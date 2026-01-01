Slack の機能

一日の仕事のすべてを、1 つの基本システムで

Slack のさまざまな機能を連携させて、効果的なチームワークを実現。

コラボレーション
プロジェクト管理
インテグレーション
インテリジェンス
コラボレーション

人、プロジェクト、ナレッジ、文化を、ひとつ屋根の下に集約。

チャンネル透明性の高い会話で、リアルタイムのコラボレーションを実現。チームやプロジェクトなど、あらゆる単位で自由にチャンネルを作成できます。Slack コネクト垣根を取り除いて、パートナーもチームの一員に。Slack を使った安全なコラボレーションが可能になります。ハドルミーティングクリップメッセージSlack for Enterprise

プロジェクト管理

優先順位を調整し、To-Do を管理して、仕事をスピードアップ。すべて Slack 内で完結します。

canvasリストファイル共有テンプレート

インテグレーション

1 つの基本システムに、さまざまなアプリやデジタルエージェントを連携させて、仕事をスムーズに調整。

アプリとインテグレーションSlack を Google Drive や、Office 365、その他 2,600 を超えるサービスと連携させて仕事を効率化。ワークフロービルダー 定型的なタスクやプロセスをノーコードの自動化で処理し、価値の高い仕事に集中。Slack Sales ElevateSlack を通じて、あらゆるデバイスから Salesforce の取引先情報にフルアクセス。データの可視性が高まり、顧客リストをより効果的に管理。Salesforce と Slack のインテグレーションSlack の会話の中に Salesforce のインサイトを直接取り込むことで、チームで認識を共有して、仕事をスピードアップ。

インテリジェンス

会社の集合知や CRM データを活用して、仕事をもっとスマートに、シンプルに。

Slack AIチャンネルやスレッドの要約で瞬時にキャッチアップしたり、毎日チャンネルを要約してもらえるよう設定したり、ハドルミーティングの議事録を自動化したりできます。Agentforceエージェントにお願いするだけで、顧客データの分析、メールの下書き、営業の商談に関する提案などを行ってくれます。エンタープライズ検索AI を活用した単一の検索バーで、自社で使っているサードパーティアプリ、データソース、会話の情報を検索できます。
Deliveroo

「私たちがつながるうえで、最大の役割を果たしているのが Slack です。Slack はストレートかつ瞬時にやり取りできる手段であり、誰もが好み、使うのを楽しんでいる唯一のチャネルです」

Will Sprunt 氏、Deliveroo、CIO

よくある質問

ご質問ありがとうございます。Slack は、全社で使える新たな仕事のツールです。Slack はメールの代替として、より高速で、整理しやすく、安全性の高いプラットフォームです。すべてのコミュニケーションはチャンネルに整理されます。チャンネルの作成や検索、チャンネルへの参加も簡単です。社内で起こっていることがすべてチャンネルにまとまっていれば、欲しい情報がどこで手に入るのか誰でもわかるようになります。Slack では、AI を仕事の流れの中に取り込むこともできます。必要な情報をすばやく見つけ、その情報に沿って行動することが簡単にできるので、一日のさまざまな場面で役立ちます。また、メールと異なり、Slack は既存の技術スタックに含まれるほかのすべてのシステムと連携できるため、すべての業務に役立つ 1 つの OS になります。Slack なら、仕事を進めるために必要なすべての要素とすべての人を 1 つの場所に集約できるので、コンテキストを切り替えたり、データのサイロ化や消失を心配したりする必要はなくなります。

Slack では、仕事がチャンネルから始まります。プロジェクト、チーム、オフィス、部門など、あらゆるまとまりごとにチャンネルを作成することで、関連するやり取りをすべて 1 つのスペースに集められます。チャンネルの作成や参加は簡単なので、ニーズや状況の変化にも柔軟に対応できます。プロジェクトに新しいメンバーが加わる場合、その人をチャンネルに追加するだけで、過去のやり取りをさかのぼって把握してもらえます。つまり、何かを新しく始める際には、まずチャンネルを作成して必要なメンバーを招待することで、スムーズに情報を共有できます。

Slack AI は、Slack の信頼できるインフラストラクチャ上で動作し、Slack 本体と同様のセキュリティプラクティスとコンプライアンス基準に対応しています。Slack がユーザー企業のデータを LLM（大規模言語モデル）プロバイダと共有したり、LLM のトレーニングに使用したりすることはありません。

はい。Slack では機密情報を安全にやり取りできます。また、Slack には情報、会話、ファイルを安全に保つための複数の方法が用意されています。Slack は、SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 など複数のコンプライアンス認証に準拠し、あらゆるレベルでエンタープライズグレードのセキュリティを提供しています。GDPR にも準拠し、HIPAA および FINRA コンプライアンスに対応するよう設定できるほか、FedRAMP Moderate 認定も取得しています。

加えて Slack は、Enterprise Key Management をはじめとする先進のセキュリティ機能を備えており、管理者はデータの暗号化を細かく管理できます。さらに、自社で利用しているセキュリティツールを Slack と連携させれば、脅威が検出された際に通知をすぐに受け取れます。Slack の包括的なセキュリティプログラムについて、詳しくはこちらを参照してください。

もちろんです。データ侵害の 90% はスパムやフィッシングが原因だとされていますが、メールとは異なり、Slack ではその心配がまずありません。Slack のハンドル名が広告業者に売り渡されることやメーリングリストに登録されることはありません。また、ユーザーに届くメッセージは、組織内のメンバーか、Slack コネクトでつながった信頼できるパートナーが送ったものだけです。なお、Asana、Google ドキュメント、Jira など、ワークスペースと連携させたアプリからの通知が届くケースはあります。

Slack は、大企業にふさわしいレベルのデータ保護とプライバシーを提供しています。管理者は各ユーザーのセキュリティを詳細に管理し、カスタマイズして、メンバーがアクセスできる情報を制限できます。詳しくは、社内でのやり取りをメールから Slack に安全に移行する方法をご覧ください。

Slack コネクトは、組織の枠を超えて、安全かつ生産的なコミュニケーションを実現する方法です。Slack コネクトを使って、外部パートナー、顧客、協力会社などとのやり取りを、メールから Slack に切り替えることで、コラボレーションをさらに推進できます。なお、Slack のエンタープライズグレードのセキュリティ機能と Enterprise Key Management などのコンプライアンス基準は、Slack コネクトにも適用されます。Slack コネクトについて詳しくは、こちらを参照してください。