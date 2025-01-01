以你自己的方式整理。
针对你正在处理的内容捕捉重要详情
在画板中嵌入文件、图像和视频等
与利益相关者共同编辑评论和消息列，所有操作都无需离开 Slack
让工作流程更快捷的工作流程。
为你需要的任何内容构建自己的自动化流程，无需编程
将它们添加到画板以供每个人使用
将工作流程结合相关背景信息一起查看
让见解引领行动。
为日常使用的应用添加展开式链接
让数据和应用见解处于视线范围内，从而免除背景信息切换操作
无需离开画板，即可对 Salesforce、Jira、Figma 等平台中的项目采取操作
Slack 中的 AI 让对话转化为内容。
记录灵感，从未如此简单。Slack 中的 AI 可帮助你直接在画板中起草项目计划、头脑风暴创意或总结关键要点——无论是从对话、指令还是空白页开始，都能快速上手。进一步了解画板中的 AI
三种建立专属画板的方法
开始使用这个足够灵活的空间，无论是个人、小型团队或整个组织都适用。
随时随地开启创作
可以在频道中建立画板，用于协作处理行动项目或整理频道常见问题；也可以在私信中建立私人画板，用来记录讨论主题、反馈意见等内容。
适合任意用途的画板
从头开始建立画板，或者使用模板建立画板，打造一个协作式工作区，记录手头的重要工作细节。
自动化驱动的信息管理
借助自动化，可以通过工作流程建立或更新画板、接入实时数据，还能在整个组织内实现业务流程的标准化。
常见问题
画板是让团队在 Slack 中建立、整理和共享信息的全新界面。从文本和文件，到富媒体和链接展开内容，画板可以包含各种类型的内容。你甚至还可以在画板中嵌入工作流程，让用户更轻松地发现自动化功能，同时提供更多有关如何使用自动化的背景信息。
每个频道和私信都会自动附带一个画板。在桌面版上打开一个对话，然后单击对话窗口右上角的画板图标，即可看到画板工作区。
要建立独立画板，请选择侧栏中的“新建”按钮，然后单击“画板”。
请查看我们的帮助中心，了解更多关于如何开始使用的操作建议！
使用免费套餐的团队可以在频道中使用画板。付费客户可以建立任意数量的画板，以及在频道和私信中使用画板。要了解更多关于 Slack 套餐的信息，请浏览我们的定价页面。
画板符合 Slack 的安全性实践。画板可与 Slack 的其他合规性工具（如 EKM、IDR、DLP、数据留存、法定保留等）配合使用。
在你发起摘要、要点回顾或搜索后，Slack 中的 AI 仅将最相关的消息发送给 LLM（大语言模型）以建立摘要。为此，Slack 消息会经过不同语言专用模型的筛选，以查找和排列高度相关的信息。当我们说某种语言受支持时，意味着该语言已经有自己的筛选模型，并且我们已经对结果进行了质量测试。
目前支持的语言包括中文（简体或繁体）、英语、法语、德语、日语、韩语、葡萄牙语和西班牙语。如果你在 Slack 中使用的语言未在首选项中提供，Slack 中的 AI 仍会返回结果，但你可能会看到质量上的差异。