Slack の機能のドロップ

仕事の流れをスムーズにし、効率アップを実現しましょう。

機能のハイライト
Slackbot
Slackbot
背景情報を理解するパーソナル AI エージェントで、さらにスマートに仕事をしましょう。
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Slack での Salesforce
Slack での Salesforce
Agentforce により、Slack での Salesforce CRM エクスペリエンスがシームレスになります。
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エンタープライズ検索
エンタープライズ検索
会社のナレッジが 1 つにまとまり、ファイル、メッセージ、データをすばやく見つけられるようになります。
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サードパーティーの AI エージェント
サードパーティーの AI エージェント
革新的な AI 企業が、データを活用したスマートなネイティブ Slack アプリを提供しています。
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Slack CRM
Slackbot と会話しながら顧客を管理しましょう。連絡先の登録、案件の進捗状況の把握、必要なものの準備まで、すべてプロンプトを入力するだけで完了します。
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すべての更新情報

2026年4月30日
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新機能

Slackbot スキル

利用中のさまざまなツール間で動作するワークフローを構築できる機能です。Slackbot があなたに代わってタスクを進めるため、同じ内容を繰り返し指示する必要はありません。一度作ったものは繰り返し使えます。独自のプロセスに合わせてスキルを構築できるほか、ミーティングの準備、パイプラインのサマリー、目標設定など、よく発生するタスクに対応した構築済みスキルのライブラリから選ぶことも可能です。一度作ったものは、必要なときにいつでも実行でき、チームとも共有可能です。タスクが発生するたびに作り直す必要はないうえ、開発作業も発生しません。
機能強化

Slackbot がメールとカレンダーでアクションを実行

Slack 上でできることが広がりました。Slackbot は Slack 上でアクションを実行するだけでなく、ほかのタブで行っていたタスクまで引き受けます。メールの下書き作成や予定の日時設定も、Google と Microsoft Office 上で直接処理を実行。メッセージの作成からミーティングの設定、フォローアップの確認まで、すべて今仕事を進めるその場所で完結します。この機能は、Enterprise+ プランで利用できます。
機能強化

Slackbot でタスクのスケジュールを設定

一度設定すれば、あとはすべて Slackbot にお任せ。繰り返し発生するタスクと自動化のスケジュールを、Slackbot から直接設定できるようになりました。手作業での操作は不要です。1 週間のダイジェストから定期的な進捗確認まで、Slackbot がスケジュールに従って実行します。
新機能

新しい「アクティビティ」タブ

始まりの季節をすっきりスタートできるよう、Slack がさらに整理しやすくなりました。新しい「アクティビティ」タブでは、DM やチャンネル、スレッド、メンションなど、確認が必要なものを一元管理。すべてのアクション項目と通知が 1 か所に集約され、要対応タスクがフィルタリングされた状態で確認できます。受け取る情報にメリハリをつけて、本当に重要なものだけを絞り込んだビューをさっと作成すれば、すべてを把握できている安心感を得られるでしょう。
機能強化

ワークフロービルダーで AI レスポンスのステップを生成

生成 AI が、すべての Slack ワークフローで標準ステップとして組み込まれました。このステップでは、プロンプトを入力して、ナレッジソース（チャンネル、canvas、リスト）を選択すると、ワークフローの一環として LLM がレスポンスを生成。メッセージの要約、テキストの翻訳、返信の下書きといったタスクを、ワークフロービルダーで作成したあらゆる自動化に直接追加できます。プロンプトを設定し、ステップを接続すれば、あとはワークフローにお任せください。
新機能

Slack エージェントの開発者向けキット

Slack で AI エージェントをかつてないスピードで構築できるようになりました。新しい開発者向けプラットフォーム機能群（単一の slack create agent コマンド、強化された Bolt フレームワーク対応、独自の LLM を利用できる柔軟性など）を使用すれば、ゼロの状態から業界最高レベルのエージェントを作るまでわずか数分しかかかりません。さらに、Claude SDK、OpenAI SDK、Pydantic AI への対応が実証された 2 つのオープンソースサンプルアプリ（スターターエージェントおよびサポートエージェント）によって、使用の開始もスムーズです。ドキュメントは全面的に刷新され、新たにエージェントのクイックスタートガイドも用意。Slack プラットフォーム上での AI エージェントの構築、デプロイ、拡張がさらに簡単になりました。
機能強化

Slackbot が Slack のアクションを実行

Slackbot は質問に答えるだけでなく、Slack のアクションも実行できるようになりました。あなたの代わりに、DM の送信、チャンネルの作成、チームメンバーの招待、ワークフローの作成を行います。Slackbot に Slack 上のタスクを任せれば、あなたは本来の仕事に集中できるでしょう。
機能強化

Slackbot が Slack 上の状況を把握

Slackbot には、ほかの AI ツールにない特徴があります。それは、あなたが進める仕事の場所や内容をネイティブに把握できること。Slack 上で開いた Salesforce レコード、canvas、チャンネルなどの情報を把握し、それをもとによりスマートな回答を提供し、業務に役立つアクションを即実行するため、長いプロンプトは必要ありません。もちろん、説明の繰り返しや、ゼロからの開始も不要です。
2026年3月30日
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新機能

Slack CRM

CRM を会話形式で扱えるようになりました。Slackbot が、既存の Slack スレッドの内容を整理して顧客レコードに反映してくれます。連絡先の追加や案件の更新、メモの記録、顧客履歴の抽出などを、Slack を離れることなく実行できます。Salesforce を基盤とした機能であるため、規模を拡張したいときにもスムーズです。
機能強化

Slack 内の Salesforce アクティビティタイムライン

Slack を離れることなく、顧客とのあらゆるやり取りを包括的に把握。「Salesforce アクティビティタイムライン」により、メール、タスク、イベント、通話、ビデオ会議といった Salesforce アクティビティを、チームがふだん仕事をしている場所に表示できます。
機能強化

カスタムの Salesforce チャンネル名

Salesforce チャンネルの名前を思いのままに。管理者は、数式フィールドなどの任意のレコードフィールドを選択して、一貫性のあるわかりやすいチャンネル命名規則を作成できるようになりました。これにより、ユーザーがチャンネルを見つけやすくなり、機密情報がチャンネル名に含まれることも防げます。また、管理者は、ユーザーがニーズに合わせて Salesforce チャンネルの名前を手動で変更できるよう設定することも可能です。
機能強化

レコードビューの機能強化

Salesforce レコードが、Slack 内でさらに見やすく。新しいデザインのレコードビューで、ヘッダーがすっきり整理され、クイックアクションが再構成され、展開可能なフィールドセクションが加わりました。ユーザーは余計な情報にまどわされることなく、情報をすばやく確認し、アクションを実行して、仕事を前に進められます。
機能強化

CRM レコードのオーナー変更

アプリを切り替えることなく、レコードの引き継ぎを実行。Salesforce のリード、ケース、商談のオーナーの割り当てを、Slack 内から直接変更できるようになりました。デスクトップアプリとモバイルアプリの両方で可能です。新しいオーナーに即座に通知を送るオプションも用意されています。
新機能

AgentExchange

AI エージェントの発見と接続を 1 か所で。Slack Marketplace で AI 搭載アプリを探したり、インストール済みのエージェントのリストを一目で確認したりできます。新しい専用セクションから、エージェントとの直近の会話をすぐに再開することも可能です。
機能強化

Gmail と Outlook のメールをエンタープライズ検索に接続

Slack を離れることなく、メールの内容を検索可能に。Gmail と Outlook をエンタープライズ検索に接続できるようになったことで、検索結果、AI 生成の回答、Slackbot とのやり取りにおいて、Slack のコンテンツとともにメールの検索結果も表示されるようになりました。
機能強化

転送メッセージの予約送信

メッセージを転送する際に、送信時刻を正確に指定できるようになりました（デスクトップアプリで利用可能）。相手にとって最適なタイミングでメッセージを届けることができます。
機能強化

送信後の添付ファイルの編集

送信後に添付ファイルを修正できます。送信済みのメッセージを編集する際に、画像や動画、ドキュメント、canvas などの添付ファイルを追加・削除したり、順序を変更したりできるように。最初からやり直す必要はもうありません。

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よくあるご質問

Slack はチームの仕事を効率化して、つながりを維持できるよう、新機能を定期的にリリースしています。このページではプロダクティビティツール、AI 機能、インテグレーション、コラボレーション強化など、Slack の最新のアップデートをご紹介します。

Slack は通常、新機能と改善内容を数週間ごとに公開します。アップデートの内容は、小規模な改善から主要な製品リリースまで多岐にわたります。

Slack の最新のアップデートはこのページの「すべての更新情報」でご覧いただけます。以前の更新情報については、リリースタイムラインを下に進むと確認できます。

Slack のアップデートのほとんどは、すべてのユーザーに自動的に適用されます。一部の機能は、お使いのプラン、地域、管理者設定によって段階的に提供される場合があります。

Slack はメッセージング、自動化、AI 機能、セキュリティ、インテグレーション、ワークフローツール全般にわたってアップデートをリリースします。アップデートはすべて、生産性とチームのコミュニケーションの向上を目的としています。

各リリースには要約と、その機能の詳細を紹介するリンクを記載しています。任意の更新情報をクリックすると、その機能の仕組みと使用方法を確認できます。

はい。Slack は各プランを対象に機能をリリースします。一部の高度な機能は有料プランでのみご利用いただけますが、多くのアップデートはすべてのユーザーの体験向上を目的としています。

Slack のアップデートでは新着情報の概要を紹介します。リリースノートは通常、より技術的な内容であり、詳細に言及するのに対し、このページでは新着情報とその重要性に焦点を当てています。

たいていの場合は、すぐにお試しいただけます。機能がワークスペースにリリースされたら、すぐに使い始められます。ただし、機能によっては管理者権限が必要な場合があります。

このページにブックマークを付けて最新情報をチェックするか、あるいはメールや製品内通知から Slack の発表を確認することも可能です。

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