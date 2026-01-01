チャンネルで、仕事の可能性が無限大
チャンネルを使って、必要なメンバーと情報を 1 つの場所に集約。トピックについての認識を合わせ、集合知を共有して、すぐにアクションを起こせます。AI の活用も簡単です。
会話をメールからオープンなスペースへ。
チャンネルは、誰かと力を合わせて仕事をするための、柔軟で透明性の高いスペース。プロジェクトについての話し合いも、ファイルの共有も、プロセスの自動化も、すべてチャンネルで実現できます。しかも、作成するチャンネルの数に制限はありません。
あらゆる顧客の全体像がさらに明確に
Salesforce チャンネルによって、Salesforce が Slack に、Slack が Salesforce に。Salesforce と Slack の両方で使えるコラボレーション用チャンネルで、リアルタイムでの最新情報の入手から、商談の戦略策定、レコードの編集まで、すべてが可能です。
AI を活用したチャンネルの要約で、時間を節約。
Slack の AI を、あなたが仕事を進めているチャンネルやスレッドから直接利用できます。さまざまなチャンネルから日次のまとめを取得したり、インテリジェントな要約で内容を把握したりすることで、重要なプロジェクトに集中する時間を取り戻せます。
Slack から、社外の人とも直接連携。
Slack コネクトチャンネルを使うと、社内のチームで働く時と同じように、大切な顧客、パートナー、代理店などとも密接に、しかも安全に協働できます。
あらゆるチャンネルで、エキスパートがサポート
「チャンネルエキスパート」は、Slack チャンネル内で動作する、すぐに使える Agentforce エージェント。よくある質問に答えたり、適切なリソースを提示したりなど、あなたが今仕事をしている場所で常にサポートを提供してくれます。デモを見る
スマートで検索可能、しかも安全。
メンバーが 10 人でも 10,000 人でも、チャンネルを使えばチームでの仕事をスピーディーに前に進められます。
メールよりも安全に
皆さまの情報はすべてエンタープライズグレードのセキュリティのもとで暗号化され、業界の各種規制にも準拠しています。
社内に蓄積されたデータを活用
組織の記録を集合知として保存し、AI を活用した検索でその力を発揮させましょう。
AI ですぐに要旨を把握
集中する時間が足りない？まとめや要約の機能を活用すれば、見逃した会話の内容もあとから簡単に把握できるため、自分の時間を確保できます。
Slack ではチャンネルがすべての出発点に。
Salesforce チャンネル : チームワークの未来、Salesforce と Slack に導入
会議を減らしながらコラボレーションを強化 : チーム間の連携を Slack で高める方法
Slack ベストプラクティス : 仕事と会話をすっきり整理
Slack お役立ち情報 : 毎日の仕事の生産性を高める 4 つのシンプルな方法
よくある質問
DM は、あなたと 1 人以上の受信者の間だけのやり取りです。小さな部屋でプライベートな会話をしているようなイメージです。
一方、チャンネルは、共通の目標のもとで、関係者を 1 つの場所に集めたい時に役立ちます。チャンネルはパブリックにもプライベートにも設定できます。チャンネルに参加したメンバーは、過去のメッセージを読むことで、すぐに会話に追いつけます。チャンネルには簡単に参加でき、退出も簡単です。再び参加したい場合にも、サイドバーや検索機能ですぐに探すことができます。
メールアドレスを使って社外のメンバーを招待することで、Slack のチャンネルを共有できます。なお、招待の送信時に、管理者による承認が必要な場合があります。また、各社の Slack の設定によって、招待を承諾する際に管理者の承認が必要な場合もあります。
わずか数クリックの手続きで、ベンダーや顧客との連携がぐっと密接になります。営業チームが喜んで導入をお手伝いします。
Salesforce チャンネルは、Salesforce 内に記録された特定の顧客、案件、その他のトピックへの対応を、チームで協力して行うための専用スペースです。Salesforce チャンネルでは、重要な顧客データや CRM のクイックアクションを扱えます。顧客データとチームの会話を連携させることで、通常のチャンネルよりも大きな価値と利便性をもたらします。
ご自身のオーガナイゼーションに Salesforce チャンネルを設定する方法については、Slack ヘルプセンターにアクセスしてください。
AI は、ユーザー個人の言語設定で選択された言語を使って会話します。AI に別の言語で応答してもらうには、Slack の言語設定を変更してください。AI を使って、Slack 内のメッセージをあなたが設定した翻訳言語に翻訳することも可能です。
要約、まとめ、検索を行う際、Slack 内の AI は、関連度の高いメッセージのみを LLM に送信して、要約を作成します。これを実現するため、Slack のメッセージをさまざまな言語固有のモデルでフィルタリングし、関連性の高い情報の探索とランクづけを行います。「ある言語がサポートされている」とは、その言語独自のフィルタリングモデルがあり、応答結果についての品質テストが実施済みであることを意味します。
現時点でサポートされている言語は、中国語（簡体字、繁体字）、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語です。環境設定で選択できない言語で Slack を使用した場合も、Slack 内の AI は結果を返しますが、品質に差が出ることがあります。