O Slack é a ferramenta que usamos para resolver problemas em equipe

“A maneira como trabalhamos com a nossa matriz é um ótimo exemplo de como é possível realizar grandes coisas em um curto espaço de tempo”.

John BettiolCTO da METRO Markets, Metro Markets

Em um mundo onde os negócios costumam ser fechados por telefone, e-mail e aperto de mão, um CTO responsável por criar um marketplace de e-commerce raramente tem vida fácil. John Bettiol, CTO da METRO Markets, um marketplace B2B on-line para restaurantes e hotéis, conhece muito bem esse desafio, e está fazendo tudo o que está ao seu alcance para garantir o sucesso dos negócios on-line da empresa. Sua receita secreta: compromissos inteligentes, tanto no nível humano quanto tecnológico. Essa abordagem, e talvez também sua natureza descontraída e bem-humorada como líder, tornou a METRO Markets o maior marketplace on-line não alimentício da Europa para o setor HoReCa (hotéis, restaurantes e fornecedores alimentícios). A empresa é uma subsidiária integral da METRO AG. O marketplace foi lançado na Alemanha em 2019 e agora também está disponível na França, na Espanha, na Itália, em Portugal e na Holanda.

Velejando um barco a vapor como se fosse um barco a motor

Quando uma empresa tradicional lança uma startup digital interna, as pessoas costumam usar a analogia de um barco a vapor e um barco a motor. Isso também se aplica à METRO Markets, pelo menos durante a fase de startup da empresa. Naquela época, ela funcionava como um laboratório digital independente, com poder de decisão em grande parte autônomo. O objetivo era experimentar coisas com a mente aberta e depois ver o que poderia ser transferido para o ecossistema METRO. “Nossa colaboração com a matriz é um ótimo exemplo de como grandes coisas podem ser realizadas em um curto espaço de tempo”, afirma Bettiol.

Bettiol sempre foi apaixonado por desenvolvimento de software e startups. Ele entrou na empresa inicialmente para trabalhar com tecnologia e desenvolvimento. No entanto, o papel de gestor caiu como uma luva para ele. “Eu encontrei um nicho onde posso ajudar a impulsionar as coisas, construir pontes e colaborar com as pessoas.”

Como capitão do barco a motor, Bettiol precisava lidar com uma equipe espalhada por diferentes localidades. Mesmo naquela época, era fundamental se comunicar rapidamente e discutir os desafios objetivamente para viabilizar a entrega dos resultados iniciais. O Slack foi a ferramenta escolhida por seus colegas. E continua sendo até hoje.

“No começo, meus desenvolvedores não perceberam que alguns dos nossos clientes poderiam não estar familiarizados com o uso de tecnologias, como APIs.”

John BettiolCTO, METRO Markets

Mediar, firmar compromissos, colaborar

Se subsidiárias e matriz tiverem diferentes métodos de trabalho e comunicação, não é uma boa ideia mudar as coisas virando tudo de cabeça para baixo. “No começo, meus desenvolvedores não perceberam que alguns dos nossos clientes poderiam não estar familiarizados com o uso de tecnologias, como APIs”, diz Bettiol, destacando os diferentes mundos em que as duas unidades operavam na época. Por isso, como um meio-termo, ele decidiu inicialmente usar as tecnologias que clientes e fornecedores já conheciam, para não causar muito estresse. Com o incentivo e apoio da METRO Markets, isso também mudou com o tempo. Atualmente, por exemplo, a empresa utiliza recursos automatizados no atendimento telefônico e chatbots em mercados mais desenvolvidos.

Embora Bettiol se sinta em casa no ambiente de comunicação digital, isso não significa que ele não valorize outros métodos com a mesma intensidade. Ao se lembrar dos primeiros dias, quando ele e sua equipe convenceram os colegas da matriz a transformarem o setor, essas discussões aconteceram pessoalmente. Era o único caminho a seguir, pois: “Relações pessoais e humanas fazem parte do código de valores da METRO”, explica o CTO. Os esforços atuais de automação não são uma contradição a esses valores: desde que permaneça dentro da estrutura definida, a equipe pode experimentar. Afinal, se isso liberar as pessoas de tarefas repetitivas, Bettiol considera um desenvolvimento positivo.

Conforme a startup crescia, também aumentava o uso do Slack. A ferramenta ganhou fama dentro da empresa como a número um para inspiração e resolução de problemas. “Quando lançamos, o Slack era a única coisa não negociável”, diz Bettiol. Na METRO Markets, o Slack é o local onde os funcionários podem falar sobre problemas urgentes, para que as pessoas certas possam entrar no assunto na hora certa. Mas também é o espaço onde as pessoas trabalham juntas a fim de encontrar soluções para desafios e avaliar quais ferramentas usar nos próximos passos. A equipe da METRO Markets usa integrações para se comunicar diretamente com os clientes, mesmo que eles não usem o Slack. 

Encontrando o equilíbrio

Muitas empresas enfrentam o desafio de encontrar um equilíbrio entre fazer concessões e ouvir os outros, ao mesmo tempo em que defendem suas próprias ideias. Bettiol aconselha a construção de relacionamentos baseados na confiança. Por exemplo, logo após o lançamento do marketplace em 2019, teve início a pandemia de coronavírus, um momento nada oportuno para começar algo novo. “Só superamos isso porque compartilhamos ideias, falamos honestamente sobre nossos problemas e, assim, criamos uma base de confiança”, afirma o CTO. Da mesma forma, ele defende que as pessoas tenham um espaço admissível para cometer erros, principalmente quando precisam começar a trabalhar rapidamente. Aqueles que sabem que podem admitir abertamente seus erros têm melhor desempenho sob pressão.

Resumo do cliente

Setor

Varejo

Tamanho da empresa

Grande empresa

Departamentos

TI, Operações, Serviço

Mais histórias para você

De acrobacias em penhascos a canhões humanos: como a Beast Industries consegue obter milhões de visualizações em cada vídeo usando o Slack

Lumina Solar toma decisões mais inteligentes com Slack e Agentforce

1-800Accountant cresce durante o período de declaração de imposto de renda com o Slack e o Agentforce

Crescendo com mais inteligência: Anthropic economiza milhões e acelera o trabalho com o Slack

De acrobacias em penhascos a canhões humanos: como a Beast Industries consegue obter milhões de visualizações em cada vídeo usando o Slack

Lumina Solar toma decisões mais inteligentes com Slack e Agentforce

1-800Accountant cresce durante o período de declaração de imposto de renda com o Slack e o Agentforce

Crescendo com mais inteligência: Anthropic economiza milhões e acelera o trabalho com o Slack