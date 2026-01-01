Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack respecte le RGPD et le CCPA et offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à de multiples certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore.



Slack propose également de nombreuses fonctionnalités de sécurité, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs de contrôler les moindres détails du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être averti immédiatement de toute menace. En savoir plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack.