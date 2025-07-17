IA que hace lo que necesitas

Lo que debes saber:

El sistema operativo de trabajo de agentes de Slack es más potente que nunca. Integra de forma nativa capacidades de IA y de búsqueda al flujo de tu trabajo.

Las funciones nuevas (como los conectores de búsqueda empresarial, la asistencia para la escritura y la información de mensajes en contexto) ayudan a los equipos a avanzar más rápido, sincronizarse y concentrarse en lo más importante.

La idea de la IA era que facilite el trabajo, pero es muy habitual que agregue más pasos. Es necesario copiar o pegar, cambiar entre pestañas o esperar que se generen respuestas poco claras. En lugar de acelerar el trabajo, muchas herramientas de IA lo interrumpen.

En Slack, creemos que la IA debe integrarse a la perfección y trabajar para ti en segundo plano, no hacer que trabajes más para usarla. Es por eso que incorporamos más de una decena de capacidades de IA potentes directamente a la experiencia de Slack, entre ellas, la búsqueda de nivel empresarial que te permite encontrar lo que necesitas al instante dentro de tus aplicaciones conectadas.

Actualmente, el 60 % de las organizaciones usan IA generativa. Sin embargo, la mayoría no llega a la productividad ideal que promete. Nosotros vamos a cambiar eso, ya que colocamos la IA donde trabajas, dentro de tus mensajes, documentos y búsquedas, y está diseñada para ser intuitiva y segura, y para adaptarse a la manera en la que trabajan realmente los equipos.

Sigue leyendo para descubrir cómo la IA en Slack ayuda a los equipos a encontrar y hacer lo más importante y a avanzar con el trabajo de forma clara y rápida.

Mejora tu trabajo en Slack con estas funciones con tecnología de IA Disponible ahora Búsqueda empresarial

Síntesis de canales y resúmenes de hilos

Notas de reuniones de IA para juntas

Traducciones Próximamente* Explicaciones de mensajes de IA

Elementos de acción de IA

Asistencia de escritura de IA en canvas

Resúmenes de perfiles de IA

Vista de archivos unificada

Encuéntralo todo con la búsqueda empresarial

Buscar la información que necesitas en tu trabajo no debería ser como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, los trabajadores usan el 41 % de su tiempo en tareas repetitivas y poco importantes, como la búsqueda de información o la solicitud de enlaces que ya se compartieron.

Con la búsqueda empresarial en Slack, puedes hacer preguntas con tus propias palabras y obtener respuestas al instante de la base de conocimientos colectiva de tu organización. Se busca en conversaciones, archivos (incluidos PDF e imágenes) y en datos de aplicaciones conectadas como Google Drive, Microsoft Teams, Confluence Cloud y otras. La búsqueda empresarial se dedica a transformar la información fragmentada en conocimientos prácticos, lo que te ayuda a tomar decisiones más informadas más rápidamente, y todo sin salir de Slack.

Obtén respuestas de todas tus conversaciones, datos y aplicaciones de terceros desde una única barra de búsqueda con tecnología de IA.

¿Cómo funciona la búsqueda empresarial? La búsqueda empresarial te ayuda a encontrar información al instante mediante una búsqueda en la base de conocimientos colectiva de tu organización. Incluye lo siguiente: Registros y documentación estructurados: conecta tus sistemas de registro (como Salesforce, Microsoft Teams y Confluence) para explorar historiales de cuentas, notas de clientes, documentos internos y las conversaciones de Slack que muestran los procesos de toma de decisiones de tu equipo.

Presentaciones, documentos y hojas de cálculo: conecta tu contenido y repositorios de archivos, como Google Drive, SharePoint y OneDrive de Microsoft, y Box, para acceder tanto a los materiales de entrega finales como a las conversaciones de Slack en las que se basaron. Podrás entender tanto el trabajo que se realizó como los motivos por los cuales se realizó de una manera en particular.

Historiales de solicitudes pull, problemas, comentarios y confirmaciones: conecta herramientas de desarrollo como GitHub y Jira para explorar cómo se propusieron, revisaron y resolvieron casos, además de discusiones dentro de Slack que brindan contexto crítico y técnico.

Tareas, proyectos y comentarios: conecta herramientas de administración de proyectos y tareas como Asana y Jira para ver el estado, las líneas de tiempo y los detalles a nivel de las tareas de los proyectos, además de las conversaciones de Slack que impulsan la coordinación multidisciplinaria.

«Por la expansión de la empresa, el conocimiento institucional se volvió más difícil de acceder y se repartió en múltiples fuentes. La búsqueda empresarial es ahora el lugar de referencia del que obtengo información acerca de nuestro negocio. Al hacer preguntas en un formato conversacional, Slack es capaz de crear un contexto útil, además de brindar respuestas creíbles para mis preguntas». Paul Kagoo Director general de Empresas y B2B, reMarkable

Acelera el trabajo con flujos de trabajo automatizados y asistencia de escritura

Imagina lo siguiente: acaba de terminar una sesión de planificación ultrarrápida en Slack. Se compartieron ideas, se tomaron decisiones y se detallaron los pasos siguientes. Pero cuando el equipo de liderazgo solicita novedades del proyecto de forma repentina, el proceso se detiene por completo. Nadie tiene tiempo para leer los mensajes, extraer detalles o compartir la información.

Próximamente*, se integrará la asistencia de escritura de IA en los canvas. Desde cualquier conversación en Slack, la IA puede resumir puntos clave, extraer elementos de acción y generar un primer borrador al instante.

La IA también puede reescribir el contenido para que se adapte a un tono deseado, como cambiarlo de formal a informal. Puedes reestructurar el formato, organizar las ideas clave o resaltar los pasos siguientes. Además, si la sesión de planificación ocurre en una junta, la IA puede tomar notas por ti para registrar las decisiones clave, los pasos siguientes y una transcripción completa. Con esto, tu equipo puede concentrarse en el momento y sincronizarse más tarde.

En Slack, usamos la asistencia de escritura de IA en los canvas de varias maneras:

Realización de resúmenes de hilos de Slack para hacer borradores de informes de proyectos

Generación y asignación de elementos de acción después de sesiones de lluvias de ideas

Proceso para mejorar y cambiar el formato de las notas de reunión sin editar para transformarlas en información estructurada

Creación de secciones de preguntas frecuentes o guías de incorporación a partir de canales, mensajes y documentos existentes

Animación que muestra la asistencia de escritura de IA en los canvas.

Concéntrate en lo que importa con resúmenes, contexto y priorización

¿Alguna vez te encontraste con un acrónimo desconocido o palabras técnicas en un mensaje de Slack? Ese momento de confusión, búsqueda o consulta lo ralentiza todo. Pero nuestra IA llegó para ayudarte.

Próximamente*, solo bastará situar el cursor sobre un mensaje para que la IA en Slack te brinde una explicación instantánea de ese mensaje. Con base en el vocabulario único y el historial de conversaciones de tu espacio de trabajo, te brinda explicaciones acerca de nombres de proyectos, herramientas internas o expresiones específicas de tu equipo.

Ya sea que te quieras incorporar a un equipo nuevo, colaborar entre departamentos o revisar un hilo de algún momento pasado de la semana, la IA en Slack te ayudará a entender rápidamente el contexto para que avances con confianza.

Animación de la IA mientras explica contexto importante a los usuarios.

Pero la claridad no se trata solo de contar con definiciones, sino de ir al grano. Con las síntesis de los canales y los resúmenes de los hilos, te pones al día en segundos al regresar a una conversación o unirte a un proyecto que ya está en curso. La colaboración internacional también es más sencilla: con las traducciones con tecnología de IA, los compañeros de equipo pueden leer y colaborar en su idioma de preferencia desde Slack.

Próximamente*, podrás ver contexto útil acerca de tus compañeros de equipo con los resúmenes de IA de los perfiles, que incluyen sus roles y trabajo reciente para que sea más sencillo sincronizarse cuando debes trabajar con alguien nuevo. Cuando te mencionen en un mensaje que incluya consultas de seguimiento, una fecha límite o una solicitud, recibirás un elemento de acción generado por la IA corto en la vista de actividad. En él, se resaltará la información esperada para que determines las prioridades y realices acciones más rápidamente.

En conjunto, estas funciones ayudan a que los equipos se concentren en lo más importante para mantenerse sincronizados, actuar rápidamente y no perder el ritmo del trabajo.

«Nuestros empleados no necesitaron convertirse en expertos de IA para aprovecharla. La diferencia en Slack es que la IA aparece cuando la necesitas y hace exactamente lo que es apropiado según el contexto. No pide más de nuestra parte. Simplemente, nos ayuda a movernos más rápido». Mark Riskowitz Vicepresidente de Operaciones, Caraway

Una interfaz de Slack más sencilla y optimizada para disminuir las distracciones

Como el sistema operativo de trabajo para tu organización, Slack reúne personas, datos, aplicaciones y agentes, y está más preparado que nunca para cumplir con su misión de hacer que tu vida laboral sea más sencilla, agradable y productiva.

Con este fin, Slack está simplificando su diseño para que tu experiencia siga siendo intuitiva, coherente y útil para mantener la concentración. Estamos recreando partes clave de la navegación por la interfaz de Slack: para empezar, vamos a incorporar la nueva vista de archivos unificada. Reúne todos tus canvas, listas y documentos compartidos en un espacio organizado para que no tengas que recordar en qué pestaña debes comenzar para encontrar el contenido que necesitas.

A medida que se expande la colaboración, también crece la necesidad de mantener el contenido organizado y accesible. Al centralizar el contenido, Slack ayuda a tu equipo a reducir los obstáculos y seguir con el ritmo del trabajo. Es un paso más para construir un sistema operativo de trabajo que es tanto potente como increíblemente sencillo.

Diseñada para generar confianza, creada para adaptarse

Para incorporar la IA en Slack, realizamos su diseño para que sea confiable, seguro y con capacidad de expansión de nivel empresarial desde el primer día. Nos guiaron nuestros principios fundamentales: mantener los estándares de seguridad y cumplimiento en los que confían nuestros clientes, y proteger sus datos, algo que consideramos sagrado.

Con esa base, desarrollamos un conjunto de principios rectores específicos para la IA generativa en Slack:

Los datos de los clientes no se usan para entrenar modelos de IA generativa.

La IA en Slack solo extrae datos a los que un usuario ya tiene acceso mediante permisos.

Toda las funciones de la IA en Slack cumplen con los estándares de seguridad y cumplimiento de nivel empresarial de Slack.

La IA en Slack se creó dentro de nuestra infraestructura de confianza y heredó todos los controles y protecciones de nuestra plataforma principal. Se incluyen la compatibilidad para FedRAMP, la administración de claves de cifrado, la residencia de datos internacional, la Prevención de pérdida de datos y la Capa de confianza de Einstein, lo que garantiza que la IA en Slack cumple con los estándares más altos de seguridad de datos, privacidad y cumplimiento.

Con la IA en Slack, tus equipos se pueden mover más rápido con el conocimiento de que tus datos se mantendrán seguros, tus flujos de trabajo mantendrán el cumplimiento y tu confianza se mantendrá intacta.

La IA en Slack funciona donde te encuentres

La IA en Slack es un cambio fundamental en la manera de trabajar. Estamos construyendo un entorno más inteligente y productivo para que tu equipo pueda conseguir desde respuestas a la velocidad del rayo hasta información organizada con facilidad.

Ahora, incluimos la IA en todos los planes de pago de Slack. Pero para los equipos que quieren ir más allá, cada plan desbloquea capacidades avanzadas de IA que ayudan a automatizar el trabajo, tomar decisiones más rápidas y escalar la productividad en toda la organización.

Pro te brinda tu primera experiencia con la IA integrada de Slack: funciones básicas de resúmenes de canales, hilos y juntas para que sea sencillo ponerse al día, mantenerse sincronizado y avanzar con el trabajo.

¿Usas Pro y quieres más? Business+ desbloquea un conjunto más amplio de herramientas de IA, lo que incluye síntesis, traducciones, generación de flujos de trabajo y búsqueda con tecnología de IA. Estas funciones ayudan a que tu equipo reduzca el trabajo manual y se concentre en lo importante.

¿Necesitas expandir el uso de la IA en tu empresa? Enterprise+ brinda la experiencia completa de IA. Incluye búsqueda empresarial, administración avanzada de tareas y controles de seguridad y gobernanza de nivel empresarial. Está diseñado para organizaciones que buscan operar de forma segura a escala y que incorporan la IA en cada capa del trabajo de sus equipos.

Ya sea que estés empezando o quieras expandir funciones, hay un plan de Slack diseñado para adaptarse a tu equipo y crecer a la par de tu organización.

¿Quieres dar el próximo paso?

*Las funciones con la aclaración «Próximamente» están pensadas a futuro y podrían tener su lanzamiento durante este año. Todas sus fechas, funciones y funcionalidades están sujetas a cambios.