Una IA su misura per te

Informazioni importanti:

Il sistema operativo per il lavoro agentico di Slack è ora più potente che mai, con funzionalità di intelligenza artificiale e di ricerca integrate nativamente nel flusso di lavoro.

Le nuove funzioni, tra cui connettori per la ricerca aziendale, assistenza alla scrittura e approfondimenti contestuali sui messaggi, aiutano i team a lavorare più velocemente, rimanere allineati e concentrarsi su ciò che conta di più.

L'IA avrebbe dovuto semplificare il lavoro, ma troppo spesso lo complica. Copia questo, incolla quello, cambia scheda, attendi risposte vaghe che non sono realmente utili. Invece di accelerare il lavoro, molti strumenti IA finiscono per interromperlo.

In Slack, crediamo che l'IA debba essere fluida e lavorare per te in background, non un ostacolo da superare. Ecco perché abbiamo integrato più di una dozzina di potenti funzionalità IA direttamente nell'esperienza Slack, inclusa la ricerca di livello aziendale che ti permette di trovare immediatamente qualsiasi cosa nelle app connesse.

Oggi, il 60% delle organizzazioni utilizza l'IA generativa, ma la maggior parte non riesce ancora a mantenere le promesse in termini di produttività. Noi intendiamo trasformare questa realtà integrando l'IA dove già si svolge il lavoro, nei messaggi, nei documenti, nelle ricerche, tutto progettato per essere intuitivo, sicuro e pensato per il modo in cui i team lavorano realmente.

Continua a leggere per scoprire come l'IA in Slack aiuta i team a trovare e realizzare ciò che conta davvero, facendo avanzare il lavoro con chiarezza e rapidità.

Rendi Slack ancora più intelligente con queste funzioni basate sull’IA Disponibili ora Ricerca aziendale

Sintesi di canali e riepiloghi di conversazioni

Note IA degli incontri

Traduzioni Disponibili a breve* Spiegazioni IA dei messaggi

Elementi di azione IA

Assistenza alla scrittura IA nei canvas

Riepiloghi IA dei profili

Visualizzazione unificata dei file

Trova qualsiasi cosa con la ricerca aziendale

Trovare informazioni utili per svolgere il proprio lavoro non dovrebbe essere come cercare un ago in un pagliaio. Eppure, chi lavora in ufficio dedica il 41% del suo tempo ad attività ripetitive e di basso valore, come cercare dati o chiedere link condivisi in precedenza.

Con la ricerca aziendale in Slack, puoi porre domande con parole tue e ottenere risposte immediate dalla knowledge base collettiva della tua organizzazione. La ricerca viene effettuata in conversazioni, file (anche PDF e immagini) e dati provenienti da applicazioni connesse come Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud e altre. La ricerca aziendale trasforma informazioni frammentate in approfondimenti operativi, aiutandoti a prendere decisioni più rapide e consapevoli, senza mai uscire da Slack.

Ottieni risposte da tutte le tue conversazioni, dati e app di terze parti, con una ricerca da un’unica barra di ricerca potenziata dall’IA.

Come funziona la ricerca aziendale? La ricerca aziendale ti aiuta a trovare informazioni all'istante, effettuando ricerche nella knowledge base collettiva della tua organizzazione. Questo include: Documentazione e registri strutturati: connetti i sistemi di riferimento, come Salesforce, Microsoft Teams e Confluence, in modo da poter analizzare la storia degli account, le note sui clienti, i documenti interni e le conversazioni in Slack che mostrano come i team sono giunti a determinate decisioni.

Presentazioni, documenti e fogli di calcolo: connetti gli archivi di contenuti e file, come Google Drive, Microsoft SharePoint, OneDrive e Box, per accedere sia agli output finali che alle conversazioni in Slack che li hanno plasmati, così da poter comprendere non solo il “cosa” ma anche il “perché” del lavoro svolto.

Richieste pull, problemi, commenti e cronologie di commit: connetti gli strumenti per sviluppatori come GitHub e Jira per approfondire il modo in cui le modifiche sono state proposte, riviste e risolte, insieme alle discussioni in Slack che forniscono un contesto tecnico fondamentale.

Attività, progetti e commenti: connetti gli strumenti di gestione di progetti e attività come Asana e Jira per avere visibilità sullo stato dei progetti, tempistiche e dettagli a livello di attività, insieme alle conversazioni in Slack che favoriscono il coordinamento interfunzionale.

“Con la crescita della nostra azienda, le conoscenze istituzionali non erano facilmente accessibili ed erano distribuite in più fonti diverse. La ricerca aziendale di Slack è diventata ora il mio punto di riferimento per conoscere meglio il nostro business. Ponendo domande in forma conversazionale, Slack è in grado di creare un contesto utile e fornire risposte affidabili alle mie domande.” Paul Kagoo GM di Enterprises & B2B, reMarkable

Anticipa il lavoro con workflow automatizzati e assistenza alla scrittura

Immagina: una frenetica sessione di pianificazione in Slack si è appena conclusa. Le idee sono state raccolte, le decisioni sono state prese e i passi successivi sono stati delineati. Ma quando all'improvviso la dirigenza chiede un aggiornamento sul progetto, i progressi si bloccano. Nessuno ha il tempo di analizzare i messaggi, estrarre dettagli o condividere le informazioni.

Disponibile a breve*, l'assistenza alla scrittura IA sarà integrata nei canvas. Da qualsiasi conversazione di Slack, l'IA può riassumere istantaneamente i punti chiave, estrarre elementi di azione e generare una prima bozza.

L'IA può anche riscrivere i contenuti per adattarli al tono desiderato, da formale a colloquiale. Puoi ristrutturare il formato, organizzare le idee chiave o evidenziare i passaggi successivi. E se la sessione di pianificazione si svolge in un incontro, l'IA può prendere appunti per te, registrando le decisioni importanti, i passaggi successivi e una trascrizione completa, in modo che il team possa rimanere concentrato durante la discussione e allineato in seguito.

In Slack utilizziamo l'assistenza alla scrittura IA nei canvas in diversi modi:

Riassumendo le conversazioni di Slack per redigere i brief di progetto

Generando e assegnando elementi di azione in seguito a sessioni di brainstorming

Perfezionando e riformattando gli appunti delle riunioni in aggiornamenti strutturati

Creando domande frequenti o guide di onboarding da canali, messaggi e documenti esistenti

Animazione che mostra l’assistenza alla scrittura basata sull’IA in canvas.

Concentrati su ciò che conta con riepiloghi, contesto e definizione delle priorità

Ti è mai capitato di imbatterti in un acronimo sconosciuto o un termine tecnico in un messaggio di Slack? Quel momento di confusione, tra ricerche o domande, rallenta tutto. La nostra IA è qui per aiutarti.

Disponibile a breve*, passando semplicemente il puntatore su qualsiasi messaggio, l'IA in Slack fornirà una spiegazione immediata. Attingendo al vocabolario unico e alla cronologia delle conversazioni dell’area di lavoro, ti fornirà spiegazioni per nomi di progetti, strumenti interni o abbreviazioni specifiche usate dal team.

Che tu stia entrando in un nuovo team, collaborando con altri reparti o rivedendo una conversazione di qualche giorno fa, l'IA in Slack ti aiuterà a capire rapidamente cosa sta succedendo, così potrai procedere con sicurezza.

Animazione dell’IA che spiega agli utenti un contesto importante.

La chiarezza non riguarda solo le definizioni, è questione di arrivare subito al punto. Grazie alle sintesi dei canali e ai riepiloghi delle conversazioni generati dall’IA, puoi metterti in pari in pochi secondi quando riprendi una conversazione o entri in un progetto già avviato. Anche la collaborazione internazionale diventa più semplice: le traduzioni basate sull'IA consentono ai membri del team di leggere e contribuire nella loro lingua preferita, direttamente in Slack.

Disponibile a breve*, potrai ottenere informazioni contestuali utili sui membri del team grazie ai riepiloghi IA dei profili che condividono ruolo e attività recenti, così potrai lavorare in modo più fluido con i nuovi colleghi. Inoltre, quando qualcuno ti tagga in un messaggio che include un follow-up, una scadenza o una richiesta, riceverai un breve elemento di azione generato dall’IA nella visualizzazione delle attività che evidenzia cosa ci si aspetta da te, così potrai stabilire le priorità e agire più rapidamente.

Insieme, queste funzioni aiutano i team a concentrarsi su ciò che conta davvero, in modo da poter restare allineati e agire con rapidità senza perdere slancio.

“I nostri dipendenti non hanno dovuto diventare esperti di intelligenza artificiale per beneficiarne. La differenza con Slack è che l'IA entra in gioco quando serve, facendo esattamente ciò che ha senso nel contesto. Non ci chiede di fare di più, ci aiuta semplicemente a muoverci più velocemente.” Mark Riskowitz Vicepresidente delle operazioni, Caraway

Un’interfaccia Slack più semplice e intuitiva per aiutarti a mantenere la concentrazione

Come sistema operativo per il lavoro della tua organizzazione, dove si riuniscono persone, dati, app e agenti, Slack è più pronto che mai a realizzare la sua missione: rendere la tua vita lavorativa più semplice, più piacevole e più produttiva.

A tal fine, Slack sta semplificando il design per offrire un’esperienza intuitiva, coerente e mirata. Stiamo ripensando gli elementi chiave della navigazione dell'interfaccia di Slack, a partire dall'introduzione della nuova visualizzazione unificata dei file. Riunisce tutti i canvas, elenchi e documenti condivisi in un unico spazio organizzato, così non dovrai più ricordare da quale scheda iniziare per trovare quello che ti serve.

Man mano che la collaborazione cresce, cresce anche la necessità di mantenere i contenuti organizzati e accessibili. Centralizzando i contenuti, Slack aiuta il tuo team a ridurre gli attriti e mantenere il flusso operativo. È un ulteriore passo verso la creazione di un sistema operativo per il lavoro non solo potente, ma anche sorprendentemente semplice.

Progettata per essere affidabile, costruita per favorire la crescita

Per creare l'IA in Slack, abbiamo iniziato fin dal primo giorno a progettare per garantire affidabilità, sicurezza e scalabilità di livello enterprise. Siamo partiti dai nostri principi imprescindibili: rispettare gli standard di sicurezza e conformità su cui i nostri clienti fanno affidamento e proteggere i dati dei clienti come fossero sacri.

Partendo da questa base, abbiamo sviluppato una serie di principi guida specifici per l'IA generativa in Slack:

I dati dei clienti non vengono utilizzati per addestrare modelli di IA generativa.

L'IA in Slack mostra solo i dati a cui l'utente è già autorizzato ad accedere.

Tutte le funzioni IA in Slack sono conformi agli standard di sicurezza e conformità di livello enterprise di Slack.

L'IA in Slack è integrata nella nostra infrastruttura certificata ed eredita tutte le protezioni e i controlli della nostra piattaforma principale. Ciò include il supporto per FedRAMP, la gestione delle chiavi di crittografia, la residenza internazionale dei dati, la prevenzione della perdita dei dati e l'Einstein Trust Layer, tutti elementi che garantiscono che l'IA in Slack soddisfi i più elevati standard di sicurezza dei dati, privacy e conformità.

Grazie all'IA in Slack, i team possono agire più rapidamente con la certezza che i dati resteranno protetti, i flussi di lavoro saranno conformi e la fiducia rimarrà intatta.

L’IA in Slack lavora dove lavori tu

L'IA in Slack rappresenta un cambiamento radicale nel modo di lavorare. Dalle risposte immediate all'organizzazione impeccabile delle informazioni, stiamo creando un ambiente più intelligente e produttivo per il tuo team.

L'IA è ora inclusa in ogni piano a pagamento di Slack, ma per i team che desiderano fare ancora di più, ogni piano sblocca funzionalità IA avanzate, aiutandoti ad automatizzare il lavoro, prendere decisioni più rapide e aumentare la produttività in tutta l'organizzazione.

Pro ti offre la prima esperienza con l'IA integrata di Slack, con funzioni di base per il riepilogo di canali, conversazioni e incontri, rendendo più facile mettersi in pari, rimanere allineati e far avanzare il lavoro.

Stai usando Pro e vuoi ottenere di più? Business+ offre una gamma più ampia di strumenti IA, tra cui sintesi, traduzioni, generazione di workflow e ricerca basata sull'IA. Queste funzioni aiutano il team a ridurre il lavoro manuale e mantenere alta la concentrazione.

Hai bisogno di estendere l'IA in tutta l’azienda? Enterprise+ offre un'esperienza IA completa. Include la ricerca aziendale, una gestione avanzata delle attività e controlli di sicurezza e governance di livello enterprise. È progettato per le organizzazioni che desiderano operare in modo sicuro su larga scala e integrare l'IA in ogni livello del lavoro dei propri team.

Che tu stia appena iniziando o voglia approfondire, esiste un piano Slack pensato su misura per il tuo team e per crescere con te.

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*Le funzioni indicate come “Disponibile a breve” sono previste per il futuro e potrebbero essere rilasciate nel corso dell'anno. Tutte le date, le funzionalità e le caratteristiche di queste funzioni sono soggette a modifiche.