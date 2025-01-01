什么是 Slack 企业密钥加密管理？
使用自设密钥
使用 Slack EKM，你可以使用存储于亚马逊密钥管理服务 (AWS KMS) 中的自设密钥——对你的消息和文件进行加密处理。管理员可以针对性地撤销密钥访问权限，以此尽可能减轻对团队的干扰。他们可以一如既往地工作，Slack 也一样。
使用 Slack EKM 的消息示例
为饱受安全问题困扰的人们带来安心无忧的体验
Slack EKM 在满足安全需求的同时，增强了组织在 Slack 上共享敏感对话和文件的能力。
使用 Slack EKM 的消息示例
“像 Slack 企业密钥管理这样的技术正迅速成为需要增强协作环境安全性的各种规模企业的核心需求。对企业而言，保持对加密密钥的控制变得前所未有的重要。”
确保工作安全顺畅
团队工作平稳推进的同时，你的数据也能得到妥善的保护。
每一步都直观可视
详细了解如何访问你的密钥 — 登录到 AWS CloudWatch 和 CloudTrail 中，使用你的密钥来加密和解密 Slack 中的消息和文件。
针对性地撤销密钥访问权限
管理员为解决安全威胁，可以以非常有针对性的方式撤销访问权限。可以在组织、工作区、频道、时间限期和文件级别撤消对消息和文件的访问权限。
在 Slack 中保持协作
从功能到性能，Slack 将提供始终如一的用户体验。团队可以始终使用他们最熟悉的所有 Slack 功能保持协作，即使在某些数据被取消访问的情况下。
安全的企业通过 Slack 进行协作
全球数以百万计的人都在使用 Slack，借以改变团队的协作方式。