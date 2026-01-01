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Muestra los datos del CRM directamente en tus conversaciones

Consigue respuestas inmediatas con la búsqueda de la IA generativa

Agiliza el trabajo con agentes, aplicaciones y flujos de trabajo preparados para la IA

Integra agentes, aplicaciones personalizadas y flujos de trabajo de IA de terceros para ahorrar tiempo y reducir los cambios de contexto.

Busca en todas las conversaciones de tu organización, archivos compartidos y datos para encontrar exactamente lo que necesitas, al instante.

Simplifica tu trabajo reuniendo a las personas que necesitas y los elementos que necesitas en canales seguros con tecnología de IA.

Ayuda a tu equipo a ser proactivo y tomar decisiones centradas en los clientes incorporando el CRM, los registros de Salesforce y Agentforce en las conversaciones que ya estás teniendo en Slack.

La prueba está en la productividad.

La prueba está en la productividad.

97 min guardado semanalmente con IA de Slack 1

36% aumento en tasas de cierre de ventas 2

32% menor tiempo de resolución de las incidencias2

1Información basada en un análisis interno durante la prueba piloto de las funciones de IA de Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos de conversaciones y respuestas de búsqueda mediante IA)

22024 Salesforce Success Metrics Global Highlights. Los datos proceden de 2165 clientes de nueve países.

