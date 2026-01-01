Sheryl Anderson, l’administratrice Slack de l’année, optimise la culture Slack chez Rivian pour garantir la croissance de l’entreprise

En tant que responsable de l’environnement de travail numérique de Rivian, Sheryl Anderson reçoit notre Prix de l’administratrice Slack de l’année. Elle est récompensée pour avoir fait la promotion de Slack au sein de l’entreprise de véhicules électriques et pour avoir montré à ses collègues comment utiliser la plateforme de productivité pour rationaliser leurs tâches et générer des résultats commerciaux exceptionnels.

L’entreprise de véhicules électriques a fait de la durabilité une valeur fondamentale, et les dirigeants ont signé l’accord du Climate Pledge avec pour but d’atteindre zéro émissions nettes de CO2 d’ici 2040. La mission de Rivian repose sur une culture collaborative qui permet aux salariés polyvalents de travailler ensemble pour prendre de nombreuses décisions importantes au quotidien.

Pour favoriser l’agilité et l’efficacité tout en livrant sa flotte convoitée de véhicules électriques de tourisme et commerciaux à une longue liste d’acheteurs enthousiastes, Rivian devait unifier la manière dont ses salariés collaborent à distance, dans les usines, les installations, les salles d’exposition et les bureaux partenaires. Une augmentation exponentielle des effectifs et le développement de plusieurs nouveaux centres d’activités impliquaient la mise en œuvre d’un recrutement et d’une intégration efficaces. Rivian devait également garantir un niveau de conformité et de sécurité adapté à l’entreprise afin de protéger la propriété intellectuelle de l’entreprise, sans compromettre l’expérience utilisateur.

Slack était la solution. Grâce à la détermination et au travail acharné de Sheryl Anderson pour intégrer les meilleures pratiques, le taux d’adoption dans l’ensemble de l’entreprise a atteint 85 %. Slack connecte désormais plus de 15 000 utilisateurs actifs par mois qui exploitent la puissance des canaux Slack, des fils de discussion faciles à gérer, des émojis et des réactions, des @mentions et de la fonction de recherche pour mener à bien leur travail. L’entreprise a également réduit de 76 % le temps d’intégration des nouvelles recrues grâce à un processus intégré à Slack qui permet de développer une culture collaborative dès l’embauche.

Les efforts de Shirley Anderson consacrés à la mission de Rivian ne s’arrêtent pas là. Elle a également encouragé l’utilisation des applications et des fonctionnalités d’automatisation de Slack au sein des opérations d’exploitation. L’objectif ? Accélérer la mise sur le marché et intégrer la surveillance, la détection et le signalement des incidents directement dans Slack. Les membres d’équipes peuvent rationaliser les processus et éviter les changements d’environnement en intégrant directement 231 applications et en s’appuyant sur 1 000 flux de travail qui connectent les salariés de l’usine, le système d’exploitation industriel de Rivian, son système de ticket et l’équipe d’intervention. L’augmentation de la productivité grâce à l’automatisation dans Slack a permis à l’équipe de Rivian d’économiser environ 8,2 millions de dollars par an.

Chez Rivian, Anderson participe pleinement à l’expérimentation continue de l’intégration de Salesforce Service Cloud dans Slack. Grâce à cette intégration, les équipes de Rivian seront en mesure de gérer chaque événement en étant très attentives aux détails, afin d’offrir le meilleur service à chaque client.

« Combiner Salesforce et Slack va nous permettre de nous concentrer sur deux domaines principaux : renforcer l’automatisation et aider les intervenants transverses à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. » Ingénieur senior de l’environnement de travail numérique, Rivian

Slack permet également à Rivian de collecter des informations pertinentes sur 4 400 points de données, ce qui a contribué à alimenter une analyse de rentabilité à l’échelle de l’entreprise afin d’améliorer la productivité. En externe, les équipes ont choisi de renoncer aux e-mails pour adopter Slack Connect afin de rationaliser la communication avec leurs clients, partenaires et fournisseurs.

De l’intégration à la culture d’entreprise en passant par la collaboration externe, Shirley Anderson entretient des relations solides avec les membres des équipes de toute l’entreprise, encourageant l’utilisation de Slack par Rivian au maximum afin de fournir ses modèles R1S, R1T et EDC à des clients satisfaits dans le monde entier.