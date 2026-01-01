TABLA DE CONTENIDO
- Por qué el correo electrónico es una limitación
- El gran cambio del trabajo
- La trampa de la bandeja de entrada y el chat
- Cómo evoluciona el trabajo en la era de la IA
- Slack: el sistema operativo de trabajo para las empresas que trabajan con agentes
- Lo que las empresas más innovadoras del mundo ya saben
- El aviso para redefinir el trabajo
Parte 1
Por qué el correo electrónico es una limitación
Todas las empresas ya usan un sistema de productividad, incluso si no lo reconocen. Para muchas de ellas, el sistema es el mismo desde hace décadas. La misma tríada de aplicaciones que definieron los comienzos de la era de internet sigue imperando en la jornada laboral moderna: correo electrónico, chat y reuniones por video.
En una era en la que se prioriza la IA, este modelo colapsa bajo su propio peso. Las herramientas que alguna vez estuvieron en el centro del trabajo digital se han convertido en su mayor obstáculo al retener la información en bandejas de entrada, fragmentar el contexto entre herramientas y forzar a la IA a trabajar con datos parciales y una comprensión incompleta.
El problema no son las personas, sino el sistema, que se diseñó para un mundo anterior a la IA, la automatización y la escala de los negocios modernos.
En una era en la que se prioriza la IA, este modelo colapsa bajo su propio peso. Las herramientas que alguna vez estuvieron en el centro del trabajo digital se han convertido en su mayor obstáculo al retener la información en bandejas de entrada, fragmentar el contexto entre herramientas y forzar a la IA a trabajar con datos parciales y una comprensión incompleta.
El problema no son las personas, sino el sistema, que se diseñó para un mundo anterior a la IA, la automatización y la escala de los negocios modernos.
Los componentes tecnológicos fragmentados que hemos tolerado como el costo de hacer negocios son ahora un costo de oportunidad en la era de la IA.
Según Microsoft, los empleados reciben un promedio de 117 correos electrónicos por día, y los usuarios más activos dedican cerca de nueve horas por semana a administrar sus bandejas de entrada1. Mientras tanto, las interrupciones digitales saturan a los empleados cada dos minutos, lo que equivale a un total de 275 interrupciones al día. Las reuniones por video también están aumentando rápidamente, y las llamadas después del horario laboral crecen un 16 % cada año, lo que extiende la jornada de trabajo y fragmenta aún más la atención.
Ciertas soluciones puntuales, como herramientas de seguimiento de proyectos y aplicaciones para la toma de notas, han surgido para paliar las deficiencias, pero propician la eficiencia a puñados, no a escala. Cada una de ellas da solución a una parte del problema, al tiempo que crea más elementos aislados que las personas y la IA deben integrar.
Ciertas soluciones puntuales, como herramientas de seguimiento de proyectos y aplicaciones para la toma de notas, han surgido para paliar las deficiencias, pero propician la eficiencia a puñados, no a escala. Cada una de ellas da solución a una parte del problema, al tiempo que crea más elementos aislados que las personas y la IA deben integrar.
«En esta era de la IA, no pienso simplemente en innovar. Pienso en redefinir los negocios desde cero».
Vicepresidente sénior de grupo y jefe global de RR. HH., Adecco