はい。Slack では機密情報を安全にやり取りできます。また、Slack には情報、会話、ファイルを安全に保つための複数の方法が用意されています。Slack は、SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 など複数のコンプライアンス認証に準拠し、あらゆるレベルでエンタープライズグレードのセキュリティを提供しています。GDPR にも準拠し、HIPAA および FINRA コンプライアンスに対応するよう設定できるほか、FedRAMP Moderate 認定も取得しています。 加えて Slack は、Enterprise Key Management をはじめとする先進のセキュリティ機能を備えており、管理者はデータの暗号化を細かく管理できます。さらに、自社で利用しているセキュリティツールを Slack と連携させれば、脅威が検出された際に通知をすぐに受け取れます。Slack の包括的なセキュリティプログラムについて、詳しくはこちらを参照してください。