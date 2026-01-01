プライバシーポリシー

本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

発効日 : 2023 年 7 月 5 日

本プライバシーポリシーでは、特定された個人または特定可能な個人に関連する情報（本プライバシーポリシーでは「個人データ」と呼びます）を Slack が収集、使用、開示する方法、および本行為に関してお客様が有する選択肢を説明します。ご不明点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

「Slack」という呼称は、Slack Technologies, LLC または Slack Technologies Limited を意味します。詳細は、「データ管理者および処理者の識別」セクションで説明されます。

目次：

本プライバシーポリシーの適用範囲

本プライバシーポリシーは関連する Slack のモバイルとデスクトップアプリケーション（「本サービス」と総称する）を含む Slack のオンライン職場生産性向上ツールとプラットフォーム、Slack.com と他の Slack のウェブサイト（「本ウェブサイト」と総称する）およびお客様が利用するその他のやり取り（例 : 顧客サービスの問い合わせ、ユーザー会議など）に適用されます。本プライバシーポリシーに同意されない場合、本サービス、本ウェブサイト、その他 Slack のすべての事業にアクセスしまたはこれらを使用してはなりません。疑義を避けるために付け加えると、本プライバシーポリシーは Slack に適用される唯一のプライバシーポリシーです。

本プライバシーポリシーは、Slack プラットフォームを通して本サービスに統合される第三者のアプリケーションまたはソフトウェア（以下、「第三者サービス」といいます）もしくは独自の利用規約およびプライバシーポリシーに基づいてサービスを提供するその他の第三者製品、サービス、事業には適用されません。さらに、サービスアカウントを通して提出されるメッセージ、ファイル、その他コンテンツなどのデータ（「顧客データ」と総称する）の処理を含め、サービスの配信、アクセス、使用については別個の契約書（「顧客契約書」）に準拠します。顧客契約書を締結した組織（例 : お客様の雇用主または別の法人もしくは個人）（以下「顧客」といいます）は、本サービスのインスタンス（以下「ワークスペース」といいます）および関連する顧客データを管理します。ワークスペースの設定およびプライバシー慣行についてご質問があれば、お客様が使用するワークスペースの顧客にお問い合わせください。アカウントをお持ちの場合は、http://slack.com/account/team にアクセスしてワークスペースのオーナーおよび管理者の連絡先情報をご確認ください。ワークスペースへの参加の招待を受けたがまだアカウントを作成されていない場合、招待を送信した顧客に支援を要請してください。

個人情報の収集に関するカリフォルニア州のプライバシー通知 : 当社は、以下の「情報の使用」で説明する事業および商業目的のために、以下の「当社が収集するおよび受け取る情報」で説明する情報を収集します。 カリフォルニア州のプライバシー権行使に関する詳細は、以下の「カリフォルニア州のプライバシー権利」セクションをご確認ください。

当社が収集するおよび受け取る情報

Slack は、本サービスおよび本ウェブサイトの運用、ならびに Slack とのその他のやり取りを通して情報を収集および受領します。そのような情報には、さまざまな方法で収集および受領される顧客データと他の情報やデータ（以下「他の情報」といいます）が含まれます。

顧客データ 。顧客によってワークスペースへのアクセスを許諾された顧客または個人（以下「 正規ユーザー 」といいます）は、本サービスを使用する際、日常的に顧客データ（サービスアカウントを通して送信されるメッセージ、ファイル、その他のコンテンツなど）を Slack に提供します。

。顧客によってワークスペースへのアクセスを許諾された顧客または個人（以下「 」といいます）は、本サービスを使用する際、日常的に顧客データ（サービスアカウントを通して送信されるメッセージ、ファイル、その他のコンテンツなど）を Slack に提供します。 他の情報。 また、Slack は以下のカテゴリーに入る他の情報も収集、生成および（または）受領します。 ワークスペースおよびアカウント情報 :ワークスペースのアカウントを作成または更新するには、お客様または顧客（例 : お客様の雇用主）が Slack にメールアドレス、電話番号、パスワード、ドメインおよび（または）その他のアカウント設定の詳細を提供します（ワークスペース作成の詳細についてはこちらをクリックしてください）。さらに、有料版のサービスを購入されたお客様は Slack（またはその支払い処理会社）にクレジットカード情報、銀行業務の情報および（または）請求先住所などの請求のための詳細を提供します。 使用に関する情報 :: 本サービスのメタデータ。正規ユーザーが本サービスを使用する際、正規ユーザーが本サービスを使用する方法に関する付加情報を提供するメタデータが生成されます。例えば、Slack はお客様が表示または使用するワークスペース、チャンネル、メンバー、機能、コンテンツおよびリンク、共有するファイルの種類ならびに（もしもあれば）使用される第三者サービスを記録します。 ログデータ。インターネット経由で配信される大部分のウェブサイトおよびテクノロジーサービスと同様、当社のサーバーはお客様が本ウェブサイトもしくは本サービスにアクセスされると自動的に情報を収集し、ログファイルに記録します。このログデータには、インターネットプロトコル（IP）アドレス、本ウェブサイトまたは本サービスを使用する前に訪問していたウェブページのアドレス、ブラウザの種類と設定、本サービスが使用された日時、ブラウザの構成とプラグインについての情報および言語の環境設定が含まれることがあります。 デバイス情報。Slack はデバイスの種類、使用されるオペレーティングシステム、デバイス設定、アプリケーションID、デバイス識別子およびクラッシュデータを含む、本サービスにアクセスするデバイスについての情報を収集します。これらの他の情報を収集するかどうかは、使用するデバイスの種類と設定によって異なります。 位置情報。当社は、お客様のおおよその位置情報をお客様、顧客および第三者から受領します。例えば、当社はお客様の雇用主（当社の顧客）から提出された事業所の住所またはお客様のブラウザやデバイスから受領した IP アドレスを使用して、ローカライゼーションの支援またはセキュリティを目的として、おおよその位置を判断することがあります。 Cookie 情報 :Slack は本ウェブサイトおよび本サービスにおいて Cookie および類似の技術を使用して、他の情報を収集するのに役立てます。これらの技術の使用方法、お客様のオプトアウト管理、その他の選択肢の詳細については、Cookie ポリシー をご覧ください。 第三者サービス情報 :顧客は、ワークスペースの第三者サービスを許可または制限することを選択でき、Slack は当該第三者サービスから個人データを受け取ることができます。一般的には、第三者サービスは本サービスに統合されたソフトウェアのことで、顧客はその正規ユーザーがワークスペースについてこれらの統合の有効化または無効化を行うことを許可できます（第三者アプリケーションの管理、設定、権限の詳細については、こちらをクリックしてください）。Slack は本サービスを第三者サービスと連携させる Slack アプリケーションを開発および提供することもできます。有効にされると、第三者サービスのプロバイダは一定の情報を Slack と共有できます。例えば、ご使用のクラウドストレージアプリケーションが有効にされて、ワークスペースへのファイルのインポートが許可された場合、当社は、正規ユーザーのユーザー名、メールアドレス、その他、円滑なインテグレーションに利用できるようにアプリケーションが Slack に提供する追加情報を受領することがあります。正規ユーザーはどのようなデータが Slack に開示されるのかを理解するためにこれらの第三者サービスのプライバシー設定および通知を確認することが推奨されます。第三者サービスが有効になると、Slack は第三者サービスのプロバイダとの契約および顧客によって与えられた権限（その正規ユーザーによるものを含め）に従って Slack が利用できるようになった他の情報に接続およびアクセスする権限を得ます。Slack がこの方法で受領する情報の例としては、新規アカウント作成の成否、または Slack の使用活動に起因する方法での第三者アプリケーションとのやり取りの有無などがあります。しかしながら、当社は本サービスに接続する際にこれらの第三者サービスのパスワードを受領および保存することはありません。Slack と第三者サービスのやり取りの詳細についてはこちらをクリックしてください。 連絡先情報 : お客様のデバイスやその他のサードパーティ API が提供する承諾プロセスに従って、正規ユーザーが本サービスにインポート（一緒に仕事をする人を探すためのアドレス帳のインポートや、デバイスまたは API からの Slack コネクトの連絡先またはカレンダーのインポートなど）、転送、またはアップロードするように選択した連絡先情報（例えば、本サービスにメールを送信する場合）は、本サービスを使用する際に収集されます。 第三者のデータ :Slack は、組織、業界、顧客である企業のリスト、本ウェブサイト訪問者、マーケティングキャンペーン、その他当社の事業に関連する事項に関するデータを、親会社、関連会社および子会社、当社のパートナー、その他、当社独自の情報をより有益なものにするために利用する事業者から受領することがあります。これらのデータは当社が収集する他の情報と組み合わされ、また、どの IP アドレスが ZIP コードや国名に一致するかといった集合レベルのデータが含まれることがあります。あるいはより具体的な情報の場合もあります（例えば、オンラインマーケティングやメールキャンペーンの実績など）。 音声と動画のメタデータ :Slack は、Slack ハドルミーティングまたはクリップなどの機能の使用から派生するメタデータ、および追加の関連データ（Slack ハドルミーティングの日時や接続した正規ユーザーに関するデータなど）を受信、取得、および保存することがあります。 Slack に提供される追加情報 :また、当社が他の情報として受け取る情報としては、フォーカスグループ、コンテスト、アクティビティもしくはイベントへの参加者が提供する回答や意見、当社の製品またはサービスについて提供されるフィードバック、または Slack の求人に応募する際、または Slack またはベンダーが主催する認定プログラムまたはその他の教育プログラムに登録する際、サポートを依頼する際、当社のソーシャルメディアアカウントとやり取りする際、またはその他の方法で Slack とやり取りする際に提供する情報など、当社のウェブサイトまたはその他の方法で提出される情報があります。

また、Slack は以下のカテゴリーに入る他の情報も収集、生成および（または）受領します。

一般的に、顧客データや他の情報（「情報」と総称する）を提供するに際し、誰も法的または契約上の義務を負うことはありません。しかしながら、一定の情報は自動的に収集され、ワークスペースのセットアップなどの一部の情報が提供されない場合、当社はサービスを提供することができません。

当社がお客様情報を処理する方法とその法的根拠

Slack が顧客データを使用する際には、本サービスを提供するため、顧客契約において該当する条件の履行および顧客による本サービスの機能の使用を含む顧客の指示ならびに適用法の定めるところに従います。Slack は顧客データの処理者であり、顧客が管理者です。顧客は、例えば、ワークスペースへのアクセス権の許諾および解除、役割の割り当ておよび設定、顧客データの表示、変更、エクスポート、共有および削除、その他の方法で顧客のポリシーを本サービスに適用することができます。

Slack は、他の情報を使用して本サービス、本ウェブサイト、および事業を運営します。より具体的には、Slack は他の情報を以下のように使用します。

法的義務の履行 :

規制当局、法執行機関等から有効な法的要請があった場合、Slack は特定の情報の表示、保存、開示を行うなど、法的義務を果たす際に他の情報を処理します。例えば、プロフィール写真や IP アドレスなど、捜査に関係する情報を提供するための捜査令状や法執行機関からの提出命令などです。

当社は、ワークスペースおよびアカウント情報、使用に関する情報、Cookie 情報、第三者サービス情報、連絡先情報、第三者データ、音声と動画のメタデータ、および Slack に提供された追加情報を法的義務を果たすために使用します。

正当な利益 :

当社の正当な利益または第三者の正当な利益が、お客様の利益または基本的な権利および自由（以下「正当な利益」）を上回るものでない場合に、当社はその正当な利益に依拠します。

当社は、ワークスペースおよびアカウント情報、使用に関する情報、Cookie 情報、第三者サービス情報、連絡先情報、第三者データ、音声と動画のメタデータ、および Slack に提供される追加情報を以下の正当な利益のために使用します。

本サービス、本ウェブサイトおよび当社の事業を提供、更新、維持および保護するため。

これには、顧客契約に基づくサービス配信の支援、本サービスのエラー、セキュリティまたは技術的問題の防止またはこれらへの対応、使用状況、トレンド、その他のアクティビティの分析および監視、正規ユーザーからの要請への対応のために、他の情報を使用することが含まれます。 当社とお客様の利益を目的として、本サービス、本ウェブサイトおよび当社の事業を提供、更新、維持および保護するため。

これには、顧客契約に基づくサービス配信の支援、本サービスのエラー、セキュリティまたは技術的問題の防止またはこれらへの対応、使用状況、トレンド、その他のアクティビティの分析および監視、正規ユーザーからの要請への対応のために、他の情報を使用することが含まれます。 検索、学習および生産性向上ツールおよび追加機能を開発および提供するため。

Slack は特定のワークスペースや正規ユーザーのためにできる限り本サービスを有用なものにする努力をします。例えば、以下を行う可能性があります。 他の情報を使用して正規ユーザーとコンテンツ、チャンネル、専門知識の関連度を判断して格付けすることで、検索機能を向上させる 過去の使用状況と予測モデルに基づいて本サービスまたは第三者サービスを提案する 組織の傾向やインサイトを把握する サービス体験をカスタマイズする 新しい生産性機能や製品を開発する 当社が提供するカスタマーサポートの継続的な改善と発展は、当社ならびに顧客および正規ユーザーの利益となります。

Slack は特定のワークスペースや正規ユーザーのためにできる限り本サービスを有用なものにする努力をします。例えば、以下を行う可能性があります。 セキュリティの問題および不正使用を調査し防止に役立てるため。

当社では、デバイスの問題や不正使用を防止するために、フィンガープリントなど各種のツールを使用することがあります。Slack の使用状況をより適切に把握するため、またはスパムや不正使用を防止するために、自動処理を含めて、他の情報を処理することがあります。 本サービスを安全に保ち、不正使用（スパムなど）を検出、防止、対処し、本サービス上の疑わしいアクティビティに関して調査し、措置を講じることは当社の利益となります。

当社では、デバイスの問題や不正使用を防止するために、フィンガープリントなど各種のツールを使用することがあります。Slack の使用状況をより適切に把握するため、またはスパムや不正使用を防止するために、自動処理を含めて、他の情報を処理することがあります。 情報を集約または匿名化するため。

本サービスの改善を図る目的などで、お客様に関連付けられた情報を集約または匿名化し、その結果として得られた情報を使用する場合があります。 本サービスを調査して改善することは当社の利益となります。 顧客および正規ユーザーの情報に関して、データの最小化とプライバシーバイデザインを実践することは、顧客および正規ユーザーの利益となります。

本サービスの改善を図る目的などで、お客様に関連付けられた情報を集約または匿名化し、その結果として得られた情報を使用する場合があります。 法執行機関を含む他者と情報を共有し、法的要請に応じる。

詐欺、Slack の不正使用、規約違反、その他の有害または違法なアクティビティを防止またはそれらに対処すること、捜査または規制当局調査の一環として、当社自体、当社のユーザー、もしくは他者を保護すること、または死亡や差し迫った身体的危害を防止することは、当社および一般社会の利益となります。

お客様情報を欧州経済地域外に転送するか、そこで保管または処理する。

本ウェブサイトおよび本サービスは、世界中の顧客に対応するためにグローバルに運営されているので、当社は収集する情報をグローバルに共有する必要があります。当社は、本サービス、ウェブサイトおよび当社の事業を提供、更新、維持、保護するために、オーストラリア、カナダ、日本、インド、韓国、米国を含む欧州経済領域外で必要な転送を実施します。

詳細は以下の「国際的なデータ転送」セクションをご確認ください。 当社とお客様の利益として、本サービス、本ウェブサイトおよび当社の事業を提供、更新、維持および保護するため。

本ウェブサイトおよび本サービスは、世界中の顧客に対応するためにグローバルに運営されているので、当社は収集する情報をグローバルに共有する必要があります。当社は、本サービス、ウェブサイトおよび当社の事業を提供、更新、維持、保護するために、オーストラリア、カナダ、日本、インド、韓国、米国を含む欧州経済領域外で必要な転送を実施します。 詳細は以下の「国際的なデータ転送」セクションをご確認ください。

当社は、ワークスペースおよびアカウント情報、第三者サービス情報、第三者データ、および Slack に提供される追加情報を以下の正当な利益のために使用します。

お客様の要請、コメントおよび質問への返答に際して、お客様とやり取りするため。

連絡をいただいた場合、当社は返答のために他の情報を使用する場合があります。 コミュニケーション（例えば、顧客からの質問への回答）を円滑にすることは、当社ならびに顧客および正規ユーザーの利益となります。

連絡をいただいた場合、当社は返答のために他の情報を使用する場合があります。 サービスに関するメールを送信し、他の情報を伝達するため。

例えば、以下を行う可能性があります。 サービス、技術的およびその他の管理上のメール、メッセージおよび他の種類の連絡を送る 本サービスの変更、サービス提供ならびにセキュリティおよび不正行為の通知など本サービスに関する重要事項をお知らせするためにお客様に連絡するこれらのご連絡は本サービスの一部と位置づけられ、お客様はこれらをオプトアウトすることはできません。サービスに関係する問題に対処することは、顧客および正規ユーザーの利益となります。

例えば、以下を行う可能性があります。

当社は、ワークスペースおよびアカウント情報ならびに使用に関する情報を以下の正当な利益のために使用します。

請求、アカウント管理、その他の管理のため。

Slack はインボイス作成、アカウント管理および類似の理由でお客様に連絡を取る必要があり、そのためにアカウントデータを使用してアカウントを管理し請求および支払いの追跡記録を付けます。 本ウェブサイトおよび本サービスの効果的な提供および管理を促進することは、当社の利益となります。

Slack はインボイス作成、アカウント管理および類似の理由でお客様に連絡を取る必要があり、そのためにアカウントデータを使用してアカウントを管理し請求および支払いの追跡記録を付けます。

当社は、ワークスペースおよびアカウント情報、使用に関する情報、Cookie 情報、第三者サービス情報、第三者データ、および Slack に提供される追加情報を以下の正当な利益のために使用します。

マーケティングメールの送信、その他の連絡のため。

当社は製品の新機能、プロモーション、その他の Slack のニュースについて折に触れてメールをお送りすることがあります。これらはお客様が受け取るかどうか選択できるマーケティング用のメッセージです。Slack から受け取ったメッセージについて追加のご質問がある場合は、以下に記載された連絡方法でお問い合せください。 本ウェブサイトや本サービスの宣伝およびダイレクトマーケティングの送信は、当社の利益となります。

当社は製品の新機能、プロモーション、その他の Slack のニュースについて折に触れてメールをお送りすることがあります。これらはお客様が受け取るかどうか選択できるマーケティング用のメッセージです。Slack から受け取ったメッセージについて追加のご質問がある場合は、以下に記載された連絡方法でお問い合せください。

当社による情報の共有および開示

本セクションでは Slack が本情報を（上記の「当社が収集するおよび受け取る情報」セクションで説明するように）どのように共有および開示できるかについて説明します。顧客は情報の共有および第三者への開示について独自のポリシーおよび慣行を決定します。顧客または第三者が情報の共有または開示についてどのように選択するかを Slack が管理することはありません。

データの保存

Slack は、顧客データを顧客の指示（顧客契約において該当する条件の履行および顧客による本サービスの機能の使用を含む）ならびに適用法の定めるところに従って保持します。顧客はその保存設定をカスタマイズし、それらのカスタマイズされた設定をサービスプランに応じてワークスペースレベル、チャンネルレベル、その他のレベルに適用することができます。また、顧客はさまざまな設定をメッセージ、ファイル、その他の顧客データに適用することができます。顧客による顧客データの削除、その他の本サービスの使用は、一部の関連する他の情報の削除および（または）識別不能化をもたらすことがあります。詳細は、ヘルプセンターでご確認いただくか、カスタマーサービスにお問い合わせください。



Slack は、本プライバシーポリシーで説明される目的（お客様が使用するオプション機能を含む本サービスの提供、カスタマーサポートの提供など）に必要である限り、お客様に関する他の情報を保持する場合があります。これには、お客様のアカウントが解除された後も、正当な営業上の利益を追求し、監査を実施し、法的義務を遵守（および遵守を実証）し、紛争を解決し、当社との契約を執行するために Slack に必要となる期間、お客様の他の情報を保持することが含まれます。

セキュリティ

Slack ではデータのセキュリティを非常に重要視しています。Slack はお客様から受領した情報を喪失、不正使用、不正アクセスまたは不正開示から保護するため尽力しています。これらの段階では、収集する情報の重要性（センシティビティ）、処理と保存、および現在の技術状態が考慮されます。Slack は国際的に認められたセキュリティ認証を受けました。本サービスのセキュリティと秘密保持に関する現在の慣行およびポリシーについて詳しくは セキュリティプラクティス をご覧ください。通信および情報処理技術の性質上、Slack はインターネット経由の送信中または当社システムでの保存中、あるいはそれ以外の形での当社の管理中に、本情報が他者による侵入から絶対的に安全であると保証することはできません。また、第三者サイトへのリンクをクリックすれば、お客様は当社サイトを離れますが、当社は第三者サイトの内容を管理または推奨していません。

年齢制限

適用法によって禁止されている範囲で、Slack は 16 歳未満の方による本サービスおよび本ウェブサイトの利用を許可しません。もし 16 歳未満の方が個人データを当社に違法に提供したことを知った場合、当社までご連絡ください。当社はそのような情報を削除する措置を講じます。

本プライバシーポリシーへの変更

Slack は、随時、本プライバシーポリシーを変更することがあります。法令、規制、業界標準の変化や当社のサービスや事業の変化に応じて変更が必要となるためです。当社は変更を本ページに掲載します。お客様はプライバシーポリシーについて最新の情報を確認することを推奨されます。当社がお客様のプライバシーに関する権利を大幅に変える変更を行う場合、Slack は E メールや本サービスを通じて追加の通知を行います。お客様が本プライバシーポリシーの変更に同意されない場合、本サービスのアカウントを無効化してください。顧客の管理下にあるお客様の個人データの削除を希望される場合は顧客にご連絡ください。

国際的なデータ移転

Slack は、米国への転送を含め、お客様が居住される国以外の国々に個人データを転送することがあります。個人データが外国に移転される範囲において、Slack は Slack の義務に即してそれぞれの法域における適用法の要件を遵守することを保証します。

特に、Slack が異なるデータ保護法を持つ法域から個人データを移転した場合、当社は以下の保護措置を講じます。

データ保護責任者

データ保護責任者と連絡を取るには、dpo@slack.comまでEメールをお送りください。

データ管理者および処理者の識別

一部の法域のデータ保護法では情報の「管理者」と「処理者」との間に区別があります。一般に、お客様は顧客データの管理者です。一般に、Slack は顧客データの処理者であり、他の情報の管理者です。異なる Slack 法人が世界の異なる場所で本サービスを提供しています。

アイルランドのダブリンに拠点を置くアイルランド法人 Slack Technologies Limited は、米国およびカナダ以外の顧客のために作成されたワークスペースを利用する正規ユーザーに関連する他の情報の管理者であり、そのような正規ユーザーに関連する顧客データの処理者です。

は、米国およびカナダ以外の顧客のために作成されたワークスペースを利用する正規ユーザーに関連する他の情報の管理者であり、そのような正規ユーザーに関連する顧客データの処理者です。 カリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置く米国法人 Slack Technologies, LLC は、米国およびカナダのお客様のために作成されたワークスペースを利用する正規ユーザーに関連する他の情報の管理者であり、そのような正規ユーザーに関連する顧客データの処理者です。

お客様の権利

欧州経済地域、英国、ブラジル、および世界各地の個人は、その個人データに関して一定の法的権利を持っています。法律に規定された適用除外に従って、お客様は個人情報へのアクセスを要求する、および本情報の更新、削除または修正を求める権利があります。お客様は、サービスアカウントの設定とツールからこれを行うことができます。この設定とツールを使用できない場合は、追加的なアクセスと補佐を求めてお客様のワークスペースを管理する顧客に連絡を取ってください。https://slack.com/account/settings にアクセスし、顧客の連絡先情報を確認してください。

お客様の個人データに対する Slack の処理が一般データ保護規則、または英国データ保護法やブラジル一般データ保護法（Lei Geral de Proteção de Dados）などの個人データの処理に法的根拠を必要とするその他の適用法の対象となる範囲において、Slack は上記の当社の正当な利益に依拠してお客様の個人データを処理します。当社が正当な利益に依拠してお客様の個人データを処理する場合、お客様は、以下の「Slack への連絡」セクションの説明に沿って当社に連絡することにより、その処理に異議を唱えることができます。当社はお客様からの異議に応じて、その状況においてやむを得ない理由がある場合、または法的請求との関連で処理が必要な場合を除き、当該目的でのお客様の情報の処理を停止します。Slack はお客様の個人データを構成する他の情報をダイレクトマーケティング目的に処理する場合もあり、お客様はこの目的にお客様の個人データを Slack が使用することに随時異議を唱える権利があります。

カリフォルニア州のプライバシー権利

このセクションではカリフォルニア州消費者プライバシー法（以下「CCPA」という）および同法に対するカリフォルニア州プライバシー権法（以下「CPRA」という）による修正の下で収集されるカリフォルニア州の消費者の個人情報とカリフォルニア州の消費者の権利について記載されます。

カリフォルニア州の法律では、特定の「事業上の目的」のために収集および開示する個人情報の分類を詳述することが要求されています。開示先には、当社サービスのセキュリティ確保や製品のマーケティングを支援するサービスプロバイダや、プライバシーポリシーのここまでのセクションに記載されたその他同様のエンティティが含まれます。上記の「当社が収集するおよび受け取る情報」セクションに記載した情報に加え、当社は、お客様、お客様の雇用主、データ分析プロバイダ、データブローカー、第三者サービスから、事業上の目的で以下のカテゴリーの個人情報を収集します。

識別情報または連絡先情報

商用情報

インターネットまたは電子ネットワークアクティビティ情報

財務情報

地理的位置情報

職業専門性または雇用に関係する情報。

音声および映像データ。

法律で許される限られた状況において、カリフォルニア州法または米国の法律の下で保護の対象となる情報。

上記のいずれかのカテゴリーから導き出される推論

当社は、上記の「当社がお客様情報を処理する方法とその法的根拠」セクションで説明している事業および商業目的のために、この情報を収集します。当社はこの情報を上記の「当社が情報を共有および開示する方法」セクションで説明しているとおりに共有します。Slack は当社が収集する個人情報を販売（CCPA で定義されている意味でも別の意味においても）していません（また、オプトアウトする権利を提供せずに販売することもありません）。当社は、Slack 以外のウェブサイト、アプリケーション、サービスにターゲティング広告を掲載するため、個人情報を（識別情報およびインターネットでのアクティビティ情報の形式で）サードパーティ広告会社と共有する場合があります。さらに当社は、サードパーティ側が当社との契約において個人情報の保持、利用、開示の制限について同意している認定サービスプロバイダの場合、またはお客様が当社のサイトやサービスを使用してサードパーティと情報をやり取りする場合、またはお客様が当社に対して自身の個人情報をサードパーティに開示するよう指示する場合に、サードパーティが当社のサイトまたはサービスから個人情報を収集することを許可することがあります。

一定の制限を除き、CCPA はカリフォルニア州の消費者に対して、当社が収集する個人情報のカテゴリーまたは特定部分の詳細（どのように使用、開示、販売するかを含みます）を知らせるよう請求する権利、個人情報を削除するよう請求する権利、「販売」をオプトアウトする権利、Slack 以外のウェブサイトにおける広告配信を目的とした個人情報の共有について知りこれをオプトアウトする権利、およびこれらの権利を行使することで差別されない権利を付与しています。

カリフォルニア州の消費者は privacy@slack.com にメールを送るか、またはこちらのフォームに必要事項を記入することによって CCPA に基づく権利に従った請求ができます。当社はメールアドレスを含むお客様のアカウントに関連付けられた情報を使用して請求内容を検証します。政府発行の身分証明書が必要になることがあります。消費者は代わりにこれらの権利を行使する代理人を指定することもできます。正規代理人は、認可証明書を提出する必要があります。

Cookie 識別子に基づくアクティビティ共有からオプトアウトする場合、ウェブブラウザまたはブラウザ拡張機能のグローバルプライバシーコントロールをオンにしてください。有効なグローバルプライバシーコントロールの詳細情報については、カリフォルニア州プライバシー保護局のウェブサイト（https://oag.ca.gov/privacy/ccpa）を参照してください。 その他の識別要素（メールアドレスや電話番号）に基づくアクティビティ共有からオプトアウトする場合は、下の「Slack にお問い合わせ」セクションに従ってお問い合わせください。

カリフォルニア州消費者プライバシー法のもとでの Slack の役割と義務の詳細については、カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA）に関するよくある質問を参照してください。

データ保護機関

適用法に従って、お客様には（i）お客様の個人データを構成する他の情報を Slack が使用することを制限する権利、および（ii）お客様の所在地のデータ保護機関に対し苦情を申し立てる権利があります。ただし、当社がお客様の苦情や懸念に対応できないとお客様が判断された場合、欧州経済領域または英国に居住しているお客様は、管轄監督官庁に苦情を申し立てる権利を有します。お客様が欧州連合加盟国または EEA 加盟国に勤務または居住している場合、該当するデータ保護当局の連絡先が以下のウェブサイトに記載されている場合があります。お客様が英国にお住まいの場合、英国の監督当局である個人情報保護監督機関に問い合わせることができます。

プライバシーポリシーや Slack の実務についてご質問がある場合、またお客様の法令上の権利を行使される場合は、ご遠慮なく Slack までご連絡ください。Slack は遅滞なく応答します。privacy@slack.com 宛ての E メールまたは以下の住所宛ての郵送でお問い合わせください。

米国およびカナダの顧客向けに作成されたワークスペースを利用される顧客および正規ユーザーは以下の住所：

Slack Technologies, LLC

50 Fremont Street

San Francisco, CA, 94105

米国



または

米国およびカナダ以外にある顧客向けに設立されたワークスペースを利用されるお客様および正規ユーザー様用：

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower

60 R801, North Dock

Dublin

Ireland