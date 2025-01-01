带有钥匙孔的盒子以及旁边有一把钥匙的图像
企业加密密钥管理

借助 EKM，在保持数据流动的同时将风险降至最低

借助 Slack 的密钥管理解决方案，可让你完全控制对数据的访问权限，并在每一步中都实现可见性。

什么是 Slack 企业密钥加密管理？

使用自设密钥

使用 Slack EKM，你可以使用存储于亚马逊密钥管理服务 (AWS KMS) 中的自设密钥——对你的消息和文件进行加密处理。管理员可以针对性地撤销密钥访问权限，以此尽可能减轻对团队的干扰。他们可以一如既往地工作，Slack 也一样。

使用 Slack EKM 的消息示例
项目结算
裴琳好吧，我预测新的计费结构会对公司收益产生一些影响。这是基于 @魏辉宁@朱秀雯 之间的讨论。
2 条回复最后回复 3 分钟 以前
发送消息至 #项目结算

为饱受安全问题困扰的人们带来安心无忧的体验

Slack EKM 在满足安全需求的同时，增强了组织在 Slack 上共享敏感对话和文件的能力。

“像 Slack 企业密钥管理这样的技术正迅速成为需要增强协作环境安全性的各种规模企业的核心需求。对企业而言，保持对加密密钥的控制变得前所未有的重要。”

IDC社会、社区和协作研究主任Wayne Kurtzman

确保工作安全顺畅

团队工作平稳推进的同时，你的数据也能得到妥善的保护。

每一步都直观可视

详细了解如何访问你的密钥 — 登录到 AWS CloudWatch 和 CloudTrail 中，使用你的密钥来加密和解密 Slack 中的消息和文件。

针对性地撤销密钥访问权限

管理员为解决安全威胁，可以以非常有针对性的方式撤销访问权限。可以在组织、工作区、频道、时间限期和文件级别撤消对消息和文件的访问权限。

在 Slack 中保持协作

从功能到性能，Slack 将提供始终如一的用户体验。团队可以始终使用他们最熟悉的所有 Slack 功能保持协作，即使在某些数据被取消访问的情况下。

安全的企业通过 Slack 进行协作

全球数以百万计的人都在使用 Slack，借以改变团队的协作方式。

了解有关企业专用 Slack 的更多信息

网络会议

何为 Slack EKM？

博客

介绍 Slack 企业密钥管理

客户故事

使用 Slack 管理构建和部署流程

将 Slack EKM 添加到 Enterprise+ 套餐中

