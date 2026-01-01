瞭解 Slack 與 Microsoft 365 如何搭配運作。

瞭解 Slack 如何整合 Microsoft 365 工具，讓你不用開啟新分頁，就能直接找到 Outlook 電子郵件，隨時加入 Teams 通話。

  • 直接在 Slack 中搜尋 Outlook 的內容
  • 從任何頻道發起 Teams 通話
  • 立刻預覽 OneDrive 檔案

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不要只聽信單方說法。數千則 G2 評論皆給予肯定。

榮獲卓越成就獎 - G2 2026 年春季市場報告榮獲卓越簡易設定獎 - G2 2026 年春季市場報告榮獲最高使用者採用率獎 - G2 2026 年春季市場報告榮獲最容易部署獎 - G2 2025 年秋季市場報告榮獲企業 Grid 領導者獎 - G2 2026 年春季市場報告榮獲中型市場 Grid 領導者獎 - G2 2026 年春季市場報告榮獲小型企業 Grid 領導者獎 - G2 2026 年春季市場報告榮獲受使用者喜愛徽章 - G2 2025 年秋季市場報告
#1我們在 9 個 G2 分類中排名第一。Teams 僅在 3 個類別中名列前茅。1 & 2
超過 27,500 則五星好評。Teams 僅有 11,000 多則。1 & 2
2,382對易用性的正面評價。Teams 只有 752 則。1 & 2

「Slack 讓我們的人員在工作中展現真實自我、建立社群。從自動化到機器人再到整合，它更是一個名副其實的開發人員平台。我們真的超愛 Slack。」

Rocket Companies 執行長Varun Krishna

「使用 Slack 之前，決策常常散落在電子郵件與 Teams 對話中找不回來。現在，背景資料就在頻道中，不但可搜尋、與記錄連結，更緊扣工作流程。我們能更快行動，因為團隊與 AI 所需的資訊隨時可得。」

BACA Systems 商務系統副總裁Andrew Russo

「我們將 Slack 視為貫穿我們生態系統的連結層。Microsoft 365 依然是核心基礎，Slack 則透過將協作與透明度引入工作流程，達成完美的互補，讓兩者各司其職、發揮所長。」

Commvault CIOHa Hoang

「Slack 讓我們的人員在工作中展現真實自我、建立社群。從自動化到機器人再到整合，它更是一個名副其實的開發人員平台。我們真的超愛 Slack。」

Rocket Companies 執行長Varun Krishna

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BACA Systems 商務系統副總裁Andrew Russo

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Commvault CIOHa Hoang
1 G2 Slack 評價與產品詳細資料，2025 年 11 月
2 G2 Microsoft Teams 評價與產品詳細資料，2025 年 11 月