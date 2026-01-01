要約、まとめ、検索を行う際、Slack 内の AI は、関連度の高いメッセージのみを LLM に送信して、要約を作成します。これを実現するため、Slack のメッセージをさまざまな言語固有のモデルでフィルタリングし、関連性の高い情報の探索とランクづけを行います。「ある言語がサポートされている」とは、その言語独自のフィルタリングモデルがあり、応答結果についての品質テストが実施済みであることを意味します。

現時点でサポートされている言語は、中国語（簡体字、繁体字）、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語です。環境設定で選択できない言語で Slack を使用した場合も、Slack 内の AI は結果を返しますが、品質に差が出ることがあります。