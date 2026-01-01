Piensa en los flujos de trabajo como una serie de acciones y reacciones. Cada flujo de trabajo en Slack comienza con un desencadenante. Algunos desencadenantes inician un flujo de trabajo automáticamente, como en una fecha y hora programadas, mientras que otros se inician cuando alguien realiza una acción, como seleccionarlo en el menú de accesos directos.

Cuando se realiza una de estas acciones, el desencadenante activa automáticamente los pasos del flujo de trabajo. Estos pasos son la forma en que las personas interactúan con el flujo de trabajo. Puedes agregar pasos que envían mensajes o formularios personalizados, o bien usar pasos de conectores que vinculan tu flujo de trabajo con otras herramientas.

¿Deseas probarlo en primera persona? Abre el Generador de flujos de trabajo para comenzar.