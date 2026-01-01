Slack Community
Slack Community は皆さんの場所です
Slack Community は、新しい働き方や Slack の活用についてサポートし合えるグローバルなネットワークです。Slack ビギナー、エキスパート、開発者、デザイナー、どんな人でも歓迎します！コミュニティに参加する
参加し、共有し、刺激し合う場所
Slack Community ではメンバーがお互いに成長し、刺激し、共有し、つながることで成功を目指します。
成長する
スキルをレベルアップして専門性を高めるだけでなく、仲間と一緒に働き方の未来を拓きましょう。
刺激する
好奇心を満たしたり、新たな問題解決策を見つけたり、クリエイティビティを発揮したり。コミュニティ内で刺激を受けつつ与えましょう。
共有する
仲間と専門性を共有すれば、新しい考え方や働き方、コラボレーション方法がどんどん進化していきます。
つながる
イノベーションを生み、つながり、ともに成長する仲間が見つかります。仲間とともに楽しい時間を過ごしましょう！
コミュニティの扉を開きましょう
コミュニティに参加すると、世界は大きく広がります。皆さんもその一員になってたくさんの仲間とつながりましょう。
- 質問をしたり、答えを得たり、アイデアを共有したり、コミュニティの仲間に出会ったり。Trailblazer コミュニティではさまざまな機会があなたを待っています。参加する
- ボランティアが運営するチャプターは今や 40 か国以上に。それぞれの地域でメンバーが集まり、イベントを開き、役立つ情報を交換しています。コミュニティに参加する
- Slack で Slack についての会話に参加して、同僚とつながりましょう。参加を申し込む
- Slack で構築している開発者と知り合ったり、Slack の開発過程をサポートするリソースにアクセスしたりできます。プログラムに参加する
さらに情熱あふれる皆さんへ : Slack Community Chapter をリードしませんか？
コミュニティの成功は、各地域のチャプター（支部）を引っ張るリーダーにかかっています。皆さんもぜひ、地域のチャプターをリードしてみませんか？あるいは、お住まいの地域で新しいチャプターを始めてみましょう。