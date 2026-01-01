Crescendo com mais inteligência: Anthropic economiza milhões e acelera o trabalho com o Slack

A Anthropic tem a missão de desenvolver IA segura e controlável — e rápido. À medida que a empresa crescia e o Claude subia de nível, manter o alinhamento sem desacelerar se tornou inegociável. Quando a equipe de lançamento no mercado cresceu de três para centenas de pessoas em menos de dois anos, os riscos aumentaram: como manter todos em sincronia enquanto se constrói uma das IAs mais avançadas do planeta?

O Slack tem sido essencial para as operações da empresa, servindo como um espaço de colaboração que permite conversas em tempo real e insights compartilhados para ajudar as equipes a coordenar fluxos de trabalho complexos e frequentemente interfuncionais. “É difícil quantificar algo tão central para o nosso sucesso quanto o Slack”, disse Kate Jensen, diretora para as Américas.

Hoje, o Slack é um pilar operacional que ajuda as equipes de vendas, engenharia, pesquisa, produto e sucesso do cliente da Anthropic, entre outras, a gerenciar muitas tarefas, desde agilizar a aprovação de negócios até resolver problemas técnicos. A plataforma faz com que a empresa ágil e de em rápido crescimento se organize em torno do trabalho e de ideias centrais. “O Slack nos ajuda a colaborar para construir a tecnologia que mudará a vida das pessoas”, disse Jensen. “Não é apenas onde trabalhamos on-line, é como avançamos, juntos.”

“Nossos clientes são ágeis, e a gente também. O Slack dá um impulso em tempo real e ajuda a oferecer suporte em toda a empresa para nos unirmos em torno de lançamentos, marcos e sucesso do cliente.” Adam Wall Diretor de RevOps, Anthropic

Economia de US$ 4,5 milhões e redução de 3 dias em negociações complexas

Quando Adam Wall entrou na Anthropic como primeiro contratado de RevOps (operações de receita), a equipe de lançamento no mercado tinha apenas sete pessoas. Um ano depois, ela cresceu substancialmente. Para gerenciar esse tipo de rápida expansão, foi preciso implementar as ferramentas certas com rapidez.

A Anthropic implementou o Sales Cloud para gestão centralizada de leads e o Revenue Cloud para otimizar o processo de cotação ao recebimento. O Slack se tornou uma central digital para o fluxo de trabalho de vendas da empresa, permitindo que as equipes usassem canais do Salesforce para incluir insights e atualizações de clientes na colaboração relacionada a negócios e contas, aumentando a alavancagem de negociação em até 20%.

“Nossa missão é garantir que a IA leve ao bem-estar de longo prazo da humanidade, e o Slack é como colaboramos entre fusos horários e equipes para fazer exatamente isso”, disse Wall.

Os recursos do Slack e do Sales Elevate reduzem o trabalho manual e permitem que representantes acessem dados do CRM, registrem chamadas e atualizem oportunidades. Como os canais do Salesforce oferecem uma visão única e compartilhada de dados e conversas do CRM, quer as pessoas estejam trabalhando no Salesforce ou no Slack, as equipes de lançamento no mercado podem tomar decisões mais rápidas e manter os negócios estratégicos em andamento. “O Slack acelera nossos ciclos de negócios em 60%”, disse Wall.

Esse tipo de velocidade agrega. A Anthropic economiza aproximadamente US$ 4,5 milhões ao ano com base na metodologia de valor interno do Slack, que contabiliza o tempo economizado em compartilhamento de arquivos, Slack Connect, círculos, clipes e coordenação de tarefas.

“O Slack se mostrou fundamental para o nosso crescimento, a nossa agilidade e a nossa capacidade de manter o alinhamento total enquanto expandimos.” Kate Jensen Diretora para as Américas, Anthropic

Uma IA, centenas de conversas: como o Claude e a cultura cresceram no Slack

Na Anthropic, o Claude não é apenas um produto, é o companheiro de trabalho e colaborador virtual diário. A equipe usa o Claude direto no Slack por meio de uma integração de bot, incluindo o assistente de IA em conversas e fluxos de trabalho cotidianos.

O canal #anthropic-times é um exemplo. Em vez de monitorar manualmente conversas em dezenas de canais, o Claude resume de modo automático as principais conversas em um destaque diário. Com frequência, as equipes usam a @menção do Claude em canais do Slack para receber ajuda no trabalho, resumir conversas longas, fazer brainstorming de soluções ou responder a perguntas sem sair de suas conversas.

“Ao colaborar de modo transparente no Slack, conseguimos identificar o que funciona”, disse Robin Larson, a primeira contratação do departamento de TI da Anthropic. À medida que o Claude evoluía, a confiança permanecia fundamental. “Quando integramos o Claude ao Slack, tivemos que pensar profundamente sobre compartimentalização, controles de administrador e eDiscovery”, disse Larson. Hoje, os recursos de nível empresarial do Slack continuam a atender e a crescer junto com as necessidades de segurança da empresa.

A Anthropic também conta com o Slack para moldar sua cultura. O canal #appreciation-log oferece às equipes um espaço para reconhecer vitórias, e canais como #surfing ajudam colegas de equipe a se mostrarem como são. “É importante sentir a conexão e se divertir, mesmo quando o ritmo é implacável”, disse Jensen. “Isso acontece no Slack.”

“Tanto o Slack quanto a Anthropic têm um foco forte no fator humano, e isso se reflete na nossa comunicação. O Slack é mais do que uma ferramenta: é essencial para construir nossa cultura e garantir que todos trabalhem alinhados.” Kate Jensen Diretora para as Américas, Anthropic

10 vezes mais produtividade em tarefas e centenas de novos contratados globais trabalhando em sincronia

Com o crescimento contínuo, a Anthropic usará o Agentforce para transformar a maneira como a empresa funciona. A IA dentro do Slack ajuda a automatizar tarefas rotineiras, como suporte ao cliente, ao permitir que as equipes se concentrem em trabalhos de maior prioridade. “O Agentforce está ajudando a produzir 10 vezes mais do que antes”, disse Jensen.

“Isso é fundamental, pois almejamos ser o laboratório de IA mais seguro e confiável do mundo”, disse Wall. Essa eficiência é vital, já que a Anthropic está se expandindo globalmente com o objetivo de contratar centenas de funcionários em todo o mundo.

Ao combinar o Agentforce com o Slack, a Anthropic está otimizando operações, reduzindo o trabalho manual e sincronizando equipes globais. “Em breve, poderemos pedir uma cotação a um agente de IA em linguagem simples, e ele a construirá do início ao fim no Salesforce, tudo dentro do Slack”, disse Wall. “Isso pode economizar horas de trabalho manual por representante, a cada semana.”

Desde a simplificação de negócios complexos até o desenvolvimento da cultura da empresa, o Slack é parte essencial da maneira como a Anthropic opera em escala. A plataforma capacita equipes brilhantes a colaborar de forma eficiente enquanto constroem tecnologia com potencial para beneficiar toda a humanidade. À medida que a Anthropic continua a crescer, essa combinação de ótimas pessoas, ótimas ferramentas e uma excelente missão continua a ser sua verdadeira vantagem competitiva.