Slack 年度最佳管理员 Sheryl Anderson 打造了一流 Slack 文化，推动 Rivian 向前发展

作为 Rivian Digital Workplace 的经理，Sheryl Anderson 在电动汽车公司内推广 Slack，以开创性的方式鼓励公司该员工使用工作效率管理平台来简化工作，推动了尖端业务的业绩发展，被评为我们的年度最佳管理员。

可持续发展是这家电动汽车公司的核心。该公司的领导层已经签署了《气候承诺》，致力在 2040 年之前实现净零碳排放。合作文化对于 Rivian 完成其使命来说至关重要，它能让具有广泛技能的员工每天通过协作做出数千个重要决策。

Rivian 既要想办法提高灵活性和效率，又要将电动乘用车和商用车交付给排起长龙期盼已久的买家，因此 Rivian 需要协调好在家庭、在工厂、在特定工作场所、在展厅以及在合作伙伴办公室办公的员工，让其配合得当。当员工人数出现指数级增长以及新中心不断涌现时，无缝招聘和入职就显得至关重要。在企业的层面上，Rivian 还需要确保合规与安全，在不影响用户体验的情况下保护公司的知识产权。

这时，Slack 作为解决方案被采纳了。Anderson 努力为其介绍最佳实践，最终在其不懈努力下全公司 85% 的用户采用了 Slack。事实上，Slack 现在连接了 15000 多名月度活跃用户，他们使用 Slack 频道、易于管理的消息列、表情符号和回复、@提及和搜索功能完成工作。除此之外，由于 Slack 推出了帮助新用户从一开始就建立协作文化的新流程，让新员工从上手到充分发挥其能力的学习适应时间缩短了 76%。

Anderson 对 Rivian 使命的关注不止于此。在制造业运营中，她鼓励使用 Slack 的应用程序和自动化功能，帮助提高市场的反应速度，并将事件的监控、警报和报告直接引入 Slack。Rivian 的团队成员通过直接集成 231 个应用程序，并依靠 1000 个工作流程——该工作流程将 Rivian 的工业操作系统、票务系统和积极参与的团队连接起来——让流程变得简化，避免被语境切换所拖累。Slack 可提高自动化的生产力，估计每年可为 Rivian 的团队节省 820 万美元。

Rivian 在 Slack 内持续探索 Salesforce Service Cloud 集成，Anderson 是不可或缺的一部分。由于集成，Rivian 的团队成员将能够以高度关注细节的方式处理每一项活动，为每位车主提供一流的服务。

“将 Salesforce 和 Slack 放在一起，将有助于专注于两个核心领域：尽可能实现自动化，并使跨职能利益相关者能够更快地做出更好的决策。” Rivian 高级数字职场工程师

Rivian 使用了 Slack 后能够收集 4400 个数据点的相关信息，推动了全公司的分析效率，持续提高生产力。从外部来看，这些团队选择放弃邮件的沟通方式，转而选择 Slack Connect ，简化了与客户、合作伙伴和供应商的沟通。

从入职到文化再到外部合作，Anderson 与公司的跨团队合作伙伴建立了牢固的关系，推动 Rivian 在所有可能的接触点上使用 Slack，以确保其能够向世界各地的客户交付 R1S、R1T 和 EDC 车型，保证其客户满意。