Obtén información sobre el trabajo en conjunto de Slack y Microsoft 365.
Obtén información sobre cómo Slack organiza tus herramientas de Microsoft 365, de modo que puedas encontrar correos electrónicos de Outlook y participar en llamadas de Teams sin tener que abrir nuevas pestañas.
- Haz búsquedas en Outlook directamente desde Slack
- Iniciar llamadas de Teams desde cualquier canal
- Obtener una vista previa de los archivos de OneDrive al instante
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No te fíes solo de nuestra palabra. Miles de revisiones de G2 la respaldan.
“Slack permite que las personas se expresen de forma auténtica en el trabajo y generen una comunidad. De automatizaciones a bots, pasando por integraciones, es también una verdadera plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.
“Antes de Slack, las decisiones se perdían entre correos electrónicos y conversaciones de Teams. Ahora, el contexto se encuentra en los canales, con lo que pueden hacerse búsquedas en él y se mantiene conectado con el registro y vinculado con el flujo de trabajo. Avanzamos más rápidamente porque la información que nuestro equipo y la IA necesitan siempre está disponible”.
“Consideramos a Slack como la capa de conexión que atraviesa nuestro ecosistema. Microsoft 365 sigue siendo fundamental, y Slack la complementa aportando coordinación y visibilidad al flujo de trabajo: cada una saca partido de sus fortalezas”.
“Slack permite que las personas se expresen de forma auténtica en el trabajo y generen una comunidad. De automatizaciones a bots, pasando por integraciones, es también una verdadera plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.
“Antes de Slack, las decisiones se perdían entre correos electrónicos y conversaciones de Teams. Ahora, el contexto se encuentra en los canales, con lo que pueden hacerse búsquedas en él y se mantiene conectado con el registro y vinculado con el flujo de trabajo. Avanzamos más rápidamente porque la información que nuestro equipo y la IA necesitan siempre está disponible”.
“Consideramos a Slack como la capa de conexión que atraviesa nuestro ecosistema. Microsoft 365 sigue siendo fundamental, y Slack la complementa aportando coordinación y visibilidad al flujo de trabajo: cada una saca partido de sus fortalezas”.
2 Reseñas de Microsoft Teams y detalles del producto en G2, noviembre de 2025