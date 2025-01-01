真正为你所用的 AI

你需要了解的事项：

Slack 的代理级工作操作系统现已全面升级，变得更为强大，AI 和搜索功能原生集成在你的工作流程中。

企业搜索连接器、写作助手和消息上下文解读等新功能，帮助团队加快协作、保持同步、专注于重要事务。

AI 本应让工作更轻松，现实中却常常适得其反。复制、粘贴、切换标签，结果等来一些模棱两可的答案，很多 AI 工具不仅没能加快工作速度，反而成了干扰。

在 Slack，我们认为 AI 应该无缝融入，默默为你服务，而不是反过来让你费力适应。因此，我们在 Slack 体验中直接构建了十多项强大的 AI 功能，包括企业级搜索，帮助你瞬间在所有已连接的应用程序中找到所需信息。

如今，60% 的组织正在使用生成式 AI，但大多数还未真正实现提升工作效率的承诺。我们正在改变这一点，将 AI 融入你原本的工作场景：消息、文档和搜索中，打造真正直观、安全、适配团队真实工作方式的解决方案。

继续阅读，了解 Slack 中的 AI 如何帮助团队找到并完成重要工作，高效、清晰地推进项目进展。

用这些 AI 驱动的功能，让 Slack 更智能 目前可用 企业搜索

频道要点回顾和消息列摘要

抱团 AI 会议记录

翻译 即将推出* AI 消息解释

AI 行动项目

画板中的 AI 写作助手

AI 个人档案摘要

统一文件视图

企业搜索，一搜即得

在工作中查找信息不该像大海捞针。但职场人仍将 41% 的时间花费在低价值的重复性任务上，例如搜索信息或索要以前分享过的链接。

有了 Slack 的企业搜索，你可以用自己的语言提问，瞬间从组织的集体知识库中得到答案。它会搜索对话、文件（包括 PDF 和图片）以及 Google 云端硬盘、Microsoft Teams、Confluence Cloud 等已连接应用程序中的数据，将碎片信息转化为可行的见解，帮助你更快、更有依据地做出决策，全程无需离开 Slack。

通过一个 AI 驱动的搜索栏，快速从你的所有对话、数据和第三方应用中获取答案。

企业搜索如何运作？ 企业搜索通过搜索组织的集体知识库，帮助你迅速找到所需信息，其中涵盖： 结构化记录与文档： 连接 Salesforce、Microsoft Teams、Confluence 等记录系统，方便你深入了解客户历史、客户笔记、内部文档，以及表明团队决策过程的 Slack 对话。

演示文档、文件和电子表格： 连接 Google 云端硬盘、Microsoft SharePoint 和 OneDrive 以及 Box 等内容和文件库，查看最终交付成果及相关的 Slack 对话，让你既知“做了什么”，也了解“为什么”。

拉取请求、问题、注释和提交历史记录： 连接 GitHub、Jira 等开发者工具，了解变更提议、评审与解决过程，以及提供关键技术上下文的 Slack 讨论。

任务、项目和评论： 连接 Asana、Jira 等项目和任务管理工具，查看项目状态、时间表以及任务级别的细节，还有推动跨部门协调的 Slack 对话。

“随着公司规模扩大，分散在多个来源中的机构知识难以获取。Slack 的企业搜索现已成为我了解公司业务的首选之地。我用对话的方式提问，Slack 不仅给出可靠答案，还补充了有用的上下文。” reMarkable 企业与 B2B 总经理 Paul Kagoo

用自动化工作流程和写作助手，抢先推进工作

想象一下，Slack 里一场快速规划会议刚刚结束。创意不断涌现，决策迅速敲定，后续步骤也已明确。但如果领导突然询问项目进度，整个进程却戛然而止：没人有空翻查消息、提炼细节或整理汇报内容。

即将推出*的 AI 写作助手会集成到画板中。不论是哪些 Slack 对话，AI 都能即时总结重点、提炼行动项目并生成一份初稿。

AI 还能根据你需要的语气（正式或亲切）重写内容。你可以重新排版、梳理要点或标出后续步骤。如果前述的规划会议发生在抱团中，AI 会帮你记录笔记：抓住要点、记录后续步骤，整理成一份完整的转录稿，这样一来，团队可以专注于当下，之后也能保持一致。

在 Slack，我们通过以下几种方法在画板中使用 AI 写作助手：

总结 Slack 消息列，起草项目简报

在头脑风暴后生成和分配行动项目

精炼、重新排版原始会议记录，形成结构化更新

从现有频道、消息、文档中创建 FAQ 或入职指南

动画显示了画板中 AI 驱动的写作助手。

用摘要、上下文与优先级把握核心

在 Slack 消息里遇到不懂的缩写或术语？这时停下来查找、询问，就是在拖慢节奏。我们的 AI 可以帮忙。

即将推出*的即时解释是指只需将光标悬停在消息上，Slack 中的 AI 就能解释相应消息。它基于你工作区中的专属词汇和对话历史记录，为你解读项目名称、内部工具或团队特有的简称。

无论是刚加入新团队、跨部门协作，还是翻阅这周早些时候的消息列，Slack 中的 AI 都能帮你迅速掌握情况，让你自信地推进工作。

动画展示了 AI 向用户解释重要上下文信息。

但清晰不仅仅在于定义，更在于直击重点。通过 AI 生成的频道要点回顾和消息列摘要，无论是回到某个对话还是中途加入项目，都能在几秒钟内快速掌握进展。跨国协作也变得更轻松：AI 驱动的翻译让团队成员能直接在 Slack 中，用自己习惯的语言阅读和参与。

通过即将推出*的 AI 个人档案摘要，你将快速了解同事的角色和近期工作，从而在与新搭档协作时更加顺畅地达成默契。如果你在消息中被提及，且消息中包含跟进事项、截止日期或请求，你会在活动视图中收到简短的 AI 生成的行动项目，帮你明确对方的期待，让你更好安排优先级，快速行动。

总的来说，这些功能将帮助团队专注于最重要的事情，保持步调一致、迅速响应、不断推动进展。

“我们的员工无需成为 AI 专家就能受益。Slack 的精妙之处在于，AI 会在你需要的时候恰到好处地出现，按需提供协助，而不会额外增加负担，它只是让我们走得更快。” Caraway 运营副总裁 Mark Riskowitz

更简洁、流畅的 Slack 界面，帮你专注工作

作为组织的工作操作系统，Slack 汇集了人员、数据、应用和智能代理，如今比以往任何时候都更有能力实现“让工作生活更简单、更愉快、更高效”的使命。

为此，Slack 正在简化设计，提升使用体验的直观性、一致性和专注感。我们正在重新设计 Slack 界面的关键导航部分，率先推出全新的统一文件视图。它将你的所有画板、列表和共享文档集中在一个有序的空间中，消除“在哪个标签中找文件”的困扰。

随着协作规模的扩大，对内容有序管理和高效调用的需求也与日俱增。通过内容集中管理，Slack 帮助团队减少阻力，保持工作流畅推进。这是我们打造工作操作系统的又一重要进展——不仅功能强大，更追求极致简洁的体验。

为信任而设计，为规模而打造

在 Slack 中打造 AI 时，我们从一开始就坚持信任、安全和企业级的规模保障，而且始终坚持不可妥协的原则：恪守客户依赖的安全与合规标准，视客户数据为神圣不可侵犯。

基于这一基础，我们为 Slack 中的生成式 AI 制定了以下指导原则：

客户数据不会被用于训练生成式 AI 模型。

Slack 中的 AI 仅展示用户已有权限访问的数据。

Slack 中所有 AI 功能均符合 Slack 的企业级安全和合规标准。

Slack 中的 AI 建立在我们可信的基础架构之上，继承了我们核心平台的所有防护和控制措施，包括 FedRAMP 支持、加密密钥管理、国际数据驻留、数据丢失防护系统以及 Einstein 信任层，确保 Slack 中的 AI 达到最高级别的数据安全、隐私和合规要求。

有了 Slack 中的 AI，团队可以更快行动，同时确信数据安全、流程合规、信任不变。

Slack 中的 AI 与你并肩工作

Slack 中的 AI 正在彻底改变工作方式。从极速答疑到轻松整理信息，我们正为你的团队打造一个更智能、更高效的工作环境。

AI 功能现已包含在所有付费 Slack 套餐中。若团队希望解锁更多，升级套餐后还能获得更强大的 AI 功能，帮助你自动开展工作、加快决策、全面提升工作效率。

专业套餐 提供 Slack 内置 AI 的初体验，支持频道、消息列和抱团的基础摘要功能，帮助你快速掌握动态、保持团队同步，让工作高效推进。

正在使用专业套餐并且期待更多功能？ 企业增强套餐 解锁更多 AI 工具，包括要点回顾、翻译、工作流程生成以及 AI 驱动的搜索。这些功能可帮助团队减少重复劳动，专注于核心工作。

要将 AI 推广到整个企业？ Enterprise+ 套餐 提供完整的 AI 解决方案，包含企业搜索、升级的任务管理，以及企业级的安全管控体系。该套餐专为大型组织打造，在确保规模化安全运营的同时，将 AI 深度融入团队工作的每一环节。

无论你刚刚开始探索，还是准备深入应用，Slack 都有合适的套餐，随团队一起成长。

准备好迈出下一步了吗？

*文中提到的“即将推出”的功能为前瞻性描述，可能会在全年内陆续发布。所有功能、发布日期和具体形式均可能有所变更。