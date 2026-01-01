独自のキーが利用可能

Slack EKM では、Amazon の Key Management Service (AWS KMS) に格納される独自の暗号化キーをメッセージやファイルの暗号化に利用することができます。管理者がきめ細かくキーへのアクセスを無効化でき、チームへの影響は最小限に抑えられます。導入後も、Slack の使用感は変わらず、チームの業務もいつも通りにスムーズです。