製造・自動車・エネルギー

営業、カスタマーサービス、オペレーションをシフトアップ

製造現場から営業活動まで、バリューチェーン全体を連携させましょう。AI を活用した Slack のオペレーティングシステムが、世界を牽引する業界のさまざまな業務で活躍しています。

  • Zoro
  • Ford
  • Rivian
  • I Robot
  • Cruise
Slack UI アニメーション : 複数のレポートが生成されている商談チャンネル。
製造

チームの業務をなめらかに

  • チームメンバー、顧客、Sales Cloud のデータを集約し、Slack 内で営業プロセスを加速
  • 工場の人員とオペレーションをチャンネルに一元化して、リアルタイムのコラボレーションを実現
  • Slack コネクトを活用して、今仕事をしているその場所で、サプライヤー、ディーラー、ディストリビューターと緊密に協力
Slack UI アニメーション : 新規雇用者向けに、完了させる必要がある項目を詳細に示した canvas。
自動車

技術プロセスの馬力を向上

  • canvas に情報をまとめて、導入研修のスピードアップや、チーム全体での認識の共有に
  • Service Cloud などのツールを連携させ、メンバーの力を結集して複雑なトピックに対処することで、問題解決を迅速化
  • 新しいコードのすばやいデプロイや、反復的なタスクの自動化で、オペレーションを加速
インシデントの自動アラートチャンネル
エネルギー

オペレーションの生産性をパワーアップ

  • エネルギーの生産や分配、メンテナンスを、一元化されたチャンネルで監視・管理
  • 重要な作業手順や規制情報、コンプライアンスのガイドラインを最新の状態に保ち、いつでもアクセス可能に
  • Slack と IoT デバイスを連携させて、即時にアラートを受け取り、エネルギーアセットの状況を簡単に把握

300 万以上

Slack のユーザーは 1 日 300 万件以上のワークフローを活用して時間を節約

170 万

1 週間に使用される、Slack と連携させたアプリの数

インテグレーションで、日々の業務を効率化

Salesforce Cloud、Microsoft、Jira など、お気に入りのアプリとシームレスに連携できます。

すべてのインテグレーションを見る

Logo of Salesforce Automations (Legacy)
Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Jira Cloud
Logo of GitHub
Logo of Outlook Calendar
Logo of Microsoft Teams Calls
Logo of Workday
Logo of PagerDuty
関連リソースをチェックして今すぐ開始

レポート

生成 AI が作り出す未来に備える

カスタマーストーリー

Woven Planet はモビリティ企業としてトヨタのデジタル変革をサポート

レポート

製造業の State of Work レポート

ウェビナー

製造業における AI の活用状況

よくあるご質問

はい。Slack では機密情報を安全にやり取りできます。Slack には情報、会話、ファイルを安全に保つための複数の方法が用意されています。また、Slack は GDPRCCPA への準拠に加え、SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 など複数のコンプライアンス認証に準拠し、あらゆるレベルでエンタープライズグレードのセキュリティを提供しています。

さらに、Slack は、Enterprise Key Management など多くのセキュリティ機能を備えており、管理者はデータの暗号化をきめ細かくコントロールできます。自社で利用しているセキュリティツールを Slack と連携させれば、脅威が検出された際に通知をすぐに受け取れます。詳しくは、Slack の包括的なセキュリティプログラムをご参照ください。

はい。Slack は業界の主要なソフトウェアやカスタムアプリと直接連携できるため、すでにお使いのツールをさらに効果的に活用できます。人気の業務管理ツールや生産性向上ツールなど 2,600 種類以上の構築済みインテグレーションから選んで連携が可能。アプリの切り替えによる仕事の中断を減らし、時間を節約できます。

はい。Slack コネクトを使うことで、協力会社やサプライヤー、物流企業といった外部の組織と安全な方法で連携を深められ、バリューチェーン全体での仕事のスピードアップや、パートナーとの関係強化につながります。Slack コネクトはすべての有料プランでご利用いただけます。

