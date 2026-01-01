はい。Slack コネクトを使うことで、協力会社やサプライヤー、物流企業といった外部の組織と安全な方法で連携を深められ、バリューチェーン全体での仕事のスピードアップや、パートナーとの関係強化につながります。Slack コネクトはすべての有料プランでご利用いただけます。