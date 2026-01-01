Slack の機能のドロップ
仕事の流れをスムーズにし、効率アップを実現しましょう。
すべての更新情報
Slackbot スキル
Slackbot がメールとカレンダーでアクションを実行
Slackbot でタスクのスケジュールを設定
新しい「アクティビティ」タブ
ワークフロービルダーで AI レスポンスのステップを生成
Slack エージェントの開発者向けキット
Slackbot が Slack のアクションを実行
Slackbot が Slack 上の状況を把握
Slack CRM
Slack 内の Salesforce アクティビティタイムライン
カスタムの Salesforce チャンネル名
レコードビューの機能強化
CRM レコードのオーナー変更
AgentExchange
Gmail と Outlook のメールをエンタープライズ検索に接続
転送メッセージの予約送信
送信後の添付ファイルの編集
よくあるご質問
Slack はチームの仕事を効率化して、つながりを維持できるよう、新機能を定期的にリリースしています。このページではプロダクティビティツール、AI 機能、インテグレーション、コラボレーション強化など、Slack の最新のアップデートをご紹介します。
Slack は通常、新機能と改善内容を数週間ごとに公開します。アップデートの内容は、小規模な改善から主要な製品リリースまで多岐にわたります。
Slack の最新のアップデートはこのページの「すべての更新情報」でご覧いただけます。以前の更新情報については、リリースタイムラインを下に進むと確認できます。
Slack のアップデートのほとんどは、すべてのユーザーに自動的に適用されます。一部の機能は、お使いのプラン、地域、管理者設定によって段階的に提供される場合があります。
Slack はメッセージング、自動化、AI 機能、セキュリティ、インテグレーション、ワークフローツール全般にわたってアップデートをリリースします。アップデートはすべて、生産性とチームのコミュニケーションの向上を目的としています。
各リリースには要約と、その機能の詳細を紹介するリンクを記載しています。任意の更新情報をクリックすると、その機能の仕組みと使用方法を確認できます。
はい。Slack は各プランを対象に機能をリリースします。一部の高度な機能は有料プランでのみご利用いただけますが、多くのアップデートはすべてのユーザーの体験向上を目的としています。
Slack のアップデートでは新着情報の概要を紹介します。リリースノートは通常、より技術的な内容であり、詳細に言及するのに対し、このページでは新着情報とその重要性に焦点を当てています。
たいていの場合は、すぐにお試しいただけます。機能がワークスペースにリリースされたら、すぐに使い始められます。ただし、機能によっては管理者権限が必要な場合があります。
このページにブックマークを付けて最新情報をチェックするか、あるいはメールや製品内通知から Slack の発表を確認することも可能です。