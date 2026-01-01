Slack 功能更新
節奏不中斷，完成更多工作。
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2026 年 4 月 30 日
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Slackbot 技能
你無需複述指令，Slackbot 就能為你完成工作。它的各項「技能」可讓團隊建立及分享可重複使用的工作流程，這些工作流程可隨時在你日常使用的所有工具中運作。為特殊流程自行建立「技能」，或者瀏覽我們預先建置的技能庫來準備會議資料和管道摘要，設定目標或執行重複性事務。有需求時就執行「技能」並與團隊分享；無需再花時間重做一次，也無需再勞煩開發人員。
Slackbot 電子郵件和行事曆動作
減少離開 Slack 的次數。Slackbot 不僅能在 Slack 中代表你執行動作，還能處理以前在其他標籤中才能完成的工作；換言之，Slackbot 現在可以直接在 Google 和 Microsoft Office 中草擬電子郵件，安排行事曆活動。不論是撰寫訊息、排定會議時間、確認後續事項等等，一切都能在你原有的位置完成。這項功能目前適用於 Enterprise+ 客戶。
Slackbot 已排程的工作
設定好之後，就放心交給 Slackbot 來處理。現在開始，你可以直接透過 Slackbot 安排週期性的工作和自動化項目，完全不需要手動觸發。從每週摘要到定期簽到，Slackbot 都能根據你的排程執行這些事項。
全新的「活動」標籤
Slack 變得更整齊有序了，這一波正好趕上春季大掃除。全新的「活動」標籤將你所有行動項目和通知整合到一個篩選過的檢視畫面中，方便你查看需要注意的內容；只需在一處就能一目瞭然來自私訊、頻道、對話串和提及的內容。輕鬆建立檢視畫面篩選出重要事項，然後採取行動，接著清除無關緊要的內容，能夠輕鬆掌握一切，就是這麼美好。
工作流程建立工具中的產生 AI 回應步驟
生成式 AI 已成為每個 Slack 工作流程的一個原生步驟。該步驟可讓使用者撰寫提示、選擇知識來源 (頻道、畫板、清單)，讓 LLM 在工作流程中產生回應。這項新的 AI 產生步驟可讓你直接將各種工作 (例如產生訊息摘要、翻譯文字或草擬回應等) 新增到你在工作流程建立工具中建立的任何自動化流程中。你只需設定提示、連結步驟，其他繁重的工作就交給工作流程吧。
適用於代理的 Slack 開發人員套件
Slack AI 智慧代理建置的速度大躍進。全新系列的開發人員平台功能 (包括單一的 Slack 建立代理命令、增強型 Bolt 架構支援和自帶 LLM 彈性) 讓開發人員在幾分鐘內就能從無到有建立起一流的代理功能。兩大開源範例應用程式 (入門代理和支援代理) 確保團隊在起步時即有優勢，並已驗證可支援 Claude SDK、OpenAI SDK 和 Pydantic AI。全面改善的文件體驗和新的代理快速入門指南讓你比以往更輕鬆地直接在 Slack 平台建置、發佈及擴充 AI 智慧代理。
Slackbot 執行 Slack 動作
現在，Slackbot 不僅能回答關於 Slack 的問題，還能在 Slack 內執行動作。Slackbot 可以代表你傳送私訊、建立頻道、邀請團隊成員，以及建立工作流程。讓 Slackbot 處理 Slack 的工作，這樣你就能專注在真正重要的工作上了。
Slackbot 能感知 Slack 內的環境
Slackbot 有其他 AI 工具所沒有的能力；它能夠感知你所在空間和所進行工作的完整原生內容。它知道你在 Slack 中開啟哪些內容 (例如 Salesforce 記錄、畫板、頻道)，並利用這些開啟的內容即時提供更聰明的答覆，採取更有關聯性的行動。你無需冗長的提示，無需一再解釋，更無需重頭開始。
2026 年 3 月 30 日
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Slack CRM
你的 CRM 現在具備對話功能。Slackbot 可以將你現有的 Slack 對話串轉成條理分明的客戶記錄。不論是新增聯絡人、更新交易資訊、記錄備註或找出客戶歷史記錄，所有操作在 Slack 就能完成。Slackbot 建立在 Salesforce 上；因此，當你開始要擴大規模時，一切早已準備就緒。
Slack 中的 Salesforce 活動歷程
無需離開 Slack 也能掌握所有客戶互動的全貌。現在開始，在你團隊日常工作的空間就能使用「Salesforce 活動歷程」(包括電子郵件、工作、事件、通話和視訊會議) 功能。
自訂 Salesforce 頻道名稱
用自己的方式為 Salesforce 頻道命名。管理員現在可以選擇任何記錄欄位 (包括公式欄位) 來建立一致且有說明性的頻道命名慣例，如此不僅可提高搜尋頻道的機率，也有助於不在頻道名稱中使用敏感資料。管理員也可以允許使用者依其需求手動重新為 Salesforce 頻道命名。
記錄檢視改進
現在，在 Slack 檢視 Salesforce 記錄變得更簡潔、更清晰了。重新設計的單一記錄檢視畫面已不見多餘的標頭，快捷動作也重新整理，並且新增了可展開的欄位區段，讓你不受干擾地瀏覽、操作，繼續進行下一步。
變更 CRM 記錄負責人
不必切換應用程式也能交接記錄。直接在 Slack 重新指派任何 Salesforce 商機、案例或機會的負責人，還可以選擇在桌面版及行動裝置上立即通知新負責人。
AgentExchange
只要在同一處就能探索 AI 智慧代理並建立連線。透過 Slack Marketplace 瀏覽 AI 支援的應用程式，立刻查看所有已安裝的代理功能，並從新的專屬區段快速回到最近的代理對話。
企業搜尋中 Gmail 和 Outlook 電子郵件連接器
不必離開 Slack 就能搜尋收件匣。Gmail 和 Outlook 現已與企業搜尋連線；因此，電子郵件搜尋結果會和你的 Slack 內容 (搜尋結果、AI 產生答覆和 Slackbot 查詢) 一起顯示。
預定傳送轉傳的訊息
時間到時即轉傳。現在開始，你可以為要傳傳的訊息預定排程，以便在最適當的時間送出訊息。桌面版已支援這項功能。
傳送後編輯附件
傳送後一樣可修正。現在開始，在編輯已送出的訊息時，仍然可以新增、移除或重新排序檔案附件 (例如圖片、影片、文件、畫板等)，不必重頭開始也能修正傳送的內容。
常見問題
Slack 會定期發布新功能和改進項目，幫助團隊加快工作速度、保持緊密聯絡。本頁列出最新的 Slack 更新，包括生產力工具、AI 功能、整合，以及協作體驗的改進。
Slack 通常每隔幾週就會推出新功能和改進項目。更新範圍從小幅改進到重大產品發布不等。
在本頁的「所有最新資訊」下方，你可以查看最新 Slack 更新。向下滑動發布時間軸，可找到之前的更新內容。
大多數 Slack 更新都會自動推送給所有客戶。部分功能可能會依方案、地區或管理員設定逐步推出。
Slack 發布的更新涵蓋通訊、自動化、AI 功能、安全性、整合及工作流程工具等層面。每次更新都是為了幫助團隊提升生產力和改善溝通。
每次更新都附有摘要及瞭解此功能的連結。你可以按一下所需更新內容，探索運作方式和使用方法。
會。Slack 會發布適用於不同方案的功能。部分進階功能僅在付費方案中提供，也有許多更新用於改善所有使用者的體驗。
Slack 更新會概述有哪些新消息。版本說明通常偏技術性，也比較詳細，而本頁聚焦於介紹新功能及其重要性。
大多數情況下是可以的。只要功能在你的工作空間發布，就能立刻使用。有些功能可能需要管理員允許才能使用。
你可以將這個頁面加入書籤，以查看最新更新，或透過電子郵件和產品內通知追蹤 Slack 公告。