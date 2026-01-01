Intelligentere Skalierung: Anthropic spart mit Slack Millionen und arbeitet schneller

Anthropic hat es sich zum Ziel gesetzt, eine sichere, steuerbare KI zu entwickeln – und zwar schnell. Im Zuge des Unternehmenswachstums und der Weiterentwicklung von Claude wurde es unerlässlich, alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten, ohne dabei an Tempo einzubüßen. Als das Go-to-Market-Team innerhalb von weniger als zwei Jahren von drei auf mehrere hundert Mitarbeitende anwuchs, wurde die Herausforderung noch größer: Wie können alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben und gleichzeitig eine der fortschrittlichsten KIs weltweit entwickeln?

Slack ist zu einem zentralen Bestandteil der Unternehmensabläufe geworden und dient als zentrale Anlaufstelle für die Zusammenarbeit, die Echtzeit-Kommunikation und geteilte Einblicke ermöglicht und so Teams bei der Koordination von komplizierten und oft abteilungsübergreifenden Arbeitsabläufen hilft. „Etwas, das so zentral für unseren Erfolg ist wie Slack, lässt sich nur schwer in Zahlen fassen“, so Kate Jensen, Head of Americas.

Heute ist Slack ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für alle Betriebsabläufe, der den Teams von Anthropic in den Bereichen Vertrieb, Entwicklung, Forschung, Produktentwicklung und Kundenerfolg dabei hilft, viele Aufgaben zu erledigen – von der Optimierung der Genehmigung von Geschäften bis hin zur Lösung technischer Probleme. Die Plattform sorgt dafür, dass das dynamische und schnell wachsende Unternehmen in Bezug auf seine Kernaufgaben und Ideen auf dem Laufenden bleibt. „Slack hilft uns bei der Zusammenarbeit, damit wir Technologien entwickeln können, die das Leben der Menschen verändern“, sagt Jensen. „Es ist mehr als nur ein digitaler Arbeitsort – es ist die die Art und Weise, wie wir gemeinsam vorankommen.“

„Unsere Kund:innen legen ein hohes Tempo vor, und wir tun es ihnen gleich. Slack gibt uns einen Echtzeit-Überblick und hilft uns dabei, unternehmensweiten Support zu bieten, damit wir uns gemeinsam auf Produkteinführungen, Meilensteine und Kundenerfolge konzentrieren können.“ Adam Wall Head of RevOps, Anthropic

Einsparungen von 4,5 Mio. USD und Verkürzung komplexer Transaktionen um 3 Tage

Als Adam Wall als erster RevOps-Mitarbeitender zu Anthropic stieß, bestand das Go-to-Market-Team aus nur sieben Personen. Ein Jahr später war es schon viel größer geworden. Um so ein schnelles Wachstum erfolgreich zu bewältigen, mussten schnell die richtigen Tools her.

Anthropic hat Sales Cloud für ein zentrales Lead-Management und Revenue Cloud zur Optimierung des Angebots- und Zahlungsprozesses eingeführt. Slack wurde zur digitalen Anlaufstelle für den Vertriebs-Workflow des Unternehmens. Die Teams können Salesforce-Channels nutzen, um Kundenerkenntnisse und Updates in die Zusammenarbeit bei Geschäften und Kundenkonten zu integrieren, wodurch ihre Verhandlungsposition um bis zu 20 % gestärkt wurde.

„Wir wollen, dass KI langfristig der Menschheit hilft – und Slack ist unser Tool, um über verschiedene Zeitzonen und Teams hinweg zusammenzuarbeiten, um genau das zu erreichen“, ist Wall überzeugt.

Die Funktionen von Slack und Sales Elevate machen manuelle Arbeit überflüssig und helfen Vertriebsmitarbeitenden, auf CRM-Daten zuzugreifen, Anrufe zu protokollieren und Opportunitys zu aktualisieren. Mit Salesforce-Channels, die eine einheitliche, gemeinsame Ansicht von CRM-Daten und Unterhaltungen bieten – egal, ob Mitarbeitende in Salesforce oder in Slack arbeiten –, können Go-to-Market-Teams schneller Entscheidungen treffen und strategische Geschäfte vorantreiben. „Slack beschleunigt unsere Geschäftszyklen um 60 %“, meint Wall.

Und diese Geschwindigkeit macht sich bezahlt. Basierend auf der internen Bewertungsmethode von Slack, die die Zeitersparnis bei der Dateifreigabe, Slack Connect, Huddles, Video- und Sprachnachrichten und der Aufgabenkoordination berücksichtigt, spart Anthropic jährlich etwa 4,5 Mio. USD.

„Slack ist für unser Wachstum, unser Tempo und unsere Fähigkeit, alle Beteiligten immer auf dem Laufenden zu halten, unerlässlich.“ Kate Jensen Head of Americas, Anthropic

Eine KI, Hunderte von Unterhaltungen: Wie Claude und die Kultur in Slack gewachsen sind

Bei Anthropic ist Claude nicht nur ein Produkt, sondern ein täglicher Begleiter bei der Arbeit und ein virtueller Mitarbeitender. Das Team nutzt Claude direkt in Slack über eine Bot-Integration und bindet so seinen KI-Assistenten in alltägliche Unterhaltungen und Workflows ein.

Der Channel #anthropic-times zeigt, wie das funktioniert. Anstatt Diskussionen in Dutzenden von Channels manuell zu verfolgen, fasst Claude wichtige Unterhaltungen automatisch in einer täglichen Zusammenfassung zusammen. Teams erwähnen Claude regelmäßig in Slack-Channels, um Hilfe bei ihrer Arbeit zu bekommen, lange Threads zusammenzufassen, Lösungen zu brainstormen oder Fragen zu beantworten, ohne ihre Unterhaltungen verlassen zu müssen.

„Durch die transparente Zusammenarbeit in Slack konnten wir leichter herausfinden, was funktioniert“, sagt Robin Larson, der erste IT-Mitarbeitende bei Anthropic. Auch als Claude weiterentwickelt wurde, blieb Vertrauen super wichtig. „Als wir Claude in Slack integriert haben, mussten wir uns intensiv mit Themen wie Datenabgrenzung, Adminkontrollen und eDiscovery auseinandersetzen“, so Larson. Heute erfüllen die Funktionen von Slack auf Enterprise-Ebene weiterhin die Sicherheitsanforderungen des Unternehmens und wachsen mit diesen mit.

Anthropic nutzt Slack auch, um seine Unternehmenskultur zu gestalten. Der Channel #appreciation-log gibt den Teams einen Ort, um Erfolge zu feiern, und Channels wie #surfing helfen den Teammitgliedern, sich von ihrer persönlichen Seite zu zeigen. „Es ist wichtig, sich mit den anderen verbunden zu fühlen und Spaß zu haben, auch wenn das Arbeitstempo hoch ist“, sagt Jensen. „Das geht mit Slack.“

„Slack und Anthropic haben beide einen starken Fokus auf das Zwischenmenschliche, und das zeigt sich auch in der Art, wie wir miteinander reden. Slack ist für uns nicht nur ein Tool. Wir entwickeln mit ihm auch unsere Unternehmenskultur und bleiben auf dem Laufenden.“ Kate Jensen Head of Americas, Anthropic

10-mal mehr Arbeitsergebnisse und Hunderte neue globale, gut abgestimmte Mitarbeitende

Mit dem weiteren Wachstum von Anthropic wird das Unternehmen Agentforce nutzen, um seine Arbeitsweise neu zu gestalten. Die KI-Ebene innerhalb von Slack hilft dabei, Routineaufgaben wie den Kundensupport zu automatisieren, sodass sich die Teams auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können. „Mit Agentforce schaffen wir jetzt zehnmal mehr als vorher“, sagt Jensen.

„Das ist entscheidend, da wir das sicherste und vertrauenswürdigste KI-Labor der Welt werden wollen“, sagte Wall. Diese Effizienz ist besonders wichtig, da Anthropic weltweit expandiert und Hunderte von Mitarbeitenden weltweit einstellen will.

Durch die Kombination von Agentforce und Slack macht Anthropic die Abläufe effizienter, reduziert manuelle Arbeit und sorgt dafür, dass die Teams weltweit auf dem gleichen Stand sind. „Bald können wir einen KI-Agenten in normalem Englisch um ein Angebot bitten, und er wird es in Salesforce erstellen – von Anfang bis Ende – alles innerhalb von Slack“, sagte Wall. „Das könnte Vertriebsmitarbeitenden jede Woche mehrere Stunden manueller Arbeit sparen.“

Von der Vereinfachung komplexer Geschäfte bis hin zur Förderung der Unternehmenskultur – Slack ist ein wichtiger Teil davon, wie Anthropic in großem Maßstab arbeitet. Es hilft brillanten Teams, effizient zusammenzuarbeiten, während sie Technologien entwickeln, die der ganzen Menschheit zugutekommen können. Mit dem weiteren Wachstum von Anthropic bleibt diese Kombination aus tollen Mitarbeitenden, großartigen Tools und einer spannenden Mission ein echter Wettbewerbsvorteil.