あなたのビジネスの基本システム
Slack の実際の活用方法のデモをご覧ください
- エージェント、アプリ、AI 対応のワークフローで仕事をスピードアップ
- 生成 AI 検索で回答を即座に取得
- 社内チームや社外パートナーとリアルタイムに連携
- CRM データを会話の中で直接確認
Slack で仕事の効率を高めているチームの事例を見る
オーガナイゼーションの力を最大限に引き出す
メンバー、アプリ、データが 1 か所に集まります。
必要なメンバーと必要なものすべてを AI 対応の安全なチャンネルに集めることで、煩雑な仕事から解放されましょう。
AI による検索で、必要な情報がすばやく見つかります。
オーガナイゼーションのすべての会話、共有ファイル、データ全体を検索し、必要なものを即座に見つけ出せます。
さまざまなアプリやエージェントの間で仕事を調整します。
サードパーティエージェント、カスタムアプリ、AI ワークフローを統合して時間を節約し、コンテキストの切り替えを減らしましょう。
Salesforce との連携
いつでも顧客を仕事の中心に。
すでにコミュニケーションの場となっている Slack に CRM、Salesforce レコード、Agentforce を集めることで、チームが必要なアクションを実行し、顧客中心の決定を行えるようにします。
証拠は生産性に表れています。
97 分
Slack AI による 1 週間あたりの節約1
36%
営業の成約率の上昇2
32%
インシデント解決の速度が向上2
「Slack は、当社でのコラボレーションの中心であり、業務のスピードを上げるツールであり、お客さまとの関係構築にも欠かせません。実際に、毎日 Slack を使っています」
「Slack をビジネスに活用しなければ、競争を勝ち抜くチャンスを逃すことになるでしょう。Spotify の広告営業チームにとって、Slack はまさにプロダクティビティプラットフォームです」