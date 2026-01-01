Accélérez vos ventes, votre assistance et vos opérations
Connectez l’ensemble de votre chaîne de valeur, de la ligne de fabrication jusqu’au bénéfice net de votre entreprise. Slack est le système opérationnel alimenté par l’IA utilisé par les industries modernes.
Optimisez l’efficacité de votre équipe
- Rassemblez vos collaborateurs, vos clients et les données de Sales Cloud pour accélérer le processus de vente, directement dans Slack
- Centralisez les opérations et le personnel de l’usine dans des canaux conçus pour une collaboration en temps réel
- Utilisez Slack Connect pour travailler avec des fournisseurs, des revendeurs et des distributeurs directement au sein de votre environnement de travail
Intégrez plus de puissance dans les processus techniques
- Accélérez l’intégration et coordonnez toute votre équipe en travaillant sur un canevas
- Résolvez les problèmes plus rapidement en intégrant des outils tels que Service Cloud pour vous attaquer à des sujets complexes
- Déployez rapidement du nouveau code et accélérez les opérations en automatisant les tâches répétitives
Boostez la productivité de vos activités
- Contrôlez et gérez la production, la distribution et la maintenance de l’énergie dans des canaux centralisés
- Gardez à jour et faciles d’accès les procédures essentielles, les consignes en matière de conformité et les mises à jour réglementaires
- Obtenez des alertes instantanées en intégrant Slack à des appareils IoT pour garder facilement un œil sur les réseaux énergétiques
+ de 3 M
utilisateurs Slack gagnent du temps avec plus de 3 millions de flux de travail chaque jour
1,7 M
applications intégrées utilisées chaque semaine dans Slack
Simplifiez votre quotidien grâce aux intégrations
Connectez facilement toutes vos applications préférées : cloud Salesforce, Microsoft, Jira et bien d’autres.
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Foire aux questions
Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack respecte le RGPD et le CCPA et offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à de multiples certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore.
Slack propose également de nombreuses fonctionnalités de sécurité, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs de contrôler les moindres détails du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être averti immédiatement de toute menace. En savoir plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack.
Oui. Slack améliore le fonctionnement de tous vos outils en vous permettant d’intégrer directement des logiciels de pointe et des applications personnalisées. Choisissez parmi plus de 2 600 intégrations prêtes à l’emploi, notamment les outils de productivité et de travail les plus populaires, pour gagner du temps et éviter les changements d’environnement.
Oui. Vous pouvez utiliser Slack Connect pour accélérer le travail et renforcer les relations sur l’ensemble de votre chaîne de valeur. Slack Connect permet à vos équipes de communiquer avec leurs partenaires externes en toute sécurité, notamment des prestataires, des fournisseurs et des logisticiens tiers. Slack Connect est disponible avec tous les abonnements payants.