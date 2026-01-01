Sheryl Anderson, a administradora do ano do Slack, desenvolve uma ótima cultura para promover a plataforma e impulsionar a Rivian

Como administradora do ambiente de trabalho digital da Rivian, Sheryl Anderson está recebendo nosso Prêmio de Administrador do Ano por defender o uso do Slack na empresa e por introduzir as formas como os colegas de trabalho podem usar a plataforma de produtividade para simplificar o trabalho e impulsionar resultados comerciais inovadores.

A sustentabilidade está no cerne da empresa de veículos elétricos, e os líderes dela assinaram o Climate Pledge, que tem como objetivo zerar as emissões de carbono até 2040. Uma parte importante da missão da Rivian é incentivar uma cultura colaborativa que capacita os funcionários com uma gama de habilidades para trabalhar em conjunto e tomar milhares de decisões importantes todos os dias.

Para impulsionar a agilidade e a eficiência e entregar os cobiçados veículos elétricos comerciais e de passeio a uma extensa lista de compradores, a Rivian precisava unificar a forma como seus funcionários trabalhavam em casa, fábricas, instalações, salas de exibição e escritórios de parceiros. Um aumento exponencial no número de funcionários e várias novas centrais tornaram a contratação e a integração simplificadas elementos essenciais. A Rivian também precisava garantir um nível de conformidade e segurança corporativa para proteger a propriedade intelectual da empresa, sem comprometer a experiência do usuário.

A solução encontrada foi o Slack. Por isso, graças à determinação e ao trabalho duro de Sheryl para implantar as práticas recomendadas, houve uma adoção de 85% em toda a empresa. Agora o Slack conecta cerca de 15 mil usuários ativos por mês que aproveitam canais, conversas fáceis de gerenciar, emojis e reações, @menções, inclusive a função de pesquisa, para atingir resultados. Além disso, houve uma melhora de 76% no tempo de integração de novos funcionários graças ao novo processo no Slack que permite construir uma cultura de colaboração desde o início.

O cuidado de Sheryl com a missão da Rivian não para aí. Nas operações de manufatura, ela incentivou o uso de apps e recursos de automação do Slack para aumentar a rapidez de lançamento no mercado e trazer monitoramento, alertas e comunicação de incidentes para o Slack. Os colegas de equipe podem simplificar processos e evitar a demora na troca de contexto integrando diretamente 231 apps e usando cerca de mil fluxos de trabalho que conectam os funcionários das fábricas, o sistema operacional das indústrias, o sistema de tíquetes e a equipe de engajamento da Rivian. Impulsionar a produtividade usando as automações do Slack gerou uma economia de cerca de US$ 8,2 milhões para a equipe da Rivian anualmente.

Sheryl também desempenha um papel importante na exploração atual da integração do Salesforce Service Cloud no Slack da empresa. Graças a essa integração, as equipes da Rivian vão poder gerenciar cada evento com muita atenção aos detalhes e prestar o melhor serviço do mercado para cada proprietário de veículo.

“Unir o Salesforce e o Slack vai ser algo valioso para focarmos em duas áreas principais: automatizar as tarefas o máximo possível e permitir que as partes interessadas de diferentes setores tomem as melhores decisões ainda mais rápido.” Engenheiro sênior do ambiente de trabalho digital, Rivian

O Slack também permite que a Rivian colete informações relevantes em cerca de 4.400 pontos de dados, que possibilitam uma análise da eficiência em toda a empresa para sempre melhorar a produtividade. Externamente, as equipes escolheram abandonar os e-mails e usar o Slack Connect para simplificar a comunicação com clientes, parceiros e fornecedores.

Desde a integração e a cultura até à colaboração externa, Sheryl se relaciona com parceiros de várias equipes em toda a empresa, impulsionando o uso do Slack na Rivian em todos os pontos de contato possíveis. Dessa forma, a empresa consegue entregar os modelos R1S, R1T e EDC para clientes felizes em todos os lugares.