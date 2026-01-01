La diferencia entre Slack y Teams.
Microsoft Teams es excelente para mensajes y reuniones, pero el trabajo de hoy exige mucho más. Necesitas IA, necesitas contexto y necesitas una plataforma que pueda unir todo eso. Slack es esa plataforma. Reúne tus datos, aplicaciones y conversaciones en un solo lugar para que tu IA sea más inteligente, tu equipo vaya más rápido y tu empresa siempre esté lista para lo que viene.
Seis razones por las que los clientes eligen Slack en lugar de Teams
Slack o Teams
|Flexibilidad de canales
|Canales ilimitados channels en un solo lugar. Puedes cambiar de tipo de canal en cualquier momento.
|Limitado a 1000 canales por equipo. Los tipos de canales no son flexibles.
|Colaboración externa
|Slack Connect es fácil de configurar, está basado en la seguridad de Slack y admite todas las funciones para ambas organizaciones.
|Requiere una configuración de varios pasos de Microsoft Entra B2B Direct Connect. No todas las funciones son compatibles.
|Integraciones de aplicaciones
|Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, compatibles de forma consistente en todos los tipos de canales.
|Muchas aplicaciones no son compatibles con todos los tipos de canales. Las aplicaciones crean pestañas que obligan a alternar entre vistas.
|Automatización
|El Generador de flujos de trabajo es una herramienta nativa que usa poco a nada de código para crear y escalar automatizaciones de forma sencilla.
|Requiere Microsoft Power Automate. Es posible que los flujos de trabajo no sean compatibles con todas las aplicaciones y canales.
|Funciones de IA
|La IA nativa está disponible en todos los planes de pago y funciona de manera consistente en todas las funciones.
|Requiere licencias adicionales de Microsoft 365 Copilot. No es compatible de manera consistente en chats y canales.
|Agentes de IA
|Todos tus agentes y aplicaciones de IA se integran de forma fluida y consistente en todos los tipos de canales.
|Requiere licencia de Copilot. Los agentes implementados como aplicaciones personalizadas no son compatibles con todos los tipos de canales.
|Búsqueda empresarial
|Incluida en los planes Enterprise+. Se ubica en la barra de de búsqueda de Slack. Se conecta con aplicaciones como Microsoft 365.
|Requiere una licencia adicional de Microsoft 365 Copilot. Solo se puede acceder a través de la interfaz de Copilot.
|Uso compartido dinámico de archivos
|Los objetos de trabajo ofrecen resúmenes con IA, vistas previas enriquecidas y datos de aplicaciones de terceros junto a tus conversaciones.
|El uso compartido de archivos está diseñado principalmente en torno a SharePoint y OneDrive.
|Integración de Salesforce
|Slack es la interfaz conversacional para Salesforce con acceso instantáneo a datos del cliente en tiempo real.
|Búsqueda básica de registros, edición de registros limitada a la versión de computadora.
|Flexibilidad de canales
|Canales ilimitados channels en un solo lugar. Puedes cambiar de tipo de canal en cualquier momento.
|Limitado a 1000 canales por equipo. Los tipos de canales no son flexibles.
|Colaboración externa
|Slack Connect es fácil de configurar, está basado en la seguridad de Slack y admite todas las funciones para ambas organizaciones.
|Requiere una configuración de varios pasos de Microsoft Entra B2B Direct Connect. No todas las funciones son compatibles.
|Integraciones de aplicaciones
|Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, compatibles de forma consistente en todos los tipos de canales.
|Muchas aplicaciones no son compatibles con todos los tipos de canales. Las aplicaciones crean pestañas que obligan a alternar entre vistas.
|Automatización
|El Generador de flujos de trabajo es una herramienta nativa que usa poco a nada de código para crear y escalar automatizaciones de forma sencilla.
|Requiere Microsoft Power Automate. Es posible que los flujos de trabajo no sean compatibles con todas las aplicaciones y canales.
|Funciones de IA
|La IA nativa está disponible en todos los planes de pago y funciona de manera consistente en todas las funciones.
|Requiere licencias adicionales de Microsoft 365 Copilot. No es compatible de manera consistente en chats y canales.
|Agentes de IA
|Todos tus agentes y aplicaciones de IA se integran de forma fluida y consistente en todos los tipos de canales.
|Requiere licencia de Copilot. Los agentes implementados como aplicaciones personalizadas no son compatibles con todos los tipos de canales.
|Búsqueda empresarial
|Incluida en los planes Enterprise+. Se ubica en la barra de de búsqueda de Slack. Se conecta con aplicaciones como Microsoft 365.
|Requiere una licencia adicional de Microsoft 365 Copilot. Solo se puede acceder a través de la interfaz de Copilot.
|Uso compartido dinámico de archivos
|Los objetos de trabajo ofrecen resúmenes con IA, vistas previas enriquecidas y datos de aplicaciones de terceros junto a tus conversaciones.
|El uso compartido de archivos está diseñado principalmente en torno a SharePoint y OneDrive.
|Integración de Salesforce
|Slack es la interfaz conversacional para Salesforce con acceso instantáneo a datos del cliente en tiempo real.
|Búsqueda básica de registros, edición de registros limitada a la versión de computadora.
A los usuarios de Microsoft les encanta usar Slack.
Slack reúne todas tus aplicaciones de Microsoft en un solo lugar y las conecta con todas las demás herramientas que necesitas (Workday, Figma, Jira y muchas más). Crea una plataforma unificada y rica en contexto que hace que tu IA sea más inteligente, ayuda a que tu equipo se mueva más rápido y evita que tengas que unir todo tu trabajo a las apuradas.Ver demostración
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«Por fin tengo un lugar donde puedo comunicarme con toda mi organización para compartir experiencias, logros y aprendizajes. Además, vimos enormes mejoras en productividad. No podríamos estar más contentos con nuestra decisión de implementar Slack».
Pero espera, hay más.
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Preguntas frecuentes
Slack y Teams tienen funciones que se superponen, pero se usan para apoyar el trabajo de maneras fundamentalmente distintas.
Slack es un sistema operativo de trabajo que transforma la forma en que los equipos colaboran al reunir personas, datos, IA y aplicaciones en una sola plataforma inteligente, reconocida por su simplicidad, su diseño flexible y una interfaz de usuario fácil de usar.
Con su arquitectura basada en canales y capacidades de colaboración en tiempo real, Slack permite el trabajo asincrónico y reduce la dependencia del correo electrónico y las reuniones, lo que lo convierte en la base ideal para que los equipos modernos y distribuidos tomen decisiones más rápido y mejoren su productividad.
Teams está diseñado para funcionar de forma integrada con las apps de Microsoft, pero esta integración tan estrecha hace que esté optimizado principalmente para el conjunto de aplicaciones de Microsoft y que siga un modelo de flujo de trabajo centrado en el correo electrónico. Esto puede limitar la flexibilidad a la hora de integrarse con herramientas de terceros y aplicaciones que no son de Microsoft.
Slack se destaca como la alternativa líder porque fue diseñado específicamente para lograr la excelencia en la colaboración. Slack se integra de forma nativa con más de 2600 aplicaciones y crea una experiencia fluida que se siente como un solo espacio de trabajo conectado. Slack fue diseñado desde cero como un sistema operativo de trabajo que reúne a personas, procesos, datos e IA.
Slack puede integrarse con Microsoft Teams. Puedes instalar la aplicación Microsoft Teams Calls para Slack y llevar tus necesidades de videoconferencia al lugar donde tu equipo ya está trabajando: Slack.
Sí, Slack tiene integraciones nativas y sólidas con Microsoft 365. De hecho, el 76 % de los clientes de Slack usa Microsoft 365 y más de 150 000 clientes integraron aplicaciones de Microsoft (incluida Teams) en Slack.
Slack ofrece una integración fluida con Outlook, OneDrive, SharePoint e incluso Teams. Los usuarios pueden enviar correos electrónicos a Slack, gestionar eventos del calendario, compartir archivos desde OneDrive y SharePoint directamente en Slack, e incluso usar Teams para interoperabilidad en llamadas y mensajería. Descubre por qué a los usuarios de Microsoft les encanta usar Slack en esta demostración en video.
La separación de Microsoft Teams implica que, a partir del 1 de noviembre de 2025, Microsoft debe ofrecer los paquetes Office 365 y Microsoft 365 tanto con Teams como sin Teams a nivel global. Esto genera varias oportunidades:
- Elección: ya no tienes que pagar por Teams si no lo usas de forma efectiva. Ahora, las empresas pueden elegir libremente a su proveedor preferido.
- Soporte para migración: Microsoft ahora debe ofrecer mayor portabilidad de datos y herramientas de exportación, lo que hace que migrar a otras plataformas como Slack sea mucho más fácil.
- Obtén más información acerca de la separación de Microsoft Teams.
Nos gusta pensarlo así, aunque admitimos que somos un poco parciales. Slack está diseñado para ser una forma más rápida y flexible de comunicarse, organizar el trabajo y mantener todo en un solo lugar. Mientras Microsoft Teams está fuertemente integrado al ecosistema de Microsoft Office, Slack se enfoca en la simplicidad, la velocidad y en conectar todas tus herramientas, no solo las de un mismo proveedor. Muchas empresas usan Slack porque reduce el ruido, hace que la colaboración se sienta más humana y ayuda a que el trabajo avance con menos obstáculos.
Al evaluar los precios de Slack en comparación con Teams, es importante tener en cuenta que, a partir del 1 de noviembre de 2025, Microsoft Teams se compra por separado de los planes Office 365/Microsoft 365, con precios que comienzan en 8,55 USD por usuario al mes para Microsoft Teams Enterprise/Microsoft Teams EEA.
A diferencia de las soluciones incluidas en paquetes, Slack ofrece precios claros y transparentes que permiten a las organizaciones elegir las herramientas de colaboración que mejor se adaptan a sus necesidades específicas. Consulta nuestros planes de precios o contacta al equipo de ventas para más información.
Slack cuenta con un ecosistema de aplicaciones con más de 2600 integraciones de terceros, compatibles de forma consistente en todos los tipos de canales. Las aplicaciones de Slack están diseñadas para funcionar dentro de las conversaciones, así que tus aplicaciones y tus equipos trabajan codo a codo.
En cambio, Teams se destaca por sus integraciones profundas y nativas dentro del paquete Microsoft 365, con funciones como la coautoría de documentos en Word y Excel directamente desde la aplicación de Teams. Una de las principales formas de usar una aplicación en Teams es a través de una pestaña dedicada en el chat o el canal, lo que obliga a los usuarios a alternar entre vistas.
¡Sí! Slack habilita capacidades de trabajo asincrónico, lo que permite que los miembros del equipo completen tareas a su ritmo. Slack tiene un enfoque basado en canales que mantiene las conversaciones organizadas y fáciles de buscar, lo que elimina la necesidad de largas cadenas de correos electrónicos y reduce la cantidad de reuniones de actualización de estado. De hecho, nuestros clientes ven una disminución del 33 % en el tiempo dedicado a reuniones desde que implementaron Slack.3
Sí, Slack está diseñado con un foco en la seguridad, el cumplimiento y la gobernanza de nivel empresarial. Incluye funciones como cifrado de datos en reposo y en tránsito, controles de administración granulares, registros de auditoría, administración de claves Enterprise y una amplia lista de certificaciones del sector. Seas una empresa emergente pequeña o una empresa altamente regulada, Slack ofrece los controles que tus equipos de TI y seguridad necesitan sin frenar a tus equipos.
2 Datos internos de Slack para el año fiscal 2025, análisis de uso del producto.
3 Aspectos destacados globales de las métricas de éxito de Salesforce para 2025. Los datos corresponden a 1754 clientes de 10 países.
4 Se basa en un análisis interno que se realizó durante el programa piloto de las funciones de IA de Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos y respuestas de búsqueda de la IA)
5 «Total Economic Impact™ de Slack para equipos de ventas», estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Slack, noviembre de 2023
6 Reseñas de Slack y detalles del producto en G2, noviembre de 2025
7 Reseñas de Microsoft Teams y detalles del producto en G2, noviembre de 2025