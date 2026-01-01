Contacta con nuestro equipo de ventas

Estamos encantados de responder a tus preguntas y de que quieras formar parte de la familia Slack.

Programar una demostración

Obtén información sobre precios

Conoce algunos de los casos prácticos que pueden ser útiles para tu equipo

Si tienes problemas técnicos y dudas sobre los productos, visita nuestro Centro de Ayuda.

Bocadillo
Hablar con un representante de ventas
Llamar 1-800-380-9489.

Hay empresas muy interesantes que utilizan Slack

  • Airbnb
  • Target
  • Uber
  • One Medical
  • News Corp
  • US Department of Veteran Affair
  • Intuit
  • SONOS
"Slack nos permite trabajar de la mejor manera posible. Al colaborar todos en un único lugar, no hay que enviar un correo poniendo en copia a los altos cargos de la empresa. Puedes ir al canal de Slack, estar siempre al día del proyecto y contribuir cuando sea necesario".Benjamin SternsmithVicepresidente de ventas regional, Lyft Business