Comparación entre las interfaces de Slack y Teams
Slack vs. teams

La diferencia entre Slack y Teams.

Microsoft Teams es excelente para mensajes y reuniones, pero el trabajo de hoy exige mucho más. Necesitas IA, necesitas contexto y necesitas una plataforma que pueda unir todo eso. Slack es esa plataforma. Reúne tus datos, aplicaciones y conversaciones en un solo lugar para que tu IA sea más inteligente, tu equipo vaya más rápido y tu empresa siempre esté lista para lo que viene.

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Seis razones por las que los clientes eligen Slack en lugar de Teams

Tu empresa no necesita una solución puntual como Teams, necesita un sistema operativo de trabajo abierto, inteligente e interoperable. Una plataforma que conecta personas, aplicaciones, conocimiento, datos e IA para que el trabajo avance más rápido. Por eso a los clientes de Microsoft les encanta Slack: es el lugar donde todas sus herramientas finalmente encajan.
Explora la plataforma
+47 %
Aumento de la productividad para los equipos que usan Slack1
Los resultados más útiles provienen de datos relevantes, como conversaciones, archivos compartidos y aplicaciones conectadas. La IA en Slack genera respuestas basadas en el trabajo que se lleva a cabo en Slack, junto con las fuentes y citas.
Explora integraciones
1,7 millones
de aplicaciones usadas activamente cada semana en Slack2
Un empleado puede fácilmente automatizar y adaptar su trabajo con la IA en Slack. Las herramientas tan sencillas de crear son bien recibidas y más usadas.
Automatizar tareas diarias
30 millones
de flujos de trabajo usados cada semana en Slack2
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
Tu empresa no necesita una solución puntual como Teams, necesita un sistema operativo de trabajo abierto, inteligente e interoperable. Una plataforma que conecta personas, aplicaciones, conocimiento, datos e IA para que el trabajo avance más rápido. Por eso a los clientes de Microsoft les encanta Slack: es el lugar donde todas sus herramientas finalmente encajan.
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Los resultados más útiles provienen de datos relevantes, como conversaciones, archivos compartidos y aplicaciones conectadas. La IA en Slack genera respuestas basadas en el trabajo que se lleva a cabo en Slack, junto con las fuentes y citas.
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Un empleado puede fácilmente automatizar y adaptar su trabajo con la IA en Slack. Las herramientas tan sencillas de crear son bien recibidas y más usadas.
Automatizar tareas diarias
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Con la búsqueda impulsada por IA en Slack, puedes encontrar respuestas basadas en conocimiento empresarial en tiempo real proveniente de todas tus conversaciones, archivos y aplicaciones.
Consigue búsquedas más inteligentes
36 %
Mejora en el tiempo de recuperación de información desde la implementación de Slack3
Slack les da a tus agentes de IA acceso total al contexto del negocio en tiempo real para que puedan actuar, adaptarse y ofrecer resultados más rápidos y precisos.
Colabora con agentes
97 min
Tiempo promedio ahorrado por semana con IA en Slack4
Con Salesforce en Slack, puedes actuar más rápido sobre los datos de clientes en tiempo real. para actualizar registros, mejorar la adopción y potenciar la calidad de los datos, y todo desde donde ya estás trabajando.
Explora Salesforce
14 %
Mayor tasa de cierre para los equipos de ventas que usan Slack5
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A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
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Con la búsqueda impulsada por IA en Slack, puedes encontrar respuestas basadas en conocimiento empresarial en tiempo real proveniente de todas tus conversaciones, archivos y aplicaciones.
Consigue búsquedas más inteligentes
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Slack les da a tus agentes de IA acceso total al contexto del negocio en tiempo real para que puedan actuar, adaptarse y ofrecer resultados más rápidos y precisos.
Colabora con agentes
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Con Salesforce en Slack, puedes actuar más rápido sobre los datos de clientes en tiempo real. para actualizar registros, mejorar la adopción y potenciar la calidad de los datos, y todo desde donde ya estás trabajando.
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Slack o Teams

Flexibilidad de canalesCanales ilimitados channels en un solo lugar. Puedes cambiar de tipo de canal en cualquier momento.Limitado a 1000 canales por equipo. Los tipos de canales no son flexibles.
Colaboración externaSlack Connect es fácil de configurar, está basado en la seguridad de Slack y admite todas las funciones para ambas organizaciones.Requiere una configuración de varios pasos de Microsoft Entra B2B Direct Connect. No todas las funciones son compatibles.
Integraciones de aplicacionesSlack se integra con más de 2600 aplicaciones, compatibles de forma consistente en todos los tipos de canales.Muchas aplicaciones no son compatibles con todos los tipos de canales. Las aplicaciones crean pestañas que obligan a alternar entre vistas.
AutomatizaciónEl Generador de flujos de trabajo es una herramienta nativa que usa poco a nada de código para crear y escalar automatizaciones de forma sencilla.Requiere Microsoft Power Automate. Es posible que los flujos de trabajo no sean compatibles con todas las aplicaciones y canales.
Funciones de IALa IA nativa está disponible en todos los planes de pago y funciona de manera consistente en todas las funciones.Requiere licencias adicionales de Microsoft 365 Copilot. No es compatible de manera consistente en chats y canales.
Agentes de IATodos tus agentes y aplicaciones de IA se integran de forma fluida y consistente en todos los tipos de canales.Requiere licencia de Copilot. Los agentes implementados como aplicaciones personalizadas no son compatibles con todos los tipos de canales.
Búsqueda empresarialIncluida en los planes Enterprise+. Se ubica en la barra de de búsqueda de Slack. Se conecta con aplicaciones como Microsoft 365.Requiere una licencia adicional de Microsoft 365 Copilot. Solo se puede acceder a través de la interfaz de Copilot.
Uso compartido dinámico de archivosLos objetos de trabajo ofrecen resúmenes con IA, vistas previas enriquecidas y datos de aplicaciones de terceros junto a tus conversaciones.El uso compartido de archivos está diseñado principalmente en torno a SharePoint y OneDrive.
Integración de SalesforceSlack es la interfaz conversacional para Salesforce con acceso instantáneo a datos del cliente en tiempo real.Búsqueda básica de registros, edición de registros limitada a la versión de computadora.
Tabla comparativa con datos a diciembre de 2025
Flexibilidad de canales
Canales ilimitados channels en un solo lugar. Puedes cambiar de tipo de canal en cualquier momento.Limitado a 1000 canales por equipo. Los tipos de canales no son flexibles.
Colaboración externa
Slack Connect es fácil de configurar, está basado en la seguridad de Slack y admite todas las funciones para ambas organizaciones.Requiere una configuración de varios pasos de Microsoft Entra B2B Direct Connect. No todas las funciones son compatibles.
Integraciones de aplicaciones
Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, compatibles de forma consistente en todos los tipos de canales.Muchas aplicaciones no son compatibles con todos los tipos de canales. Las aplicaciones crean pestañas que obligan a alternar entre vistas.
Automatización
El Generador de flujos de trabajo es una herramienta nativa que usa poco a nada de código para crear y escalar automatizaciones de forma sencilla.Requiere Microsoft Power Automate. Es posible que los flujos de trabajo no sean compatibles con todas las aplicaciones y canales.
Funciones de IA
La IA nativa está disponible en todos los planes de pago y funciona de manera consistente en todas las funciones.Requiere licencias adicionales de Microsoft 365 Copilot. No es compatible de manera consistente en chats y canales.
Agentes de IA
Todos tus agentes y aplicaciones de IA se integran de forma fluida y consistente en todos los tipos de canales.Requiere licencia de Copilot. Los agentes implementados como aplicaciones personalizadas no son compatibles con todos los tipos de canales.
Búsqueda empresarial
Incluida en los planes Enterprise+. Se ubica en la barra de de búsqueda de Slack. Se conecta con aplicaciones como Microsoft 365.Requiere una licencia adicional de Microsoft 365 Copilot. Solo se puede acceder a través de la interfaz de Copilot.
Uso compartido dinámico de archivos
Los objetos de trabajo ofrecen resúmenes con IA, vistas previas enriquecidas y datos de aplicaciones de terceros junto a tus conversaciones.El uso compartido de archivos está diseñado principalmente en torno a SharePoint y OneDrive.
Integración de Salesforce
Slack es la interfaz conversacional para Salesforce con acceso instantáneo a datos del cliente en tiempo real.Búsqueda básica de registros, edición de registros limitada a la versión de computadora.
Tabla comparativa con datos a diciembre de 2025
cierra la brecha entre aplicaciones

A los usuarios de Microsoft les encanta usar Slack.

Slack reúne todas tus aplicaciones de Microsoft en un solo lugar y las conecta con todas las demás herramientas que necesitas (Workday, Figma, Jira y muchas más). Crea una plataforma unificada y rica en contexto que hace que tu IA sea más inteligente, ayuda a que tu equipo se mueva más rápido y evita que tengas que unir todo tu trabajo a las apuradas.

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Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Easiest Setup - Fall 2025 by G2 market reportsAwarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsGanador de «Most Implementable» (el más sencillo de implementar) - Cuarto trimestre de 2025, informes de mercado de G2Awarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reportsReconocido como líder de la red administrativa en empresas medianas por los informes de mercado de G2Awarded Grid Leader in Small Business- Winter 2026 by G2 market reportsGanador de la insignia «Users Love Us» (los usuarios nos adoran) - Cuarto trimestre de 2025, informes de mercado de G2
N.° 1Ocupamos el puesto n.° 1 en 9 categorías de G2.Teams solo lidera en una.6 y 7
Más de 27 500 reseñas de 5 estrellas.Teams solo tiene más de 11 000.6 y 7
2382Reseñas positivas sobre la facilidad de uso.Teams solo tiene 752.6 y 7
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«Por fin tengo un lugar donde puedo comunicarme con toda mi organización para compartir experiencias, logros y aprendizajes. Además, vimos enormes mejoras en productividad. No podríamos estar más contentos con nuestra decisión de implementar Slack».

Varun Krishna

Director general, Rocket Companies

Pero espera, hay más.

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Preguntas frecuentes

Slack y Teams tienen funciones que se superponen, pero se usan para apoyar el trabajo de maneras fundamentalmente distintas.

Slack es un sistema operativo de trabajo que transforma la forma en que los equipos colaboran al reunir personas, datos, IA y aplicaciones en una sola plataforma inteligente, reconocida por su simplicidad, su diseño flexible y una interfaz de usuario fácil de usar.

Con su arquitectura basada en canales y capacidades de colaboración en tiempo real, Slack permite el trabajo asincrónico y reduce la dependencia del correo electrónico y las reuniones, lo que lo convierte en la base ideal para que los equipos modernos y distribuidos tomen decisiones más rápido y mejoren su productividad.

Teams está diseñado para funcionar de forma integrada con las apps de Microsoft, pero esta integración tan estrecha hace que esté optimizado principalmente para el conjunto de aplicaciones de Microsoft y que siga un modelo de flujo de trabajo centrado en el correo electrónico. Esto puede limitar la flexibilidad a la hora de integrarse con herramientas de terceros y aplicaciones que no son de Microsoft.

Slack se destaca como la alternativa líder porque fue diseñado específicamente para lograr la excelencia en la colaboración. Slack se integra de forma nativa con más de 2600 aplicaciones y crea una experiencia fluida que se siente como un solo espacio de trabajo conectado. Slack fue diseñado desde cero como un sistema operativo de trabajo que reúne a personas, procesos, datos e IA.

Slack puede integrarse con Microsoft Teams. Puedes instalar la aplicación Microsoft Teams Calls para Slack y llevar tus necesidades de videoconferencia al lugar donde tu equipo ya está trabajando: Slack.

Sí, Slack tiene integraciones nativas y sólidas con Microsoft 365. De hecho, el 76 % de los clientes de Slack usa Microsoft 365 y más de 150 000 clientes integraron aplicaciones de Microsoft (incluida Teams) en Slack.

Slack ofrece una integración fluida con Outlook, OneDrive, SharePoint e incluso Teams. Los usuarios pueden enviar correos electrónicos a Slack, gestionar eventos del calendario, compartir archivos desde OneDrive y SharePoint directamente en Slack, e incluso usar Teams para interoperabilidad en llamadas y mensajería. Descubre por qué a los usuarios de Microsoft les encanta usar Slack en esta demostración en video.

La separación de Microsoft Teams implica que, a partir del 1 de noviembre de 2025, Microsoft debe ofrecer los paquetes Office 365 y Microsoft 365 tanto con Teams como sin Teams a nivel global. Esto genera varias oportunidades:

  • Elección: ya no tienes que pagar por Teams si no lo usas de forma efectiva. Ahora, las empresas pueden elegir libremente a su proveedor preferido.
  • Soporte para migración: Microsoft ahora debe ofrecer mayor portabilidad de datos y herramientas de exportación, lo que hace que migrar a otras plataformas como Slack sea mucho más fácil.
  • Obtén más información acerca de la separación de Microsoft Teams.

Nos gusta pensarlo así, aunque admitimos que somos un poco parciales. Slack está diseñado para ser una forma más rápida y flexible de comunicarse, organizar el trabajo y mantener todo en un solo lugar. Mientras Microsoft Teams está fuertemente integrado al ecosistema de Microsoft Office, Slack se enfoca en la simplicidad, la velocidad y en conectar todas tus herramientas, no solo las de un mismo proveedor. Muchas empresas usan Slack porque reduce el ruido, hace que la colaboración se sienta más humana y ayuda a que el trabajo avance con menos obstáculos.

Al evaluar los precios de Slack en comparación con Teams, es importante tener en cuenta que, a partir del 1 de noviembre de 2025, Microsoft Teams se compra por separado de los planes Office 365/Microsoft 365, con precios que comienzan en 8,55 USD por usuario al mes para Microsoft Teams Enterprise/Microsoft Teams EEA.

A diferencia de las soluciones incluidas en paquetes, Slack ofrece precios claros y transparentes que permiten a las organizaciones elegir las herramientas de colaboración que mejor se adaptan a sus necesidades específicas. Consulta nuestros planes de precios o contacta al equipo de ventas para más información.

Slack cuenta con un ecosistema de aplicaciones con más de 2600 integraciones de terceros, compatibles de forma consistente en todos los tipos de canales. Las aplicaciones de Slack están diseñadas para funcionar dentro de las conversaciones, así que tus aplicaciones y tus equipos trabajan codo a codo.

En cambio, Teams se destaca por sus integraciones profundas y nativas dentro del paquete Microsoft 365, con funciones como la coautoría de documentos en Word y Excel directamente desde la aplicación de Teams. Una de las principales formas de usar una aplicación en Teams es a través de una pestaña dedicada en el chat o el canal, lo que obliga a los usuarios a alternar entre vistas.

¡Sí! Slack habilita capacidades de trabajo asincrónico, lo que permite que los miembros del equipo completen tareas a su ritmo. Slack tiene un enfoque basado en canales que mantiene las conversaciones organizadas y fáciles de buscar, lo que elimina la necesidad de largas cadenas de correos electrónicos y reduce la cantidad de reuniones de actualización de estado. De hecho, nuestros clientes ven una disminución del 33 % en el tiempo dedicado a reuniones desde que implementaron Slack.3

Sí, Slack está diseñado con un foco en la seguridad, el cumplimiento y la gobernanza de nivel empresarial. Incluye funciones como cifrado de datos en reposo y en tránsito, controles de administración granulares, registros de auditoría, administración de claves Enterprise y una amplia lista de certificaciones del sector. Seas una empresa emergente pequeña o una empresa altamente regulada, Slack ofrece los controles que tus equipos de TI y seguridad necesitan sin frenar a tus equipos.

1 Encuesta de seguimiento de clientes de Slack, año fiscal 2023. Encuesta interna de usuarios de Slack activos por semana en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia. Total, n = 1456.
2 Datos internos de Slack para el año fiscal 2025, análisis de uso del producto.
3 Aspectos destacados globales de las métricas de éxito de Salesforce para 2025. Los datos corresponden a 1754 clientes de 10 países.
4 Se basa en un análisis interno que se realizó durante el programa piloto de las funciones de IA de Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos y respuestas de búsqueda de la IA)
5 «Total Economic Impact™ de Slack para equipos de ventas», estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Slack, noviembre de 2023
6 Reseñas de Slack y detalles del producto en G2, noviembre de 2025
7 Reseñas de Microsoft Teams y detalles del producto en G2, noviembre de 2025