Automatización con tecnología de IA para todos
Transforma los procesos cotidianos en flujos de trabajo automatizados sin escribir ni una sola línea de código.
Crea flujos de trabajo en minutos con la IA
¿No tienes habilidades técnicas? No hay problema. El Generador de flujos de trabajo utiliza la IA para crear procesos en unos pocos clics. No tienes más que decirle a la IA lo que necesitas y ella generará un flujo de trabajo para ti, lo que te dejará tiempo para centrarte en hacer más cosas.
«El Generador de flujos de trabajo optimiza los procesos y mejora la colaboración. Con las tareas automatizadas, podemos enfocarnos más en las experiencias de los clientes y los proveedores, y menos en la administración».
Flujos de trabajo más inteligentes en un solo paso
El paso Generar respuesta de IA del Generador de flujos de trabajo permite a todo el mundo agregar un paso de IA a sus flujos de trabajo. Escribe un prompt con lenguaje natural, conecta fuentes de conocimiento desde Slack y obtén una respuesta contextual y fiable cada vez.
Automatiza lo que quieras, desde lo más sencillo a lo más complejo
Clasifica incidencias, enruta solicitudes, lleva a cabo aprobaciones y más. Desde tareas de un solo paso a procesos con varias ramificaciones, los flujos de trabajo en Slack pueden incluir lógica condicional con asistencia para hasta 15 condiciones.
Conecta tus herramientas con solo un clic
Lleva tus herramientas favoritas a Slack y el Generador de flujos de trabajo se ocupará del resto. Eso incluye Salesforce y más de 70 aplicaciones, con conectores listos para usar que permiten mantener el trabajo en marcha y reducen los cambios de contexto.
28 %
más de tiempo ahorrado gracias a la automatización1
80 %
de quienes generan flujos de trabajo de Slack no son personal técnico2
El Generador de flujos de trabajo funciona donde trabaja tu equipo
Envía flujos de trabajo en mensajes, incorpóralos en canvas, agrégalos a los marcadores de un canal y mucho más. El Generador de flujos de trabajo encaja en tu flujo de trabajo, lo que facilita la incorporación del equipo al completo.
Personaliza el flujo de tu trabajo.
Lleva la automatización a lo más alto con el código personalizado de la API de Slack. Utiliza conectores para convertir en Slack las acciones en resultados inmediatos con tus herramientas de terceros favoritas.Empezar a crear pasos personalizados
Preguntas frecuentes
Excelente pregunta. Slack implementa una nueva forma de trabajar para tu empresa. Slack es una plataforma más rápida, mejor organizada y más segura que los correos electrónicos. Todas tus comunicaciones se organizan en canales, que son sencillos de crear y buscar, y a los que es fácil unirse. Cuando hay un canal para cada cosa que pasa en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para avanzar en su trabajo. Slack también incorpora la IA en el flujo del trabajo. Con ella, te ayuda durante la jornada laboral y acelera y facilita buscar y realizar acciones sobre la información que necesitas. Y, a diferencia del correo electrónico, Slack se integra con todos los demás sistemas de tus componentes tecnológicos para transformarse en el sistema operativo único para todo tu trabajo. Slack reúne todas las herramientas y personas que necesitas para trabajar en un solo lugar y dejar de cambiar de contexto, eliminar los silos de datos y evitar la pérdida de información.
Para obtener más información acerca del tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.
El Generador de flujos de trabajo es una función de pago incluida en las suscripciones a los planes Pro, Business+ y Enterprise de Slack. Para explorar las suscripciones gratuitas y de pago, echa un vistazo a nuestra página de precios.
Como el Generador de flujos de trabajo es tan flexible, se pueden crear flujos de trabajo para una amplia gama de tareas. Muchas personas crean flujos de trabajo para, por ejemplo, compartir información con nuevos miembros del equipo, enviar solicitudes de vacaciones para su aprobación, presentar tickets de soporte, solicitar comentarios de compañeros/as, facilitar sesiones de preguntas y respuestas y mucho más. Las posibilidades son prácticamente infinitas. Inspírate con estos ejemplos de flujos de trabajo.
Piensa en los flujos de trabajo como una serie de acciones y reacciones. Cada flujo de trabajo en Slack comienza con un desencadenante. Algunos desencadenantes inician un flujo de trabajo automáticamente, como en una fecha y hora programadas, mientras que otros se inician cuando alguien realiza una acción, como seleccionarlo en el menú de accesos directos.
Cuando se realiza una de estas acciones, el desencadenante activa automáticamente los pasos del flujo de trabajo. Estos pasos son la forma en que las personas interactúan con el flujo de trabajo. Puedes agregar pasos que envían mensajes o formularios personalizados, o bien usar pasos de conectores que vinculan tu flujo de trabajo con otras herramientas.
¿Deseas probarlo en primera persona? Abre el Generador de flujos de trabajo para comenzar.
¡Sí! Con los conectores, puedes crear flujos de trabajo que envían información automáticamente a herramientas como Jira, Salesforce y Hojas de cálculo de Google. Obtén más información acerca de cómo crear un nuevo flujo de trabajo mediante conectores.