Veja como o Slack e o Microsoft 365 funcionam juntos.

Veja como o Slack organiza suas ferramentas do Microsoft 365, para que você possa encontrar e-mails do Outlook e ir para chamadas do Teams sem precisar abrir novas guias.

  • Pesquisar no Outlook diretamente do Slack
  • Iniciar chamadas do Teams em qualquer canal
  • Visualizar arquivos do OneDrive instantaneamente

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Não acredite apenas na nossa palavra. Milhares de análises da G2 concordam.

Prêmio de Melhor Resultado — Primavera de 2026 pelos relatórios de mercado da G2Prêmio de Facilidade de Configuração — Primavera de 2026 pelos relatórios de mercado da G2Prêmio de Maior adoção pelo usuário — Primavera de 2026 pelos relatórios de mercado da G2Prêmio “Mais implementável” — Outono de 2025 pelos relatórios de mercado da G2Prêmio de Líder Grid Empresarial — Primavera de 2026 pelos relatórios de mercado da G2Prêmio de Líder Grid de Empresa de Médio Porte — Primavera de 2026 pelos relatórios de mercado da G2Prêmio de Líder Grid de Pequena Empresa — Primavera de 2026 pelos relatórios de mercado da G2Selo “Os usuários nos adoram” — Outono de 2025 pelos relatórios de mercado da G2
N.º 1Somos n.º 1 em 9 categorias da G2.O Teams só lidera em três.1 e 2
Mais de 27.500 avaliações com 5 estrelas.O Teams tem apenas 11.000.1 e 2
2.382Avaliações positivas sobre a facilidade de uso.O Teams tem apenas 752.1 e 2

“O Slack permite que nossos funcionários sejam quem realmente são no trabalho e construam uma comunidade. De automações a bots e integrações, o Slack também é uma verdadeira plataforma para desenvolvedores. Nós amamos o Slack.”

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

"Antes do Slack, as decisões se perdiam em e-mails e conversas do Teams. Agora, o contexto está nos canais, pesquisável, conectado ao registro e vinculado ao fluxo de trabalho. Trabalhamos com mais rapidez porque a informação de que nossas equipes e a IA precisam está bem ali."

Andrew RussoVice-presidente de sistemas de negócios, BACA Systems

“Pensamos no Slack como uma camada conectiva em nosso ecossistema. O Microsoft 365 continua sendo fundamental, e o Slack complementa isso trazendo coordenação e visibilidade no fluxo de trabalho. Assim, cada um contribui com seus pontos fortes."

Ha HoangCIO, Commvault

“O Slack permite que nossos funcionários sejam quem realmente são no trabalho e construam uma comunidade. De automações a bots e integrações, o Slack também é uma verdadeira plataforma para desenvolvedores. Nós amamos o Slack.”

Varun KrishnaCEO, Rocket Companies

"Antes do Slack, as decisões se perdiam em e-mails e conversas do Teams. Agora, o contexto está nos canais, pesquisável, conectado ao registro e vinculado ao fluxo de trabalho. Trabalhamos com mais rapidez porque a informação de que nossas equipes e a IA precisam está bem ali."

Andrew RussoVice-presidente de sistemas de negócios, BACA Systems

“Pensamos no Slack como uma camada conectiva em nosso ecossistema. O Microsoft 365 continua sendo fundamental, e o Slack complementa isso trazendo coordenação e visibilidade no fluxo de trabalho. Assim, cada um contribui com seus pontos fortes."

Ha HoangCIO, Commvault
1. Avaliações e detalhes do produto Slack no G2, novembro de 2025
2. Avaliações e detalhes do produto Microsoft Teams no G2, novembro de 2025