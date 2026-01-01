了解 Slack 和 Microsoft 365 如何协同工作。
了解 Slack 如何整合你的 Microsoft 365 工具，让你无需打开任何新标签页即可查找 Outlook 电子邮件并加入 Teams 通话。
- 直接在 Slack 中搜索 Outlook 范围内的内容
- 从任何频道发起 Teams 通话
- 即时预览 OneDrive 文件
观看 2 分钟的演示 🍿
不要只听我们的一面之词。成千上万的 G2 评论都认同这一点。
第一名我们在 9 个 G2 榜单类别中排名第一。Teams 仅在 3 个类别中领先。1 和 2
超过 27,500 条五星好评。Teams 只有 11,000 多条。1 和 2
2,382因易用性而获得好评。Teams 只有 752 条。1 和 2
“Slack 让我们的员工能够以真实的自我投入工作，并建立社区。从自动化功能到机器人再到集成工具，它也是一个真正的开发者平台。我们非常喜欢 Slack。”
“在使用 Slack 之前，决策常常淹没在电子邮件和 Teams 对话中。现在，上下文信息存在于频道中，变得可搜索、与记录相连，并与工作流程绑定。我们能更快采取行动，因为团队成员和 AI 代理总能找到需要的信息。”
“我们将 Slack 视为连接我们整个生态系统的纽带。Microsoft 365 仍是基础，而 Slack 通过将协调性和可见度融入工作流程来对其进行补充，两者可各展所长。”
“Slack 让我们的员工能够以真实的自我投入工作，并建立社区。从自动化功能到机器人再到集成工具，它也是一个真正的开发者平台。我们非常喜欢 Slack。”
“在使用 Slack 之前，决策常常淹没在电子邮件和 Teams 对话中。现在，上下文信息存在于频道中，变得可搜索、与记录相连，并与工作流程绑定。我们能更快采取行动，因为团队成员和 AI 代理总能找到需要的信息。”
“我们将 Slack 视为连接我们整个生态系统的纽带。Microsoft 365 仍是基础，而 Slack 通过将协调性和可见度融入工作流程来对其进行补充，两者可各展所长。”
2025 年 11 月 G2 上的 1 条 Slack 评论及产品详情
2025 年 11 月 G2 上的 2 条 Microsoft Teams 评论及产品详情
2025 年 11 月 G2 上的 2 条 Microsoft Teams 评论及产品详情