データリクエストのポリシー

発行日：2019年10月7日

Slack はサービスの通常の運用と提供における以外のデータを開示するようにとの要求を政府機関、ユーザーおよび他の第三者から受けます。このデータリクエストポリシーは、顧客データについてのかかる正式な要求に対応する Slackのポリシーと手順を概説しています。このデータリクエストポリシーで使用される用語で大文字で書かれ定義されていないものは、顧客向けサービス利用規約に明記されている意味を持ちます。このデータリクエストポリシーの規定と顧客向けサービス利用規約または顧客と交わした契約書の間に矛盾が生じた場合、顧客向けサービス利用規約または契約書が優先されます。

個人による顧客データのリクエスト

顧客データを求める第三者は、かかる要求に関してお客様に連絡することが推奨されます。お客様は顧客データを管理し、全ての顧客データをどのように取り扱うかを決めるようになることが一般的です。

法的機関による顧客データのリクエスト

Slackは当社のお客様の利益のために信頼と透明性の重要視にコミットしています。契約により明示的に許可されるか、本ポリシーで説明される場合を除き、Slackは有効な合法的プロセスに従ってのみ顧客データを開示します。Slackは顧客データの内容を開示するために管轄権を有する法域の裁判所によって発行された捜査令状または該当する法域での同等の法的手続きを必要とします。Slackは（a）誰か人物に対する死亡や重大な人身事故の切迫した危険がない、または（b）サービスや顧客に対する危害を防止するためでない限り、自発的に政府機関へデータを開示することはありません。Slackは調査の目的でユーザーについてのデータへのアクセスを自発的に政府に提供することもありません。

米国の会社 Slack Technologies, LLC との契約に従っている顧客に関連したコンテンツデータを求める告訴に関与する政府機関または当事者らによるすべての要求はlegalprocess@slack.comへ送られることが推奨されます。

アイルランドの会社 Slack Technologies Limitedとの契約に従っている顧客に関連したコンテンツデータを求める告訴に関与する政府機関または当事者らによるすべての要求はintlegalprocess@slack.comへ送られることが推奨されます。これらの要求はアイルランドのダブリンにいる社員によって処理されます。

すべての要求には次の情報が含まれることが推奨されます：(a) 要求する当事者、(b) 関連する犯罪または民事事項、および (c)関連する顧客名および関連する正規ユーザーの名前を含む（該当する場合） 特定の顧客データの説明、SlackのワークスペースのURL 、および求められるデータの種類。

要求は適用法に従って準備および提供されることが推奨されます。すべての要求は求められる特定の顧客データに重点が置かれるように推奨されます。すべての要求はSlackによって狭義に解釈されます、そのため不必要に広範囲の要求を提出しないでください。法的に許可された場合、顧客はかかる要求に対する応答から生じるコストに責任を負います。

お客様の通知

Slackがそれを行うことを禁じられていないか、違法な行為や危害のリスクが明らかに示されていない限り、Slackはお客様が法的救済策を求めることができるようにお客様の顧客データを開示する前にお客様にその要求について通知します。Enterprise Key Managementが内容を求める法的手続きの要求の対象である場合、その製作物は暗号化される（お客様の設定に基づうにち）可能性があり、またお客様が利用できるアクセスログに観察可能な入力も起こします。Slack が開示前にお客様に通知することが法的に禁止されている場合、Slackは非開示要件が失効した後お客様にその需要を通知するための合理的な措置を取ります。さらに、Slackが決められていない非開示要件に従って法的手続きを受け取った場合（国家安全保障書簡を含む）、Slackはその非開示要件に裁判所で異議申立てを行います。

独占と国際的なリクエスト

Slack は法的手続きや法的情報の要求（例 : 発見の要求、令状または召喚状）を発行する個人または団体が、その手続きや要求が適切に適応されることを保証するように要求します。米国に保存されたデータについては、Slack は米国またはカナダ国外の警察から直接の法的手続きや要求を受け入れません。米国内部に保存されたデータを求める外国の法執行機関は、Slack がある場所の裁判所を通じてデータを取得するために刑事共助条約または他の外交手段もしくは法的手段によって手続きを進めることが推奨されます。アイルランドの会社、Slack Technologies Limited へ向けられた要求はアイルランドから発行されるか同国で適応されなければならず、一方で米国法人である Slack Technologies, LLC へ向けられた要求は米国から発行されるか同国で適応されなければなりません。