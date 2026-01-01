Veja como o Slack e o Microsoft 365 funcionam juntos.
Veja como o Slack organiza suas ferramentas do Microsoft 365, para que você possa encontrar e-mails do Outlook e ir para chamadas do Teams sem precisar abrir novas guias.
- Pesquisar no Outlook diretamente do Slack
- Iniciar chamadas do Teams em qualquer canal
- Visualizar arquivos do OneDrive instantaneamente
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Não acredite apenas na nossa palavra. Milhares de análises da G2 concordam.
“O Slack permite que nossos funcionários sejam quem realmente são no trabalho e construam uma comunidade. De automações a bots e integrações, o Slack também é uma verdadeira plataforma para desenvolvedores. Nós amamos o Slack.”
"Antes do Slack, as decisões se perdiam em e-mails e conversas do Teams. Agora, o contexto está nos canais, pesquisável, conectado ao registro e vinculado ao fluxo de trabalho. Trabalhamos com mais rapidez porque a informação de que nossas equipes e a IA precisam está bem ali."
“Pensamos no Slack como uma camada conectiva em nosso ecossistema. O Microsoft 365 continua sendo fundamental, e o Slack complementa isso trazendo coordenação e visibilidade no fluxo de trabalho. Assim, cada um contribui com seus pontos fortes."
“O Slack permite que nossos funcionários sejam quem realmente são no trabalho e construam uma comunidade. De automações a bots e integrações, o Slack também é uma verdadeira plataforma para desenvolvedores. Nós amamos o Slack.”
"Antes do Slack, as decisões se perdiam em e-mails e conversas do Teams. Agora, o contexto está nos canais, pesquisável, conectado ao registro e vinculado ao fluxo de trabalho. Trabalhamos com mais rapidez porque a informação de que nossas equipes e a IA precisam está bem ali."
“Pensamos no Slack como uma camada conectiva em nosso ecossistema. O Microsoft 365 continua sendo fundamental, e o Slack complementa isso trazendo coordenação e visibilidade no fluxo de trabalho. Assim, cada um contribui com seus pontos fortes."
2. Avaliações e detalhes do produto Microsoft Teams no G2, novembro de 2025