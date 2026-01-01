あなたのビジネスの基本システム

Slack の実際の活用方法のデモをご覧ください

  • エージェント、アプリ、AI 対応のワークフローで仕事をスピードアップ
  • 生成 AI 検索で回答を即座に取得
  • 社内チームや社外パートナーとリアルタイムに連携
  • CRM データを会話の中で直接確認

Slack で仕事の効率を高めているチームの事例を見るフォームを指差す絵文字の手フォームを指差す絵文字の手

オーガナイゼーションの力を最大限に引き出す

Teammates discuss an account and set up a call in a channel

メンバー、アプリ、データが 1 か所に集まります。

必要なメンバーと必要なものすべてを AI 対応の安全なチャンネルに集めることで、煩雑な仕事から解放されましょう。

Search across all of your organization's conversations, shared files, and data to find exactly what you need, instantly.

AI による検索で、必要な情報がすばやく見つかります。

オーガナイゼーションのすべての会話、共有ファイル、データ全体を検索し、必要なものを即座に見つけ出せます。

Integrate third-party agents, custom apps, and AI workflows to save time and reduce context switching.

さまざまなアプリやエージェントの間で仕事を調整します。

サードパーティエージェント、カスタムアプリ、AI ワークフローを統合して時間を節約し、コンテキストの切り替えを減らしましょう。

Salesforce との連携

いつでも顧客を仕事の中心に。

すでにコミュニケーションの場となっている Slack に CRM、Salesforce レコード、Agentforce を集めることで、チームが必要なアクションを実行し、顧客中心の決定を行えるようにします。

Salesforce データを Slack と同期

証拠は生産性に表れています。

「Slack は、当社でのコラボレーションの中心であり、業務のスピードを上げるツールであり、お客さまとの関係構築にも欠かせません。実際に、毎日 Slack を使っています」

OpenAI、COO
Brad Lightcap 氏

「Slack をビジネスに活用しなければ、競争を勝ち抜くチャンスを逃すことになるでしょう。Spotify の広告営業チームにとって、Slack はまさにプロダクティビティプラットフォームです」