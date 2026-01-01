Obtén información sobre el trabajo en conjunto de Slack y Microsoft 365.

Obtén información sobre cómo Slack organiza tus herramientas de Microsoft 365, de modo que puedas encontrar correos electrónicos de Outlook y participar en llamadas de Teams sin tener que abrir nuevas pestañas.

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Reconocido como Mejores resultados en el segundo trimestre de 2026 por los informes de mercado de G2Reconocida con la distinción de configuración más sencilla en el segundo trimestre de 2026 por los informes de mercado de G2Reconocida con la distinción de mayor adopción de usuarios en el segundo trimestre de 2026 por los informes de mercado de G2Ganador de «Most Implementable» (el más sencillo de implementar) - Cuarto trimestre de 2025, informes de mercado de G2Reconocida como Líder de la red administrativa para grandes empresas en el segundo trimestre de 2026 por los informes de mercado de G2Reconocida como Líder de la red administrativa para empresas medianas en el segundo trimestre de 2026 por los informes de mercado de G2Reconocida como Líder de la red administrativa para pequeñas empresas en el segundo trimestre de 2026 por los informes de mercado de G2Ganador de la insignia «Users Love Us» (los usuarios nos adoran) - Cuarto trimestre de 2025, informes de mercado de G2
N.º 1Ocupamos el puesto n.º 1 en 9 categorías de G2.Teams solo lidera en tres.1 y 2
Más de 27 500 reseñas de 5 estrellas.Teams solo tiene más de 11 000.1 y 2
2382Reseñas positivas sobre la facilidad de uso.Teams solo tiene 752.1 y 2

“Slack permite que las personas se expresen de forma auténtica en el trabajo y generen una comunidad. De automatizaciones a bots, pasando por integraciones, es también una verdadera plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.

Varun KrishnaDirector general, Rocket Companies

“Antes de Slack, las decisiones se perdían entre correos electrónicos y conversaciones de Teams. Ahora, el contexto se encuentra en los canales, con lo que pueden hacerse búsquedas en él y se mantiene conectado con el registro y vinculado con el flujo de trabajo. Avanzamos más rápidamente porque la información que nuestro equipo y la IA necesitan siempre está disponible”.

Andrew RussoVicepresidente de Sistemas Empresariales, BACA Systems

“Consideramos a Slack como la capa de conexión que atraviesa nuestro ecosistema. Microsoft 365 sigue siendo fundamental, y Slack la complementa aportando coordinación y visibilidad al flujo de trabajo: cada una saca partido de sus fortalezas”.

Ha HoangCIO, Commvault

“Slack permite que las personas se expresen de forma auténtica en el trabajo y generen una comunidad. De automatizaciones a bots, pasando por integraciones, es también una verdadera plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack”.

Varun KrishnaDirector general, Rocket Companies

“Antes de Slack, las decisiones se perdían entre correos electrónicos y conversaciones de Teams. Ahora, el contexto se encuentra en los canales, con lo que pueden hacerse búsquedas en él y se mantiene conectado con el registro y vinculado con el flujo de trabajo. Avanzamos más rápidamente porque la información que nuestro equipo y la IA necesitan siempre está disponible”.

Andrew RussoVicepresidente de Sistemas Empresariales, BACA Systems

“Consideramos a Slack como la capa de conexión que atraviesa nuestro ecosistema. Microsoft 365 sigue siendo fundamental, y Slack la complementa aportando coordinación y visibilidad al flujo de trabajo: cada una saca partido de sus fortalezas”.

Ha HoangCIO, Commvault
1 Reseñas de Slack y detalles del producto en G2, noviembre de 2025
2 Reseñas de Microsoft Teams y detalles del producto en G2, noviembre de 2025