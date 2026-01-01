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Hay empresas muy interesantes que utilizan Slack
"Slack nos permite trabajar de la mejor manera posible. Al colaborar todos en un único lugar, no hay que enviar un correo poniendo en copia a los altos cargos de la empresa. Puedes ir al canal de Slack, estar siempre al día del proyecto y contribuir cuando sea necesario".Benjamin SternsmithVicepresidente de ventas regional, Lyft Business