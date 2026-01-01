Slack 是我们用来合作解决问题的工具

在这个经常通过电话、电子邮件和握手来达成商业交易的世界里，负责搭建电子商务市场的首席技术官很少有轻松的时候。面向餐厅和酒店的在线 B2B 市场 METRO Markets 的首席技术官 John Bettiol 对此深有体会，但他正竭尽全力确保公司的在线业务取得成功。他的成功秘诀是：在人力和技术层面做出明智的妥协。这种方法，或许还有他作为领导者的轻松和幽默，使得 METRO Markets 成为欧洲最大的面向酒店、餐馆和餐饮业 (HoReCa) 的非食品在线市场。该公司是 METRO AG 的全资子公司，其在线市场于 2019 年在德国推出，目前也在法国、西班牙、意大利、葡萄牙和荷兰开展业务。

像驾驶快艇一样驾驶汽船

当一家传统公司成立一家内部数字创业公司时，人们通常会用“汽船”和“快艇”来做比喻。这同样适用于 METRO Markets，至少在公司初创阶段是这样。当时，它是一个独立的数字实验室，拥有很大程度上的自主决策权。其目标是以开放的心态尝试各种事物，看看哪些可以移植到 METRO 生态系统中。Bettiol 说：“我们与母公司的合作，堪称典范，展现了如何在有限的时间内取得非凡成就。”

Bettiol 一直热衷于软件开发和创业，他最初加入公司是为了从事技术和开发工作。然而，管理角色却非常适合他。“我找到了一个合适的位置，帮助向前推动工作、搭建桥梁并与他人合作。”

作为快艇的船长，Bettiol 必须与不同工作地点的船员打交道。即使在那个阶段，也必须快速沟通，以直截了当的方式讨论挑战，以便尽早取得成果。Slack 是他同事们的首选工具，并一直沿用至今。

“起初，我的开发人员并没有意识到，一些客户可能并不熟悉 API 等技术的使用。” METRO Markets 首席技术官 John Bettiol

调解，妥协，合作

如果子公司和母公司有不同的工作和沟通方式，那么彻底颠覆一切并非明智之举。“起初，我的开发人员并没有意识到，一些客户可能并不熟悉 API 等技术的使用。”Bettiol 总结说，当时两个单位采用不同的运营体系。因此，作为一种妥协，他决定一开始使用客户和供应商正在使用的技术，以避免给任何人造成太大压力。在 METRO Markets 的鼓励和支持下，情况也随着时间的推移发生了变化。例如，如今公司在电话客户服务中使用自动化功能，在更成熟的市场中则使用聊天机器人。

尽管 Bettiol 本人熟悉数字沟通环境，但并不意味着他不重视其他方式。回忆往昔，他和他的团队说服母公司的同事转换行业时，他们是当面讨论的。这是唯一的方法，因为“人际关系是 METRO 价值观的一部分。”这位首席技术官解释说。目前在自动化方面的努力与这些价值观并不矛盾：只要不超出规定的框架，员工能够随意尝试。毕竟，如果能把大家从重复性工作中解放出来，Bettiol 认为这是一项积极的发展。

随着初创公司的成长，对 Slack 的使用也在不断增加。Slack 已在公司内部取得了良好的口碑，成为激发灵感和解决问题的首要工具。Bettiol 说：“在我们推行的项目里，Slack 是一个不可或缺的存在。”在 METRO Markets，员工在 Slack 中上报紧急问题，这样就能让正确的人在正确的时间介入。同时，Slack 也是员工共同寻找问题解决方案、考虑下一步使用何种工具的地方。METRO Markets 员工使用集成与客户直接沟通，即使对方不使用 Slack 也不受影响。

寻求恰当的平衡

许多公司发现，在做出妥协、倾听他人意见的同时，还要维护自己的立场，要达成这样的平衡颇具挑战性。Bettiol 建议以信任为基础来建立关系。例如，2019 年他们这个市场上线后不久，新冠疫情就开始了，这显然不是启动新项目的好时机。这位首席技术官说：“我们之所以能渡过难关，是因为我们分享了想法，坦诚地讨论了我们的问题，从而建立了信任的基础。”他还提倡允许自己犯错，尤其是当员工需要立即投入工作时。那些意识到可以坦然承认错误的人，在压力下往往表现得更出色。