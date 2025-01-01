画板是让团队在 Slack 中建立、整理和共享信息的全新界面。从文本和文件，到富媒体和链接展开内容，画板可以包含各种类型的内容。你甚至还可以在画板中嵌入工作流程，让用户更轻松地发现自动化功能，同时提供更多有关如何使用自动化的背景信息。