El costo empresarial en la era de la IA

El futuro del crecimiento empresarial depende de superar las herramientas que funcionan de forma aislada, como el correo electrónico, el chat y el video, y adoptar un sistema operativo de trabajo moderno.

1TABLA DE CONTENIDO
  1. Por qué el correo electrónico es una limitación
  2. El gran cambio del trabajo
  3. La trampa de la bandeja de entrada y el chat
  4. Cómo evoluciona el trabajo en la era de la IA
  5. Slack: el sistema operativo de trabajo para las empresas que trabajan con agentes
  6. Lo que las empresas más innovadoras del mundo ya saben
  7. El aviso para redefinir el trabajo
TABLA DE CONTENIDO
  1. Por qué el correo electrónico es una limitación
  2. El gran cambio del trabajo
  3. La trampa de la bandeja de entrada y el chat
  4. Cómo evoluciona el trabajo en la era de la IA
  5. Slack: el sistema operativo de trabajo para las empresas que trabajan con agentes
  6. Lo que las empresas más innovadoras del mundo ya saben
  7. El aviso para redefinir el trabajo
Parte 1

Por qué el correo electrónico es una limitación

Todas las empresas ya usan un sistema de productividad, incluso si no lo reconocen. Para muchas de ellas, el sistema es el mismo desde hace décadas. La misma tríada de aplicaciones que definieron los comienzos de la era de internet sigue imperando en la jornada laboral moderna: correo electrónico, chat y reuniones por video.

En una era en la que se prioriza la IA, este modelo colapsa bajo su propio peso. Las herramientas que alguna vez estuvieron en el centro del trabajo digital se han convertido en su mayor obstáculo al retener la información en bandejas de entrada, fragmentar el contexto entre herramientas y forzar a la IA a trabajar con datos parciales y una comprensión incompleta.

El problema no son las personas, sino el sistema, que se diseñó para un mundo anterior a la IA, la automatización y la escala de los negocios modernos.
Los componentes tecnológicos fragmentados que hemos tolerado como el costo de hacer negocios son ahora un costo de oportunidad en la era de la IA.
Según Microsoft, los empleados reciben un promedio de 117 correos electrónicos por día, y los usuarios más activos dedican cerca de nueve horas por semana a administrar sus bandejas de entrada1. Mientras tanto, las interrupciones digitales saturan a los empleados cada dos minutos, lo que equivale a un total de 275 interrupciones al día. Las reuniones por video también están aumentando rápidamente, y las llamadas después del horario laboral crecen un 16 % cada año, lo que extiende la jornada de trabajo y fragmenta aún más la atención.

Ciertas soluciones puntuales, como herramientas de seguimiento de proyectos y aplicaciones para la toma de notas, han surgido para paliar las deficiencias, pero propician la eficiencia a puñados, no a escala. Cada una de ellas da solución a una parte del problema, al tiempo que crea más elementos aislados que las personas y la IA deben integrar.
Una imagen de un cliente
«En esta era de la IA, no pienso simplemente en innovar. Pienso en redefinir los negocios desde cero».
Prasad Swaminathan
Vicepresidente sénior de grupo y jefe global de RR. HH., Adecco
Parte 2

El gran cambio del trabajo

La forma en que trabajamos no ha podido mantener el ritmo de la forma en que trabaja la IA. Para ser honestos, ni siquiera se condice con el modo de trabajar de las personas.

La mayoría de las organizaciones han modernizado su infraestructura, análisis de datos y sistemas de CRM, pero no prestaron atención al factor de la experiencia de los empleados, que es donde realmente se realiza el trabajo. Los empleados siguen dedicando más de la mitad de la semana a explorar sistemas desconectados en lugar de avanzar en sus tareas.

El trabajo se hace. Las empresas crecen. Sin embargo, debajo de la superficie, hemos aceptado el tiempo que malgastamos en tareas tediosas, como cambiar continuamente entre conversaciones fragmentadas, aplicaciones y datos dispersos en hilos de correo electrónico, chats y dashboards.
Los números cuentan la historia. La plataforma de administración de SaaS promedio se integra con 114 aplicaciones de SaaS. A pesar de ello, las organizaciones por lo general solo están al tanto del 40 % de las aplicaciones que están realmente en uso, y Gartner estima que hasta un 25 % de las licencias de SaaS aprovisionadas no se usan, lo que genera gastos excesivos y reduce la visibilidad.

En la era de la IA, este modelo de trabajo es una limitación. A lo largo de la próxima década, la división entre empresas que crecen y empresas que se estancan dependerá de su capacidad para redefinir la forma de trabajar.
Tres cambios que definen la era de la IA
01

La conversación es esencial para la IA

El modo en que interactuamos con la IA en casa, a través de indicaciones simples, el uso de la voz y una conversación natural, está dando forma a cómo esperamos trabajar. Los empleados esperan las mismas experiencias intuitivas y de lenguaje natural que tienen en casa, y así es exactamente como mejor trabajan los agentes de IA.

La IA obtiene su poder del contexto, es decir, de comprender lo que está ocurriendo, por qué es importante y qué viene a continuación.

Pero la conversación no solo es la forma en que mejor trabajan las personas; también es la forma en que mejor trabajan la IA y los agentes. La fuente más fértil de ese contexto se encuentra en las conversaciones en las que se comparten decisiones, perspectivas, expectativas e información, lo que crea una mina de oro de datos para los agentes de IA.
02

La eficiencia ahora es un imperativo para el crecimiento

Si se tiene en cuenta que los costos de personal representan más del 70 % de los gastos operativos, los empleados son el activo más importante para impulsar el crecimiento del negocio. Las organizaciones que convierten la productividad humana y digital en crecimiento de ingresos dominarán los mercados. Aquellas que no lo hagan verán cómo los márgenes se reducen a causa de la ineficiencia.

La próxima ola de crecimiento empresarial demanda un sistema operativo de trabajo integrado que se desarrolle para que las personas y la IA trabajen al mismo ritmo, en un mismo flujo y con un mismo sistema de acción.
03

La IA necesita una capa operativa abierta y unificada

Para triunfar en la era de la IA, se necesitan agentes de IA diseñados para una finalidad que trabajen con las personas en cada línea de negocio. No obstante, acoplar agentes a aplicaciones fragmentadas solo crea caos. Si no se tiene una plataforma unificada, los empleados se verán envueltos en interacciones irrelevantes con los agentes y el retorno de la inversión en talento resultará afectado.

La fuerza de trabajo del futuro necesita un sistema operativo de trabajo en el que personas, aplicaciones, datos, IA y agentes confluyan en un solo lugar, en el que puedan compartir contexto, emprender acciones y aprender juntos. Esto maximiza tu área de mayor inversión: el talento.
Parte 3

La trampa de la bandeja de entrada y el chat

El correo electrónico sigue siendo la herramienta de comunicación predeterminada para la mayoría de las empresas, y todas las organizaciones que priorizan esta forma de comunicación la complementan con herramientas básicas de chat, como Microsoft Teams. Este abordaje de sistema doble parece práctico en la teoría: el correo electrónico para las comunicaciones oficiales y el chat para una colaboración rápida.

En realidad, fragmenta el contexto completo que la IA necesita para lograr su mejor desempeño. Esta división genera trabajo en dos sistemas: dos flujos de trabajo, dos experiencias de búsqueda, dos lugares en que el contexto desaparece.

La IA falla cuando las herramientas no están conectadas. El trabajo moderno precisa de una plataforma que las integre, no dos sistemas de comunicación. Los mapas de ruta de inversión confirman la limitación: las empresas siguen desarrollando funciones de IA centradas en la herramienta y parches de integración diseñados para tender un puente, no cerrar la brecha.
Teams no elimina la bandeja de entrada, sino que refuerza la necesidad de usarla. Y, lo que es peor, incorpora otra aplicación que los usuarios deben usar.

Teams frente a Slack

Por qué Teams no desplazó a la bandeja de entrada
Teams se diseñó para conversaciones de grupos pequeños, no como un sistema de registro. Las funciones de IA centradas en Outlook, como Copilot en Outlook y los componentes de Loop, acercan las dos plataformas heredadas. Si Teams fuera la base del trabajo moderno, estos paliativos no serían necesarios.
El problema más complejo es de carácter arquitectónico. Teams no se desarrolló desde el inicio para la forma de trabajar de la era de los agentes, sino que se diseñó en torno a SharePoint, un sistema de administración de documentos de 2001. La arquitectura modular rígida de Teams genera una tensión entre visibilidad y gobernanza.
Las limitaciones son predecibles. Es difícil encontrar los canales en una organización. Cada equipo tiene un límite de canales, lo que obliga a las empresas a crear varios equipos y fragmentar el conocimiento aún más. Solo los propietarios de los equipos pueden agregar miembros, lo que restringe la visibilidad y reduce la velocidad de la colaboración. Los tipos de canales (públicos, privados y compartidos) son permanentes, con lo que, si un canal público debe hacerse privado, la única opción es eliminarlo y volver a crearlo.
El resultado es un conocimiento fragmentado en incontables microespacios de trabajo. Esta rigidez en la arquitectura obliga a los empleados a buscar conversaciones, volver a crear canales y recaer en el correo electrónico para mantener a todos informados.
En la era de la IA, esta arquitectura puede obstaculizar la productividad. La IA necesita sistemas en los que las conversaciones creen un contexto duradero, conectado y en el que se puedan hacer búsquedas. El modelo basado en carpetas de SharePoint se diseñó para organizar archivos, no para respaldar una forma inteligente de trabajar.
Cuando el trabajo está encerrado en contenedores rígidos, la IA no puede ver a través de ellos. Cuando los permisos predefinidos restringen quién puede unirse a las conversaciones, la IA no puede aprender del conocimiento organizacional. Cuando los límites estructurales fragmentan el conocimiento organizacional, la IA pierde el tejido conectivo que la hace eficaz.

La era de la IA demanda algo radicalmente diferente: una plataforma en la que personas y agentes compartan el mismo contexto continuo, las conversaciones no queden aisladas y el sistema mismo esté diseñado para hacer que el trabajo sea visible y práctico.
Dos herramientas y un problema
En conjunto, Outlook y Teams constituyen una paradoja: uno es demasiado rígido para evolucionar. El otro es demasiado fragmentado para crecer. Ambos obligan a los empleados a hacer un mayor esfuerzo para seguir, intercambiar y consolidar la información. En vez de facilitar el flujo de trabajo, crean fricción y, en la era en que la IA es prioridad, esa fricción limita el aumento en la productividad que las organizaciones necesitan para competir.

Aunque Microsoft integre capas de IA en Outlook y Teams, el modelo subyacente no ha cambiado: dos herramientas, dos procesos, una experiencia fragmentada. El resultado es el mismo que hace 20 años: mensajes interminables, contexto disperso y empleados desbordados por la «deuda digital».

Para que la IA cumpla su promesa, el trabajo no puede permanecer en correos electrónicos, pestañas o Teams. Se necesita una única plataforma conversacional que reúna a personas, sistemas y agentes de IA en un sistema operativo de trabajo.
Una imagen de un cliente
«Comienzas con Slack como herramienta y luego te das cuenta de que es la forma en que diriges la empresa».
Philip Hess
Director general, reMarkable
Parte 4

Cómo evoluciona el trabajo en la era de la IA

Para crecer en la era de la IA, las organizaciones necesitan una plataforma de trabajo moderna en la que las personas, los sistemas y los agentes de IA se reúnan para compartir el contexto y emprender acciones en tiempo real. Para ello, es preciso replantear la forma en que las tareas se desarrollan en una organización y hacer la transición de sistemas estáticos y procesos rígidos a redes que responden y se adaptan a medida que las prioridades cambian. Este es el modo de hacerlo:
01

Sistemas de registro

Sistemas de acción
Quienes salen victoriosos en el panorama empresarial de la actualidad sacan provecho de los datos. Extraen perspectivas de sus sistemas de CRM, nubes de datos y sistemas operativos, y las incorporan directamente en el flujo de trabajo, donde personas y agentes de IA pueden actuar de inmediato. En vez de cambiar entre numerosas herramientas y aplicaciones, el trabajo se presenta contextualizado, enriquecido con inteligencia y listo para evolucionar.

Este es el elemento central de un sistema de acción: un espacio unificado en el que las conversaciones y los datos se combinen no solo para registrar lo que ocurre, sino para generar resultados.
02

Procesos rígidos

Organizaciones adaptativas
El crecimiento tradicional implicaba agregar capas, mientras que el crecimiento moderno entraña eliminar la fricción.

Las organizaciones que se adaptan funcionan más como sistemas vivos. Usan canales compartidos, resúmenes de IA y automatización inteligente para concentrarse en las prioridades, resolver los problemas con mayor rapidez y hacer ajustes a medida que aprenden. La IA acelera la ejecución del proceso. Al incorporar la inteligencia en los flujos de trabajo, las empresas pasan de implementar pasos estáticos y predeterminados a otros que se adaptan continuamente.
03

Trabajo improductivo

Trabajo orientado por la finalidad
Las tareas repetitivas y de bajo valor son buenas candidatas para la IA y la automatización. Esto deja tiempo para que las personas se centren en lo que aporta valor al negocio: creatividad, estrategia y relaciones. Lo que la IA promete no es que puedas trabajar más, sino que puedas dedicarte a las tareas importantes.

Las organizaciones que incorporan este cambio avanzan con mayor rapidez y dan lugar a la innovación a escala.
04

Herramientas de IA

Sistemas de agentes
Miles de empresas están experimentando con agentes de IA, pero la mayoría se enfrentan al mismo problema: si no disponen de contexto, los agentes tienen dificultades. Alucinan, se estancan o necesitan el aporte continuo de información por parte de las personas para seguir siendo útiles. La próxima ola de transformación está reconfigurando el trabajo en torno a la IA, y el contexto es clave.

El contexto más eficaz no se encuentra en una base de datos, sino en nuestras conversaciones. Cada decisión, aclaración y excepción que los empleados hacen ayuda a la IA a comprender la importancia de cada cosa. Este contexto conversacional constituye la base de las empresas que trabajan con agentes, donde la IA aprende a colaborar con las personas en lugar de tan solo responder.

Cuando un agente no dispone de contexto, los usuarios pasan más tiempo aclarando sus indicaciones que realizando la tarea en sí misma. La solución es implementar agentes en un entorno en el que puedan observar las conversaciones que tienen lugar.
36 %
Tiempo que los clientes ahorran con las automatizaciones de procesos en Slack5
$5 M.
Ahorros en costos estimados de Box derivados de la automatización de Slack6
El imperativo de la competitividad
Modernizar el trabajo para la era de la IA implica más que implementar la IA; exige rediseñar el modo en que el trabajo fluye en una organización. Para competir, las organizaciones deben superar las herramientas desconectadas y los flujos de trabajo aislados y pasar a un sistema operativo de trabajo unificado que vincule a cada persona y cada agente en un único flujo de trabajo inteligente.

Solo cuando eso suceda, la IA aportará un valor transformador. Las empresas que hagan esta transición acelerarán su avance. Las que mantengan la fragmentación se estancarán.
Una imagen de un cliente
«Se lo digo a cada fundador: integra Slack al inicio. Se convertirá en la base del modo en que construyes, escalas y mantienes la eficiencia a medida que creces».
Jordan Nathan
Director general, Caraway
Parte 5

Slack: el sistema operativo de trabajo para las empresas que trabajan con agentes

El futuro del trabajo no es otra aplicación. Es una plataforma abierta, interoperable e impulsada por IA para una colaboración sin parangón y una productividad ilimitada.

Slack redefine el modo en que las empresas modernas trabajan al reunir personas, datos, sistemas, IA personalizada y agentes en un espacio de trabajo unificado e inteligente. Allí, las conversaciones se traducen en decisiones, los datos se transforman en acción y la IA se convierte en un compañero de equipo activo.

Slack lleva a las organizaciones más allá de la coordinación hacia la orquestación y transforma las herramientas dispersas en un único entorno en el que el trabajo fluye con naturalidad.
Un espacio de trabajo centralizado que lo unifica todo
El trabajo moderno está fragmentado en correos electrónicos, hojas de cálculo y herramientas de proyectos independientes. Slack sustituye esta dispersión con un espacio de trabajo digital centralizado en el que la comunicación, los proyectos y los datos conviven.

En vez de alternar entre una docena de aplicaciones, los equipos pueden ver el panorama completo en un lugar centralizado. Esto reduce el cambio de contexto, elimina las actualizaciones de estado redundantes y favorece decisiones más rápidas y seguras. Para el personal directivo, esto implica tener visibilidad de lo que ocurre en la empresa en tiempo real: quién está trabajando en qué, dónde se presentan problemas y cómo evolucionan las prioridades.

Slack convierte el trabajo de algo que debes buscar en algo que puedes ver.
Una imagen de un cliente
«Recibo muchos comentarios de que soy una directora general que conoce cada detalle de su negocio y creo que eso solo significa que soy una directora general que usa activamente Slack».
May Habib
Directora general, Writer AI
Una interfaz conversacional que conecta personas, sistemas e IA
Slack se desarrolla con base en una interfaz conversacional, que es la forma más natural y humana de interactuar con la tecnología. Los empleados pueden hacer preguntas, encontrar información e iniciar flujos de trabajo en lenguaje simple («Muéstrame las renovaciones de clientes disponibles este trimestre» o «Resume las novedades de ingeniería más recientes»), y Slackbot genera respuestas de inmediato a partir de los sistemas que dan respaldo a tu negocio.

Este modelo conversacional transforma el modo en que los empleados trabajan con datos e IA. Disminuye la fricción, acelera la adopción y le da a cada trabajador la capacidad de interactuar con todos los sistemas empresariales sin necesidad de capacitarse ni cambiar de pestañas y sin perder tiempo.

En Slack, la conversación es la interfaz. Ahora, esa interfaz incluye a tus agentes de IA, que tienen en cuenta el contexto, son seguros y trabajan codo a codo con tu equipo.
Una imagen de un cliente
«Si asumo el control de la relación con un cliente de 20 años, querré saber quiénes son los ejecutivos clave, cuál es su historial de uso y los términos de su contrato, y qué problemas tiene en curso en Slack, Salesforce y Box. Con los agentes de IA, podemos mostrar ese contexto al instante».
Mark Wayland
Exdirector de Ingresos, Box
Flexible y personalizable para todos los flujos de trabajo
No hay dos organizaciones que trabajen de la misma manera y no hay dos flujos de trabajo que deban ceñirse al mismo sistema rígido. Slack se diseñó para la adaptabilidad.

Las organizaciones pueden desarrollar automatizaciones y procesos personalizados con herramientas intuitivas en las que no es necesario programar, como el Generador de flujos de trabajo, o ampliar el alcance de Slack con integraciones personalizadas para necesidades específicas del sector. Los equipos de marketing pueden administrar los lanzamientos, los de ventas pueden llevar un seguimiento del avance del proceso comercial, y los de TI pueden gestionar las incidencias, todo en el mismo espacio de trabajo, que se personaliza según el modo en que trabaja cada área.

Esta flexibilidad permite que el trabajo siga el ritmo del negocio, y no al revés.
Slack propicia el crecimiento de las ventas
4x
Reducción en los ciclos de ventas7
2x
Más velocidad en cada negociación7
36 %
Aumento en la tasa de ganancias7
Conectada con cada aplicación empresarial y fuente de datos
Slack se integra perfectamente con más de 2600 aplicaciones y sistemas (desde Salesforce, ServiceNow, Asana, Google Drive y Jira hasta Microsoft Teams, Drive y SharePoint), lo que la convierte en el tejido conectivo de las empresas modernas.

Las actualizaciones en tiempo real mantienen a los equipos alineados a medida que el trabajo evoluciona. Cuando se cierra una negociación, se lanza una campaña o se deriva un ticket de servicio, se notifica inmediatamente a las personas adecuadas en el canal correcto, además de proporcionarles un contexto completo y los próximos pasos.

Nuestra seguridad, gobernanza y cumplimiento de nivel empresarial garantizan que esta conectividad se desarrolle con el mismo rigor y confianza que demandan las organizaciones de mayor envergadura del mundo.
Diseño pensado para la era de la IA
Lo que verdaderamente distingue a Slack como sistema operativo de trabajo es la forma en que incorpora a personas e IA en un solo flujo de trabajo.

A través de tecnologías como la API de búsqueda en tiempo real (RTS) y el protocolo de contexto modelo (MCP), Slack les da a los agentes de IA un acceso seguro al contexto empresarial, lo que les permite elaborar resúmenes, dar recomendaciones y tomar acción junto a los empleados en tiempo real.

Esta es la arquitectura de las empresas que trabajan con agentes: un entorno unificado en el que convergen datos, diálogo y decisiones. Es el lugar donde tanto las personas como los compañeros digitales colaboran a partir de un entendimiento compartido.
Hacer de Slack una herramienta que las personas realmente valoren
En un mundo de herramientas empresariales creadas para el cumplimiento normativo y el control, lo que diferencia a los mejores productos es el diseño y la pericia, el tipo de experiencia que los empleados realmente quieren usar. Cuando más de la mitad de los costos empresariales están ligados a las personas, el software no es una simple herramienta, sino lo que permite que el personal alcance su máximo potencial. La investigación muestra que las empresas con un mayor compromiso de los empleados superan a sus pares en productividad, rentabilidad y retención.

Cuando tu plataforma de trabajo se siente intuitiva, fluida y atractiva, propicia la adopción, crea impulso y ayuda a atraer al mejor talento. Con Slack, el trabajo pasa de ser un quehacer a ser un flujo: un lugar en que conviven las conversaciones, el contexto, las aplicaciones, los agentes y los datos.
Una imagen de un cliente
«Por fin tengo un lugar donde puedo comunicarme con toda mi organización para compartir experiencias, logros y aprendizajes. Además, vimos enormes mejoras en productividad. No podríamos estar más contentos con nuestra decisión de implementar Slack».
Varun Krishna
Director general, Rocket Companies
La ventaja de los canales de Slack
Los canales de Slack son el superpoder arquitectónico que hace realidad el modelo del sistema operativo de trabajo. Contrariamente a lo que ocurre con la estructura basada en carpetas de Teams, heredada de SharePoint, los canales de Slack son fluidos, flexibles e ilimitados. El trabajo puede iniciarse en un mensaje directo de grupo, evolucionar en un espacio privado, expandirse entre departamentos o extenderse hacia fuera a los socios sin interrumpir el flujo ni el contexto.

Los canales no quedan limitados por jerarquías ni propiedad, y se puede incorporar a cualquier persona al trabajo. Los canales no solo conectan personas, sino que conectan todo: archivos, datos, aplicaciones, flujos de trabajo, automatizaciones personalizadas y, ahora, agentes de IA. Cada uno de ellos se convierte en una colección dinámica de contexto y acción; en el tejido conectivo entre colaboración humana e inteligencia digital.

Esta es la ventaja estructural de Slack. Mientras que otras propuestas replican el almacenamiento del contenido, Slack se hace eco del modo en que realmente se lleva a cabo el trabajo: de una forma abierta, adaptativa y constantemente escalable. Este es el motivo por el que los clientes de Slack trabajan con una visión y un impulso compartidos, mientras que las organizaciones que se basan en la bandeja de entrada y en SharePoint siguen atrapadas en silos.
Donde el futuro del trabajo se concreta
Slack es el lugar donde todo esto se hace realidad. Es la plataforma que se creó para este preciso momento: una plataforma en que personas, sistemas e IA convergen en un flujo de trabajo inteligente. Transforma los sistemas de registro en sistemas de acción y convierte los datos en decisiones. Ayuda a las organizaciones a evolucionar de jerarquías rígidas a redes adaptativas, basadas en el contexto compartido y el aprendizaje continuo. Aumenta la productividad de una cuestión de números a un trabajo orientado por una finalidad, lo que da rienda suelta a la creatividad y el potencial de cada empleado. Además, transforma la IA de un conjunto de herramientas desconectadas a un sistema de agentes que trabaja junto a las personas, aprende y actúa en tiempo real.
Parte 6

Lo que las empresas más innovadoras del mundo ya saben

Las organizaciones más vanguardistas del mundo han hecho la transición a un sistema operativo de trabajo impulsado por IA para organizar el trabajo.

Desde pioneros en IA, como OpenAI y Anthropic, hasta innovadores de última generación, como Rivian, Box, reMarkable y Vercel, las marcas de mayor renombre del planeta tienen algo en común: trabajan en Slack.

Estas empresas no adoptaron simplemente una nueva herramienta, sino que redefinieron la forma de trabajar. El correo electrónico y los paquetes de colaboración estáticos nunca podían estar a la altura de la velocidad de innovación o de la rapidez necesaria para escalar negocios impulsados por IA. Por este motivo, se requería una plataforma en la que las ideas, el contexto y la acción pudieran coexistir en tiempo real.
El correo electrónico no puede seguir el ritmo de la innovación.
En estas empresas, los canales de Slack son el tejido conectivo entre las áreas de investigación, producto y operaciones; el lugar en que la colaboración entre personas converge con los sistemas de agentes. Rivian usa Slack como su marco operativo: el lugar donde ingenieros, expertos en la cadena de suministro y equipos de atención al cliente se encuentran en canales compartidos, lo que favorece el logro de lanzamientos y procesos de aprendizaje más rápidos. El equipo directivo de Box lo dice en pocas palabras: «Slack nos da superpoderes. No sé cómo dirigiríamos la empresa sin él».

El patrón es inconfundible. Las empresas más innovadoras y de crecimiento más rápido del mundo advirtieron que el futuro no puede crearse desde una bandeja de entrada. Las empresas que dan forma a la era de la IA ya han evolucionado a una plataforma de trabajo moderna. Se trata de una plataforma abierta, ampliable y diseñada para el nuevo ritmo de la colaboración entre las personas y la IA.

Para todas las organizaciones que aún basan su trabajo en el correo electrónico, este es un llamado de atención: la próxima ola de crecimiento ya está ocurriendo en Slack.
Una imagen de un cliente
«Slack es nuestro sistema operativo de trabajo y el modo en que llevamos adelante nuestro negocio. El proceso comenzó con Engine desde el primer día y, literalmente, ha crecido con nosotros».
Demetri Salvaggio
Vicepresidente, Experiencia del Cliente y Operaciones, Engine
Parte 7

El aviso para redefinir el trabajo

La era de la IA no está llegando, ya está aquí. La pregunta a la que se enfrenta todo equipo ejecutivo ya no es si la IA transformará su negocio, sino si su modelo operativo mantendrá el ritmo.

A lo largo de las últimas dos décadas, las empresas invirtieron miles de millones en sistemas de registro (CRM, ERP, plataformas de análisis de datos), pero el nivel en que los empleados realmente trabajan casi no ha evolucionado. La bandeja de entrada sigue interviniendo en la toma de decisiones. Las reuniones siguen usándose como sinónimo de avance. El contexto sigue esfumándose en silos.

Ese modelo sencillamente no nos hará progresar. Las empresas que definen la próxima década (OpenAI, Anthropic, Rivian, Box, Stripe y otras) ya demostraron lo que sigue: un trabajo que se mueve a la velocidad de la inteligencia. Un trabajo que sucede en un lugar en que las personas y los agentes operan codo a codo.

Este es el gran cambio del trabajo. Es la transición de la comunicación a la colaboración, de la colaboración a la orquestación, de la orquestación a la acción inteligente. Es donde la productividad, el crecimiento y el potencial humano convergen dentro de un sistema operativo desarrollado para la era de los agentes: Slack.
Cómo comenzar
01

Examina dónde reside realmente tu trabajo

Observa más allá de las herramientas. Identifica los lugares donde se toman las decisiones, se almacena el contexto y se emprenden las acciones. Si eso sucede en tu bandeja de entrada, esto significa que tu empresa ya se está quedando atrás.
02

Identifica tus primeros sistemas de acción

Empieza donde la fricción es mayor: ejecución de ventas, resolución de servicios, operaciones de TI. Integra tus datos, flujos de trabajo e IA en los canales de Slack en que las personas ya colaboran. Nota el cambio en la velocidad.
03

Activa tu base de IA

Usa integraciones seguras, la API de búsqueda en tiempo real (RTS) y el protocolo de contexto modelo (MCP) para dar a tus agentes de IA un acceso seguro al contexto completo de tu organización. La IA sin contexto es interferencia. La IA en Slack se convierte en señal.
04

Redefine la productividad como crecimiento

Cada aumento porcentual en la productividad de los empleados repercute en los ingresos. Trata a tu sistema operativo de trabajo como la plataforma de crecimiento más estratégica de tu empresa.
Los negocios salieron de la bandeja de entrada
Se encuentra en una red abierta en la que el potencial de la IA y el de las personas se combinan para dar impulso al próximo período de crecimiento.

La próxima ola de crecimiento no será consecuencia de agregar más aplicaciones, reuniones o correos electrónicos. Surgirá de organizaciones lo suficientemente audaces para rediseñar la forma de trabajar.

El futuro del trabajo ya salió de la bandeja de entrada e ingresó a Slack.

La pregunta es: ¿tu empresa le seguirá el ritmo?
1 Microsoft, Work Trend Index, 2025
2 Quickbase, Roadblocks to the Dynamic Enterprise report, 2023
3 Gartner, Inc., 2025
4 MDPI, Workforce Measurement and Human Capital Management, 2021
5 2025 Salesforce Customer Success Metrics, Salesforce, encuesta a 3061 clientes en nueve países, 2025
6 Caso práctico de cliente de Box, 2024
7 2025 Salesforce Customer Success Metrics
8 Deloitte, informe Human Capital Trends, 2025
9 Gallup, informe Employee Engagement, 2024

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