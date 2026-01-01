Sheryl Anderson, ganadora de nuestro Premio a la administradora del año, utiliza Slack para que Rivian siga creciendo como nunca

Como administradora del lugar de trabajo digital de Rivian, Sheryl Anderson ha sido galardonada con nuestro Premio a la administradora del año por utilizar Slack en la empresa de vehículos eléctricos y por ser una auténtica pionera a la hora de colaborar con sus empleados en una plataforma de productividad para optimizar el trabajo y obtener los mejores resultados para la empresa.

La empresa de vehículos eléctricos centra todos sus esfuerzos en torno a la sostenibilidad. Además, los equipos directivos han firmado un compromiso climático para alcanzar las cero emisiones netas de carbono antes de 2040. Para Rivian, contar con una cultura de la colaboración es esencial, ya que permite a sus empleados (con sus diferentes aptitudes) trabajar juntos para tomar miles de decisiones importantes cada día.

Para mejorar la agilidad y la eficiencia mientras que ofrecen su amplia variedad de vehículos utilitarios y empresariales a un sinfín de clientes, Rivian necesitaba unificar la colaboración entre sus sedes, fábricas, instalaciones, concesionarios y filiales. Un aumento exponencial en su plantilla y un creciente número de sedes hicieron que los procesos de contratación e incorporación fueran esenciales. Rivian también necesitaba contar con un nivel de cumplimiento y seguridad muy alto para proteger la propiedad intelectual de la empresa sin que esto afecte al servicio que ofrecen a sus clientes.

Slack es la solución a todas estas cuestiones. Gracias al trabajo duro y el compromiso de Anderson para implementar las prácticas recomendadas, la adopción de la plataforma en toda la empresa ha alcanzado el 85 %. De hecho, más de 15 000 miembros de sus equipos utilizan Slack cada mes y aprovechan las ventajas de los canales de Slack, los hilos de conversaciones fáciles de gestionar, los emojis y reacciones, las @menciones y la función de búsqueda para sacar el trabajo adelante. Y eso no es todo: los plazos de incorporación de los nuevos empleados se han acortado un 76 % gracias a un nuevo proceso integrado de Slack que ayuda a fomentar una cultura de la colaboración desde el primer minuto.

Sin embargo, el trabajo de Anderson para conseguir los objetivos de Rivian no termina ahí. En los procesos de fabricación, ha recomendado usar las aplicaciones y funciones de automatización de Slack para agilizar la puesta a la venta y para incluir los procesos de supervisión, alertas y notificación de incidentes directamente en Slack. Los compañeros de equipo pueden optimizar procesos y evitan tener que cambiar de aplicación constantemente integrando 231 aplicaciones y utilizando 1000 flujos de trabajo que conectan a todos los trabajadores de la fábrica con el sistema operativo industrial de Rivian, su sistema de tickets de soportes y con el equipo de intervención. Aumentar la productividad mediante las automatizaciones en Slack ha permitido ahorrar alrededor de 8,2 millones de dólares anuales al equipo de Rivian.

Anderson también es una pieza fundamental de la exploración continua de Rivian sobre la integración de Salesforce Service Cloud dentro de Slack. Gracias a la integración, los equipos de Rivian pueden gestionar cada incidencia con una atención al detalle sin igual, lo que permite ofrecer el mejor servicio a cada propietario.

“Combinar Salesforce y Slack es muy importante para centrarnos en dos áreas esenciales: automatizar el mayor número de procesos posibles y permitir que las diferentes partes implicadas en un proceso tomen mejores decisiones más rápido”. Ingeniero sénior del Lugar de Trabajo Digital, Rivian

Slack también permite a Rivian obtener información importante de 4400 puntos de datos, lo que ha ayudado a realizar análisis de eficiencia en toda la empresa para mejorar de forma continua la productividad. De manera externa, los equipos han decidido abandonar el correo electrónico y empezar a usar Slack Connect para optimizar la comunicación con clientes, socios y proveedores.

Desde la incorporación de nuevos empleados a la colaboración externa, Anderson se encarga de las relaciones con socios de diferentes equipos de la empresa, lo que ha ayudado a fomentar el uso de Slack en todos los puntos de contacto posibles para poder ofrecer los modelos R1S, R1T y EDC a más clientes por todo el mundo.