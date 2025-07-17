Une IA qui travaille vraiment pour vous

Ce que vous devez savoir :

Le système d'exploitation professionnel agentique de Slack est plus puissant que jamais, avec des capacités d'IA et de recherche intégrées dans votre flux de travail.

De nouvelles fonctionnalités – notamment des connecteurs de recherche d'entreprise, une assistance à la rédaction et des analyses contextuelles des messages – aident les équipes à avancer plus vite, à rester coordonnées et à se concentrer sur l'essentiel.

L'IA est censée faciliter le travail mais trop souvent, elle ajoute des étapes supplémentaires: copier-coller du texte, changer d'onglet, attendre des réponses floues pas vraiment pertinentes… Au lieu d'accélérer votre travail, de nombreux outils d'IA l’entravent.

Chez Slack, nous pensons que l'IA devrait être transparente et travailler pour vous en arrière-plan, sans vous obliger à en faire plus pour l'utiliser. C'est pourquoi nous avons intégré directement plus d'une douzaine de fonctionnalités d'IA puissantes dans Slack, y compris une recherche de niveau entreprise qui vous permet de trouver instantanément n'importe quel élément dans vos applications connectées.

Aujourd'hui, 60 % des entreprises utilisent l'IA générative. Mais la plupart n'atteignent toujours pas la productivité qui en est attendue. Nous y remédions en intégrant l'IA là où le travail se déroule déjà – dans vos messages, vos documents, votre recherche – avec des fonctionnalités intuitives, sécurisées et adaptées à la façon dont les équipes travaillent réellement.

Poursuivez la lecture pour découvrir comment l'IA dans Slack aide les équipes à trouver ce qu’elles cherchent et à faire progresser le travail avec clarté, efficacité et rapidité.

Adaptez Slack à vos besoins avec ces fonctionnalités alimentées par l'IA Disponible maintenant Recherche d'entreprise

Récaps de canal et résumés de fils de discussion

AI Notes pour les appels d'équipe

Traductions Bientôt disponible* Explications des messages IA

Éléments d'action IA

Assistance rédactionnelle de l’IA dans les canevas

Résumés de profil IA

Vue unifiée des fichiers

Trouvez tout avec la recherche d'entreprise

Il ne devrait pas être fastidieux de trouver les informations nécessaires pour faire son travail. Pourtant, les collaborateurs passent 41 % de leur temps à exécuter des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, comme la recherche d'informations ou la demande de liens déjà partagés.

Avec la recherche d'entreprise dans Slack, vous pouvez poser des questions en langage naturel et obtenir instantanément des réponses à partir de la base de connaissances collective de votre entreprise. Elle effectue des recherches dans les conversations, les fichiers (même les PDF et les images) et les données provenant d'applications connectées comme Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud, et plus encore. La recherche d'entreprise vise à transformer des informations fragmentées en insights exploitables, vous aidant à prendre des décisions plus rapides et mieux informées, sans quitter Slack.

Obtenez des réponses à partir de toutes vos conversations, données et applications tierces — consultables à partir d'une seule barre de recherche alimentée par l'IA.

Comment fonctionne la recherche d'entreprise ? La recherche d'entreprise vous aide à trouver instantanément des informations en effectuant des recherches dans la base des connaissances collectives de votre entreprise. Cela comprend : Documentation et enregistrements structurés : connectez vos systèmes d'enregistrement – tels que Salesforce, Microsoft Teams et Confluence – afin de pouvoir explorer les historiques des comptes, les notes des clients, les documents internes et les conversations Slack qui montrent comment vos équipes ont pris leurs décisions.

Présentations, documents et feuilles de calcul : connectez vos référentiels de contenu et de fichiers, comme Google Drive, Microsoft SharePoint et OneDrive, et Box, pour accéder à la fois aux livrables finaux et aux conversations Slack afférentes, afin de comprendre le contenu et le contexte des projets précédents.

Pull requests, problèmes, commentaires et historiques des commits : connectez des outils de développement tels que GitHub et Jira pour examiner comment les changements ont été proposés, examinés et résolus, aux côtés des discussions Slack qui fournissent un contexte technique crucial.

Tâches, projets et commentaires : connectez des outils de gestion de projets et de tâches comme Asana et Jira pour voir les statuts des projets, les calendriers et les détails au niveau des tâches aux côtés des conversations Slack qui favorisent la coordination transversale.

« Plus notre entreprise se développait, plus les connaissances se dispersaient et devenaient difficiles d’accès. La recherche d'entreprise de Slack m’est désormais devenue indispensable pour trouver les informations dont j’ai besoin sur nos activités. À partir de questions formulées en langage naturel, Slack parvient à générer un contexte utile en plus de fournir des réponses pertinentes aux questions que je me pose. » Paul Kagoo GM Enterprises & B2B, reMarkable, Logo reMarkable

Gagnez en efficacité grâce aux flux de travail automatisés et à l'aide à la rédaction

Imaginez : une séance rapide de planification stratégique vient d’avoir lieu dans Slack. Les idées ont fusé, des décisions ont été prises et les prochaines étapes ont été définies. C’est alors que les dirigeants demandent de but en blanc qu’une mise à jour du projet soit partagée. L’élan s’arrête net, personne n'a le temps de passer au crible les messages, d'en extraire les points clés et de partager les informations.

Bientôt disponible*, l'assistance à la rédaction par IA sera intégrée aux canevas. À partir de n'importe quelle conversation Slack, l'IA peut instantanément résumer les points clés, extraire les éléments d'action et générer une première ébauche.

L'IA peut également réécrire du contenu pour correspondre au ton souhaité (formel ou convivial). Vous pouvez restructurer le format, organiser les idées essentielles ou mettre en évidence les prochaines étapes. Et si cette session de planification se déroule dans un Appel d'équipe, l'IA peut prendre des notes pour vous. Elle capture les décisions clés, les prochaines étapes et génère une transcription complète de la conversation. Cela permet à votre équipe de rester concentrée lors de l’appel et de se coordonner ensuite.

Chez Slack, nous utilisons l'assistance à la rédaction par IA dans les canevas pour :

Résumer les fils de discussion Slack afin d’ébaucher des briefs de projet

Générer et attribuer des tâches à la suite de brainstormings

Affiner et reformater les notes brutes de réunion en mises à jour structurées

Créer des FAQ ou des guides d'intégration à partir des canaux, messages et documents existants

Animation montrant l'aide à la rédaction alimentée par l'IA dans les canevas.

Concentrez-vous sur l'essentiel grâce aux résumés, au contexte et à la hiérarchisation des priorités

Avez-vous déjà rencontré un acronyme ou un terme inconnu dans un message Slack ? Vous vous questionnez, faites une recherche, ce qui vous ralentit. Notre IA est là pour vous aider.

Bientôt disponible* : en survolant simplement n'importe quel message avec votre curseur, l'IA dans Slack fournira une explication instantanée de chaque message. Elle s'appuie sur le vocabulaire unique de votre espace de travail et l'historique des conversations, vous donnant des explications sur les noms de projets, les outils internes ou le jargon spécifique à l’équipe.

Que vous soyez en phase d'intégration dans une nouvelle équipe, au milieu d’un projet collaboratif transversal, en train de prendre connaissance d’un fil de discussion daté de quelques jours, l'IA dans Slack vous aide à comprendre rapidement ce qui se passe, afin que vous puissiez avancer en toute confiance.

Animation de l'IA expliquant un contexte important aux utilisateurs.

Pour être clair, il ne suffit pas de fournir des définitions, il faut aussi être synthétique. Avec les résumés de canal générés par l'IA et les synthèses de fils de discussion, vous pouvez vous mettre à jour en quelques secondes lorsque vous réintégrez une conversation déjà démarrée ou rejoignez un projet en cours. La collaboration internationale est également facilitée : les traductions assistées par l'IA permettent aux membres de l'équipe de lire et de participer dans la langue de leur choix, directement dans Slack.

Bientôt disponible* : des informations utiles sur vos collègues pourront être obtenues grâce à des résumés de profil générés par l'IA. Ces derniers mentionnent leur rôle et leurs tâches récentes, afin que vous puissiez vous coordonner plus facilement lorsque vous travaillez avec un nouveau collègue. Lorsque vous êtes mentionné dans un message qui inclut un suivi, une échéance ou une demande, vous recevez une brève tâche générée par l'IA dans votre vue d'activité. Celle-ci affiche ce qui est attendu de vous, afin que vous puissiez prioriser vos tâches et agir plus rapidement.

Ensemble, ces fonctionnalités aident les équipes à se concentrer sur ce qui est important afin de rester synchronisées, d’agir rapidement et de maintenir leur rythme.

« Nos collaborateurs n'ont pas eu besoin de devenir des experts de l’IA pour en profiter. Dans Slack, l'IA apparaît quand vous en avez besoin et agit en fonction du contexte. Elle n'exige rien de plus de la part des collaborateurs et nous aide à avancer plus vite. Ça fait la différence. » Mark Riskowitz Vice-président des opérations, Caraway

Une interface Slack plus simple et mieux rationalisée pour vous aider à vous concentrer

Slack est lesystème d'exploitation professionnel de votre entreprise. Il centralise les personnes, les données, les applications et les agents IA. Plus que jamais, l’outil est configuré pour accomplir sa mission initiale : rendre votre vie professionnelle plus simple, plus agréable et plus productive.

À cette fin, Slack simplifie son interface pour que votre expérience reste intuitive, cohérente et ciblée. Nous repensons des éléments clés de la navigation dans l'interface Slack, en commençant par l'introduction de la nouvelle vue unifiée des fichiers. Elle rassemble tous vos canevas, listes et documents partagés dans un espace organisé, afin que vous n'ayez jamais à vous rappeler par quel onglet commencer pour trouver le contenu dont vous avez besoin.

À mesure que la collaboration s'élargit, le besoin d'organiser et de rendre le contenu accessible s'accroît également. En centralisant votre contenu, Slack aide votre équipe à réduire les points de friction et à maintenir le rythme du travail. C'est une étape nécessaire pour construire un système d'exploitation professionnel non seulement puissant, mais également simple et agréable à utiliser.

Une IA de confiance, conçue pour s’adapter

La phase initiale de développement de l'IA dans Slack s’est concentrée sur la confiance, la sécurité et la robustesse de niveau professionnel. Nous avons débuté par nos principes fondamentaux, non négociables : maintenir les normes de sécurité et de conformité sur lesquelles nos clients s’appuient, et protéger leurs données, qui sont sacrées.

Sur cette base, nous avons développé un ensemble de principes directeurs spécifiques à l'IA générative dans Slack :

Les données des clients ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d'IA générative.

L'IA dans Slack ne fait apparaître que les données auxquelles l’utilisateur a déjà accès.

Toutes les fonctionnalités d'IA dans Slack sont conformes aux normes de sécurité et de conformité de niveau professionnel de Slack.

L'IA dans Slack est construite au sein de notre infrastructure de confiance et hérite de toutes les protections et contrôles de notre plateforme principale. Cela inclut le support pour FedRAMP, la gestion des clés de chiffrement, la résidence des données internationale, la prévention de la perte des données et la couche de confiance Einstein, garantissant que l'IA dans Slack répond aux normes les plus élevées en matière de sécurité des données, de confidentialité et de conformité.

Avec l'IA dans Slack, vos équipes peuvent avancer plus rapidement avec l'assurance que vos données restent sécurisées, vos flux de travail conformes et votre confiance intacte.

L'IA dans Slack travaille à vos côtés

L'IA dans Slack entraîne un changement fondamental de méthodes de travail. Nous créons un environnement plus intelligent et plus productif pour votre équipe, avec des réponses ultra-rapides et des informations organisées facilement.

L'IA est désormais incluse dans chaque forfait Slack payant, mais pour les équipes qui souhaitent aller encore plus loin, chaque forfait débloque des fonctionnalités d'IA avancées, vous aidant à automatiser le travail, à prendre des décisions plus rapidement et à augmenter la productivité dans toute votre entreprise.

Pro vous offre votre première expérience avec l'IA intégrée dans Slack. Il comprend des fonctionnalités basiques de résumés pour les canaux, les fils de discussion et les appels d’équipe, ce qui vous permet de vous mettre à jour facilement, de vous coordonner et de faire progresser le travail.

Vous utilisez Pro et vous voulez aller plus loin ? Business+ débloque un ensemble plus large d'outils d'IA, notamment les récaps, les traductions, la génération de flux de travail et la recherche alimentée par l'IA. Ces fonctionnalités aident votre équipe à réduire le travail manuel et à rester concentrée.

Besoin d’étendre l'IA à toute votre entreprise ? Enterprise+ offre une expérience complète de l’IA. Le forfait comprend la recherche d'entreprise, une gestion des tâches évoluée et des contrôles de sécurité et de gouvernance de niveau professionnel. Il est conçu pour les entreprises qui souhaitent fonctionner en toute sécurité à grande échelle et intégrer l'IA dans toutes les couches de travail de leurs équipes.

Que vous débutiez ou que vous soyez prêt à aller plus loin, il existe un forfait Slack conçu pour s'adapter à votre équipe et évoluer avec vous.

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*Les fonctionnalités décrites comme « bientôt disponibles » sont prospectives et peuvent être publiées tout au long de l'année. Toutes les dates, fonctionnalités et fonctionnements de ces fonctionnalités sont susceptibles d’être modifiés.