ascender al plan Pro, los equipos gratuitos tendrán acceso a los datos del espacio de trabajo de los 12 meses anteriores, incluidos archivos, mensajes y otro contenido.

¡En absoluto! Slack crece con tu organización, por lo que nunca tendrás que preocuparte por los límites en la cantidad de personas que hay en tus canales o en tu equipo.

Lamentablemente no. Slack es una aplicación para equipos, por lo que únicamente es efectivo si se incorpora todo tu equipo. Todos los miembros del espacio de trabajo deben cambiar de plan al mismo tiempo.

1Todos los valores aparecen ajustados al riesgo, con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.

2Promedio ponderado. Basado en una encuesta con 2707 respuestas de usuarios semanales de Slack en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, con un margen de error de ± 2 % al 95 % CI (diciembre de 2021).