瞭解 Slack 與 Microsoft 365 如何搭配運作。
瞭解 Slack 如何整合 Microsoft 365 工具，讓你不用開啟新分頁，就能直接找到 Outlook 電子郵件，隨時加入 Teams 通話。
- 直接在 Slack 中搜尋 Outlook 的內容
- 從任何頻道發起 Teams 通話
- 立刻預覽 OneDrive 檔案
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不要只聽信單方說法。數千則 G2 評論皆給予肯定。
#1我們在 9 個 G2 分類中排名第一。Teams 僅在 3 個類別中名列前茅。1 & 2
超過 27,500 則五星好評。Teams 僅有 11,000 多則。1 & 2
2,382對易用性的正面評價。Teams 只有 752 則。1 & 2
「Slack 讓我們的人員在工作中展現真實自我、建立社群。從自動化到機器人再到整合，它更是一個名副其實的開發人員平台。我們真的超愛 Slack。」
「使用 Slack 之前，決策常常散落在電子郵件與 Teams 對話中找不回來。現在，背景資料就在頻道中，不但可搜尋、與記錄連結，更緊扣工作流程。我們能更快行動，因為團隊與 AI 所需的資訊隨時可得。」
「我們將 Slack 視為貫穿我們生態系統的連結層。Microsoft 365 依然是核心基礎，Slack 則透過將協作與透明度引入工作流程，達成完美的互補，讓兩者各司其職、發揮所長。」
「Slack 讓我們的人員在工作中展現真實自我、建立社群。從自動化到機器人再到整合，它更是一個名副其實的開發人員平台。我們真的超愛 Slack。」
「使用 Slack 之前，決策常常散落在電子郵件與 Teams 對話中找不回來。現在，背景資料就在頻道中，不但可搜尋、與記錄連結，更緊扣工作流程。我們能更快行動，因為團隊與 AI 所需的資訊隨時可得。」
「我們將 Slack 視為貫穿我們生態系統的連結層。Microsoft 365 依然是核心基礎，Slack 則透過將協作與透明度引入工作流程，達成完美的互補，讓兩者各司其職、發揮所長。」
1 G2 Slack 評價與產品詳細資料，2025 年 11 月
2 G2 Microsoft Teams 評價與產品詳細資料，2025 年 11 月
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