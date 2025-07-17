Was du wissen solltest:

Slacks agentisches Betriebssystem für die Arbeit ist jetzt leistungsfähiger denn je, mit KI und Suchfunktionen, die nativ in deinen Arbeitsablauf eingebettet sind.

Neue Funktionen – einschließlich Enterprise-Suchkonnektoren, Schreibunterstützung und kontextbezogener Nachrichteneinblicke – helfen Teams, schneller zu arbeiten, besser abgestimmt zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

KI sollte die Arbeit eigentlich erleichtern, aber zu oft fügt sie weitere Schritte hinzu. Du musst etwas kopieren und einfügen, zwischen Tabs hin- und herwechseln, auf vage Antworten warten, die nicht ganz passen. Anstatt deine Arbeit zu beschleunigen, unterbrechen viele KI-Tools sie.

Bei Slack glauben wir, dass KI nahtlos sein, im Hintergrund für dich arbeiten und dich nicht zwingen sollte, viel Aufwand zu betreiben, um sie zu nutzen. Deshalb haben wir mehr als ein Dutzend leistungsstarke KI-Funktionen direkt in Slack integriert, einschließlich einer Enterprise-Suche, mit der du sofort alles über deine vernetzten Apps hinweg finden kannst.

Heute nutzen 60 % der Organisationen generative KI. Die meisten erfüllen jedoch noch nicht ihr Produktivitätsversprechen. Wir ändern das, indem wir KI dort einsetzen, wo die Arbeit bereits stattfindet – in deinen Nachrichten, deinen Dokumenten, deiner Suche. Darüber hinaus haben wir sie intuitiv und sicher gestaltet und auf die tatsächliche Arbeitsweise von Teams zugeschnitten.

Lies weiter, um zu erfahren, wie KI in Slack Teams dabei hilft, alles Wichtige zu finden und umzusetzen und die Arbeit transparent und schnell voranzutreiben.

Lass Slack mit diesen KI-gestützten Funktionen intelligenter für dich arbeiten Jetzt verfügbar Enterprise-Suche

Channel-Übersichten und Thread-Zusammenfassungen

KI-generierte Huddle-Meeting-Notizen

Übersetzungen Demnächst verfügbar* KI-Nachrichtenerklärungen

KI-Aktionspunkte

KI-Schreibhilfe in Canvas

KI-Profilzusammenfassungen

Einheitliche Dateiansicht

Finde alles mit der Enterprise-Suche

Informationen für deine Arbeit zu finden, sollte nicht wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen sein. Und doch verbringen Mitarbeitende 41 % ihrer Zeit mit wenig wertvollen, wiederkehrenden Aufgaben wie der Suche nach Informationen oder dem Fragen nach zuvor geteilter Links.

Mit der Enterprise-Suche in Slack kannst du Fragen in deinen eigenen Worten stellen und sofort Antworten aus der kollektiven Wissensbasis deiner Organisation erhalten. Sie durchsucht Unterhaltungen, Dateien (sogar PDFs und Bilder) und Daten aus verknüpften Anwendungen wie Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud und mehr. Bei der Enterprise-Suche geht es darum, fragmentierte Informationen in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln und dir zu helfen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, ohne Slack zu verlassen.

Erhalte Antworten aus all deinen Unterhaltungen, Daten und Apps von Drittanbietern, die alle über eine einzige, KI-gestützte Suchleiste durchsucht werden können.

Wie funktioniert die Enterprise-Suche? Die Enterprise-Suche hilft dir, Informationen sofort zu finden, indem du die gesamte Wissensbasis deiner Organisation durchsuchst. Dies umfasst: Strukturierte Datensätze und Dokumentation: Vernetze deine Datensysteme – z.B. Salesforce, Microsoft Teams und Confluence – sodass du Accountverläufe, Notizen zu Kund:innen, interne Dokumente und Slack-Unterhaltungen durchsuchen kannst, die zeigen, wie deine Teams zu ihren Entscheidungen gekommen sind.

Präsentationen, Dokumente und Tabellen: Vernetze deine Inhalts- und Dateiablagen wie Google Drive, Microsoft SharePoint und OneDrive sowie Box, um sowohl auf die fertigen Ergebnisse als auch auf die Slack-Unterhaltungen zuzugreifen, die sie geprägt haben. So verstehst du nicht nur das „Was”, sondern auch das „Warum” hinter früherer Arbeit.

Pull Requests, Issues, Kommentare und Commit-Verläufe: Vernetze Entwicklungstools wie GitHub und Jira, um nachzuvollziehen, wie Änderungen vorgeschlagen, geprüft und umgesetzt wurden, und kombiniere sie mit Slack-Unterhaltungen, die wichtigen technischen Kontext liefern.

Aufgaben, Projekte und Kommentare: Vernetze Projekt- und Aufgabenmanagement-Tools wie Asana und Jira, um Projektstatus, Zeitpläne und Details auf Aufgabenebene neben den Slack-Unterhaltungen zu sehen, die die bereichsübergreifende Koordination fördern.

„Als unser Unternehmen gewachsen ist, war unser institutionelles Wissen nicht leicht zugänglich und über mehrere Quellen verteilt. Die Enterprise-Suche von Slack ist für mich jetzt zu einem zentralen Ort geworden, um mehr über unser Geschäft zu erfahren. Indem ich Fragen in Gesprächsform stelle, kann Slack neben glaubwürdigen Antworten auf meine Fragen auch nützlichen Kontext liefern.” Paul Kagoo GM für Unternehmen & B2B, reMarkable

Verschaffe dir mit automatisierten Workflows und Schreibhilfe bei der Arbeit einen Vorsprung

Stell dir Folgendes vor: Eine schnelle Planungssitzung in Slack ist gerade zu Ende gegangen. Ideen flossen, Entscheidungen wurden getroffen und nächste Schritte wurden skizziert. Doch als die Führungebene plötzlich nach einem Projektupdate fragt, kommt der Fortschritt ins Stocken. Niemand hat Zeit, Nachrichten zu durchforsten, Details zu extrahieren oder die besagten Informationen zu teilen.

In Kürze* wird es in Canvas eine KI-gestützte Schreibhilfe geben. Aus jeder Slack-Unterhaltung heraus kann KI sofort die wichtigsten Punkte zusammenfassen, Aufgaben extrahieren und einen ersten Entwurf generieren.

KI kann den Inhalt auch umschreiben, um den gewünschten Ton zu treffen, von formell bis freundlich. Du kannst das Format umstrukturieren, Hauptideen ordnen oder nächste Schritte hervorheben. Und wenn diese Planungssitzung in einem Huddle stattfindet, kann KI für dich Notizen machen – sie erfasst wichtige Entscheidungen, nächste Schritte und ein vollständiges Transkript, sodass dein Team fokussiert und danach abgestimmt bleiben kann.

Bei Slack nutzen wir die KI-Schreibhilfe in Canvas auf mehrere Arten:

Zusammenfassen von Slack-Threads zum Erstellen von Projektbriefings

Generieren und Zuweisen von Aufgaben nach Brainstorming-Sitzungen

Verfeinern und Umformatieren von rohen Meeting-Notizen in strukturierte Updates

Erstellen von FAQs oder Onboarding-Leitfäden aus bestehenden Channels, Nachrichten und Dokumenten

Animation, die die KI-gestützte Schreibhilfe in Canvas zeigt

Konzentriere dich mit Zusammenfassungen, Kontext und Priorisierung auf das Wesentliche

Bist du schon mal auf ein unbekanntes Akronym oder Fachbegriff in einer Slack-Nachricht gestoßen? Dieser Moment der Verwirrung, des Suchens oder Nachfragens verlangsamt alles. Unsere KI hilft dir in diesem Moment.

Demnächst* wird die KI in Slack durch einfaches Überfahren einer Nachricht mit dem Cursor eine sofortige Erklärung zu jeder Nachricht liefern. Sie greift dabei auf das einzigartige Vokabular und den Gesprächsverlauf deines Workspaces zurück und gibt dir Erklärungen für Projektnamen, interne Tools oder teamspezifische Abkürzungen.

Egal, ob du dich in ein neues Team einarbeitest, abteilungsübergreifend zusammenarbeitest oder einen Thread von früher in der Woche durchsiehst, die KI in Slack hilft dir, schnell zu verstehen, was los ist, damit du gut vorankommst.

Animation der KI, die Benutzer:innen wichtigen Kontext erklärt

Aber Klarheit bedeutet nicht nur Definitionen; es geht darum, auf den Punkt zu kommen. Mit KI-generierten Channel-Zusammenfassungen und Thread-Zusammenfassungen kannst du dich in Sekunden auf den neuesten Stand bringen, wenn du zu einer Unterhaltung zurückkehrst oder mitten in ein Projekt einsteigst. Auch die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg wird einfacher: KI-gestützte Übersetzungen ermöglichen es Teammitgliedern, in ihrer bevorzugten Sprache direkt in Slack zu lesen und sich zu beteiligen.

Demnächst* erhältst du hilfreichen Kontext zu Teammitgliedern mit KI-Profilzusammenfassungen, die ihre Rolle und aktuelle Arbeit teilen, sodass du dich bei der Zusammenarbeit mit neuen Personen schneller auf den gleichen Stand bringen kannst. Wenn du in einer Nachricht erwähnt wirst, die eine Nachverfolgung, eine Frist oder eine Anfrage enthält, erhältst du einen kurzen KI-generierten Aktionspunkt in deiner Aktivitätsansicht, der hervorhebt, was erwartet wird – damit du schneller priorisieren und handeln kannst.

Zusammen helfen diese Funktionen Teams, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, damit sie abgestimmt bleiben, schnell handeln und im Flow bleiben können.

„Unsere Mitarbeitenden mussten keine KI-Expert:innen werden, um davon zu profitieren. Der Unterschied bei Slack ist, dass die KI genau dann auftaucht, wenn du sie brauchst, und genau das tut, was im Kontext sinnvoll ist. Sie verlangt uns nicht mehr ab – sie hilft uns einfach, schneller voranzukommen.” Mark Riskowitz VP Operations, Caraway

Eine einfachere, übersichtlichere Slack-Oberfläche, die dir hilft, dich zu konzentrieren

Als Betriebssystem für die Arbeit für deine Organisation, in dem Personen, Daten, Apps und Agenten zusammenkommen, ist Slack besser denn je in der Lage, seine Mission zu erfüllen: dein Arbeitsleben einfacher, angenehmer und produktiver zu gestalten.

Zu diesem Zweck vereinfacht Slack sein Design, um deine Erfahrung intuitiv, konsistent und fokussiert zu halten. Wir gestalten wichtige Teile der Navigation in der Slack-Oberfläche neu, beginnend mit der Einführung der neuen einheitlichen Dateiansicht. Sie führen alle deine Canvases, Listen und geteilten Dokumente in einen organisierten Bereich zusammen, sodass du dich nie daran erinnern musst, in welchem Tab du beginnen musst, um die benötigten Inhalte zu finden.

Mit zunehmender Zusammenarbeit wächst auch der Bedarf, Inhalte zu organisieren und zugänglich zu machen. Durch die Zentralisierung deiner Inhalte hilft Slack deinem Team, Reibungsverluste zu reduzieren und die Arbeit am Laufen zu halten. Es ist ein weiterer Schritt beim Aufbau eines Betriebssystems für die Arbeit, das nicht nur leistungsstark, sondern auch wunderbar einfach ist.

Für Vertrauen konzipiert, für Skalierbarkeit entwickelt

Um KI in Slack zu integrieren, haben wir sie von Anfang an für Vertrauen, Sicherheit und unternehmenstaugliche Skalierbarkeit entwickelt. Wir haben mit unseren nicht verhandelbaren Punkten begonnen: die Sicherheits- und Compliance-Standards, auf die sich unsere Kund:innen verlassen, aufrechtzuerhalten und die Kundendaten als unantastbar zu schützen.

Auf dieser Grundlage haben wir eine Reihe von Leitprinzipien speziell für generative KI in Slack entwickelt:

Kundendaten werden nicht zum Training von generativen KI-Modellen verwendet.

KI in Slack zeigt nur Daten an, auf die ein:e Benutzer:in bereits Zugriff hat.

Alle KI-Funktionen in Slack entsprechen den unternehmenstauglichen Sicherheits- und Compliance-Standards von Slack.

KI in Slack ist in unsere vertrauenswürdige Infrastruktur integriert und erbt alle Schutzmaßnahmen und Kontrollen unserer Kernplattform. Dazu gehören die Unterstützung für FedRAMP, Verschlüsselungsschlüsselverwaltung, internationale Datenresidenz, Schutz vor Datenverlust und die Einstein Trust Layer, die sicherstellen, dass KI in Slack die höchsten Standards für Datensicherheit, Datenschutz und Compliance erfüllt.

Mit KI in Slack können deine Teams schneller vorankommen und dabei sicher sein, dass deine Daten geschützt bleiben, deine Workflows konform bleiben und dein Vertrauen erhalten bleibt.

KI in Slack funktioniert dort, wo du arbeitest

KI in Slack ist eine grundlegende Veränderung deiner Arbeitsweise. Von blitzschnellen Antworten bis hin zu mühelos organisierten Informationen schaffen wir eine intelligentere und produktivere Umgebung für dein Team.

KI ist jetzt in jedem kostenpflichtigen Slack-Plan enthalten, aber für Teams, die noch mehr erreichen möchten, schaltet jeder Plan erweiterte KI-Funktionen frei – die dir dabei helfen, Arbeit zu automatisieren, schnellere Entscheidungen zu treffen und die Produktivität in deiner gesamten Organisation zu steigern.

Pro bietet dir erste Erfahrungen mit Slacks integrierter KI, mit grundlegenden Zusammenfassungsfunktionen für Channels, Threads und Huddles, wodurch es einfacher wird aufzuholen, abgestimmt zu bleiben und die Arbeit voranzutreiben.

Du nutzt Pro und bist bereit für mehr? Business+ schaltet eine breitere Palette an KI-Tools frei, einschließlich Übersichten, Übersetzungen, Workflow-Generierung und KI-gestützte Suche. Diese Funktionen helfen deinem Team, manuelle Arbeit zu reduzieren und fokussiert zu bleiben.

Musst du KI in deinem ganzen Unternehmen einsetzen? Enterprise+ bietet das volle KI-Erlebnis. Es umfasst die Enterprise-Suche, weiterentwickeltes Aufgabenmanagement sowie Sicherheits- und Governance-Kontrollen auf Enterprise-Ebene. Es ist für Organisationen konzipiert, die sicher und skalierbar arbeiten und KI in jede Ebene ihrer Teamarbeit integrieren möchten.

Egal, ob du gerade erst anfängst oder tiefer einsteigen möchtest, es gibt immer einen Slack-Plan, der zu deinem Team passt und mit dir wächst.

Bereit, den nächsten Schritt zu machen?

Klicke hier , um den richtigen Plan für dein Team zu finden

Kontaktiere deine:n Slack-Admin , um Zugang anzufordern

Sprich mit dem Vertrieb , um mehr zu erfahren und Zugang zu erhalten

*Funktionen, die als „in Kürze verfügbar” beschrieben werden, sind zukunftsorientiert und können im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Alle Daten, Funktionen und Funktionalitäten für diese Funktionen können sich ändern.