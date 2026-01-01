Flexibilidad de canales

Canales ilimitados channels en un solo lugar. Puedes cambiar de tipo de canal en cualquier momento. Limitado a 1000 canales por equipo. Los tipos de canales no son flexibles.

Colaboración externa

Slack Connect es fácil de configurar, está basado en la seguridad de Slack y admite todas las funciones para ambas organizaciones. Requiere una configuración de varios pasos de Microsoft Entra B2B Direct Connect. No todas las funciones son compatibles.

Integraciones de aplicaciones

Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, compatibles de forma consistente en todos los tipos de canales. Muchas aplicaciones no son compatibles con todos los tipos de canales. Las aplicaciones crean pestañas que obligan a alternar entre vistas.

Automatización

El Generador de flujos de trabajo es una herramienta nativa que usa poco a nada de código para crear y escalar automatizaciones de forma sencilla. Requiere Microsoft Power Automate. Es posible que los flujos de trabajo no sean compatibles con todas las aplicaciones y canales.

Funciones de IA

La IA nativa está disponible en todos los planes de pago y funciona de manera consistente en todas las funciones. Requiere licencias adicionales de Microsoft 365 Copilot. No es compatible de manera consistente en chats y canales.

Agentes de IA

Todos tus agentes y aplicaciones de IA se integran de forma fluida y consistente en todos los tipos de canales. Requiere licencia de Copilot. Los agentes implementados como aplicaciones personalizadas no son compatibles con todos los tipos de canales.

Búsqueda empresarial

Incluida en los planes Enterprise+. Se ubica en la barra de de búsqueda de Slack. Se conecta con aplicaciones como Microsoft 365. Requiere una licencia adicional de Microsoft 365 Copilot. Solo se puede acceder a través de la interfaz de Copilot.

Uso compartido dinámico de archivos

Los objetos de trabajo ofrecen resúmenes con IA, vistas previas enriquecidas y datos de aplicaciones de terceros junto a tus conversaciones. El uso compartido de archivos está diseñado principalmente en torno a SharePoint y OneDrive.

Integración de Salesforce