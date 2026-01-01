El sistema operativo de tu trabajo
Ve una demostración de Slack en acción
- Agiliza el trabajo con agentes, aplicaciones y flujos de trabajo preparados para la IA
- Consigue respuestas inmediatas con la búsqueda de la IA generativa
- Trabaja en tiempo real con equipos internos y socios externos
- Muestra los datos del CRM directamente en tus conversaciones
Comprueba cómo los equipos aumentan su productividad en Slack
Aprovecha todo el potencial de tu organización
Reúne personas, aplicaciones y datos.
Simplifica tu trabajo reuniendo a las personas que necesitas y los elementos que necesitas en canales seguros con tecnología de IA.
Encuentra respuestas rápido gracias a la búsqueda con IA.
Busca en todas las conversaciones de tu organización, archivos compartidos y datos para encontrar exactamente lo que necesitas, al instante.
Coordinar trabajo entre aplicaciones y agentes
Integra agentes, aplicaciones personalizadas y flujos de trabajo de IA de terceros para ahorrar tiempo y reducir los cambios de contexto.
Integrado con Salesforce
Haz que tu trabajo gire en torno a tus clientes
Ayuda a tu equipo a ser proactivo y tomar decisiones centradas en los clientes incorporando el CRM, los registros de Salesforce y Agentforce en las conversaciones que ya estás teniendo en Slack.
La prueba está en la productividad.
La prueba está en la productividad.
97 min
guardado semanalmente con IA de Slack1
36%
aumento en tasas de cierre de ventas2
32%
menor tiempo de resolución de las incidencias2
1Información basada en un análisis interno durante la prueba piloto de las funciones de IA de Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos de conversaciones y respuestas de búsqueda mediante IA)
22024 Salesforce Success Metrics Global Highlights. Los datos proceden de 2165 clientes de nueve países.
“Slack es fundamental para la forma de colaborar de nuestra empresa, ya que aumenta la velocidad, y es esencial para trabajar con nuestros clientes. Usamos Slack a diario”.
“Si no usas Slack para tu empresa, te estás perdiendo un claro ganador. Slack es la plataforma de productividad para las ventas de anuncios de Spotify”.