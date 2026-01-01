Más posibilidades con un plan de pago de Slack
¿Por qué ascender de plan? Los planes de pago de Slack ofrecen más funciones, más conexiones y aún más colaboraciones.
Invertir en el trabajo en equipo vale la pena
338 %
de retorno de la inversión1Todos los valores aparecen ajustados al riesgo, con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.
2,1
millones de dólares en ahorros en productividad1Todos los valores aparecen ajustados al riesgo, con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.
85 %
de usuarios afirma que Slack ha mejorado la comunicación2Todos los valores aparecen ajustados al riesgo, con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.
69 %
de usuarios dependen de Slack para trabajar2Promedio ponderado. Basado en una encuesta con 2707 respuestas de usuarios semanales de Slack en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, con un margen de error de ± 2 % al 95 % CI (diciembre de 2021).
Aporta más flexibilidad para mejorar la productividad
- Inicia una junta con tu equipo para organizar conversaciones rápidas, o graba un clip de vídeo para informar de novedades sin importar la hora o el lugar.
- Integra todas tus herramientas. Obtén informes, inicia reuniones, abre tickets y mucho más, todo desde Slack.
- Automatiza los procesos y las tareas diarias con el creador de flujos de trabajo y lograrás hacer más en menos tiempo. No tendrás que programar nada.
Trabaja más rápido con tus socios mediante Slack Connect
- Colabora fácilmente con clientes y otros socios comerciales reuniendo a todo el mundo en los canales.
- Envía mensajes y comparte archivos en tiempo real para que todo el mundo esté en sintonía sin importar dónde trabajen.
- Reduce la exposición a los ataques de suplantación de identidad y a los correos no deseados que vienen implícitos en la comunicación por correo electrónico.
Obtén más de todo lo que te gusta de Slack
Compara los beneficios
Gratuito
Mensajes (historial de 90 días)
Conversaciones por audio y vídeo con función de compartir pantalla (límite de 30 minutos)
Grabación de clips de vídeo (clips)
Integraciones con otras herramientas (hasta 3 herramientas)
Planes de pago
Mensajería (ilimitado)
Conversaciones por audio y vídeo con función de compartir pantalla (juntas de grupo ilimitadas)
Grabación de clips de vídeo (clips)
Integraciones con otras herramientas (ilimitado)
Trabaja con organizaciones externas (Slack Connect)
Colabora y gestiona proyectos con documentos y listas (Canvas y listas)
Automatización de tareas repetitivas que consumen mucho tiempo (creador de flujos de trabajo)
Mejora la seguridad y la protección de datos (inicio de sesión único, integraciones de DLP y mucho más)
Asistencia de conformidad específica (asistencia de HIPAA, eDiscovery y mucho más)
|Compara los beneficios
|Gratuito
|Planes de pago
Mensajes ilimitados
Historial de 90 días
Ilimitado
Conversaciones por audio y vídeo con función de compartir pantalla
Solo juntas individuales
Juntas de grupo
Integraciones con otras herramientas
Límite de 10 aplicaciones
Ilimitado
Trabaja con organizaciones externas
Solo mensajes individuales
Agrupar mensajes externos
Creación y gestión de proyectos en documentos y listas
-
Canvas y listas
Trabajo impulsado por IA
-
Resúmenes de conversaciones con IA, búsqueda, creación de flujos de trabajo y síntesis diarias.
Automatiza tareas repetitivas que consumen mucho tiempo
-
creador de flujos de trabajo
Seguridad avanzada
-
SSO basado en SAML y gestión de usuarios con SCIM
Asistencia de cumplimiento
-
Políticas de retención globales, exportación de datos, compatibilidad con HIPAA y mucho más.
Echa un vistazo a cómo otros clientes usan Slack
Preguntas frecuentes
Lamentablemente no. Slack es una aplicación para equipos, por lo que únicamente es efectivo si se incorpora todo tu equipo. Todos los miembros del espacio de trabajo deben cambiar de plan al mismo tiempo.
¡En absoluto! Slack crece con tu organización, por lo que nunca tendrás que preocuparte por los límites en la cantidad de personas que hay en tus canales o en tu equipo.
Al ascender al plan Pro, los equipos gratuitos tendrán acceso a los datos del espacio de trabajo de los 12 meses anteriores, incluidos archivos, mensajes y otro contenido.
Tenemos más información sobre cada plan en nuestra página de precios. También puedes ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de explicarte todo lo que quieras sobre cada plan para encontrar el más adecuado para ti.
¡Sí! Obtén más información aquí.
1Todos los valores aparecen ajustados al riesgo, con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.
2Promedio ponderado. Basado en una encuesta con 2707 respuestas de usuarios semanales de Slack en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, con un margen de error de ± 2 % al 95 % CI (diciembre de 2021).