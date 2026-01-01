El sistema operativo de tu trabajo

Ve una demostración de Slack en acción

  • Agiliza el trabajo con agentes, aplicaciones y flujos de trabajo preparados para la IA
  • Consigue respuestas inmediatas con la búsqueda de la IA generativa
  • Trabaja en tiempo real con equipos internos y socios externos
  • Muestra los datos del CRM directamente en tus conversaciones

Comprueba cómo los equipos aumentan su productividad en SlackLa mano del emoji señala el formularioLa mano del emoji señala el formulario

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Aprovecha todo el potencial de tu organización

Teammates discuss an account and set up a call in a channel

Reúne personas, aplicaciones y datos.

Simplifica tu trabajo reuniendo a las personas que necesitas y los elementos que necesitas en canales seguros con tecnología de IA.

Search across all of your organization's conversations, shared files, and data to find exactly what you need, instantly.

Encuentra respuestas rápido gracias a la búsqueda con IA.

Busca en todas las conversaciones de tu organización, archivos compartidos y datos para encontrar exactamente lo que necesitas, al instante.

Integrate third-party agents, custom apps, and AI workflows to save time and reduce context switching.

Coordinar trabajo entre aplicaciones y agentes

Integra agentes, aplicaciones personalizadas y flujos de trabajo de IA de terceros para ahorrar tiempo y reducir los cambios de contexto.

Integrado con Salesforce

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Haz que tu trabajo gire en torno a tus clientes

Ayuda a tu equipo a ser proactivo y tomar decisiones centradas en los clientes incorporando el CRM, los registros de Salesforce y Agentforce en las conversaciones que ya estás teniendo en Slack.

Los datos de Salesforce se sincronizan con Slack

La prueba está en la productividad.

La prueba está en la productividad.

1Información basada en un análisis interno durante la prueba piloto de las funciones de IA de Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos de conversaciones y respuestas de búsqueda mediante IA)
22024 Salesforce Success Metrics Global Highlights. Los datos proceden de 2165 clientes de nueve países.


“Slack es fundamental para la forma de colaborar de nuestra empresa, ya que aumenta la velocidad, y es esencial para trabajar con nuestros clientes. Usamos Slack a diario”.

Brad Lightcap
director de operaciones, OpenAI

“Si no usas Slack para tu empresa, te estás perdiendo un claro ganador. Slack es la plataforma de productividad para las ventas de anuncios de Spotify”.