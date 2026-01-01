Deine Apps und Agenten dort zusammenführen, wo du bereits arbeitest
Verknüpfe Apps, statt zwischen ihnen hin- und herzuwechseln. Slack vereinfacht die Arbeit, sorgt für mehr Produktivität und unterstützt dich dabei, deine Tools optimal zu nutzen.
Alle deine Apps und Agenten für die Arbeit in Slack
In Slack kannst du deine Arbeit optimieren, weil deine Teams und Tools hier Seite an Seite arbeiten.
Deine Apps da verwenden, wo die Zusammenarbeit stattfindet
Wähle aus über 2.600 Apps, um alle deine Tools in Slack zusammenzuführen.
Agenten ins Team einbinden
Durch wertvollen Kontext aus Unterhaltungen und verknüpften Apps kennen Agenten in Slack deine Arbeit genauso gut wie du.
Arbeit an Slackbot delegieren
Koordiniere die Arbeit, indem du Anfragen an Agenten weiterleitest, und lasse dir die Ergebnisse direkt in deinen Workflow liefern.
Apps für deine einzigartigen Anforderungen erstellen
Mit Slack-APIs kannst du ganz einfach Apps passend für dein Unternehmen und deine Arbeit erstellen.
Alle wichtigen Integrationen, von Anthropic bis Zoom
Verbinde Agenten, Software und all deine Apps mit nur wenigen Klicks und beginne, Tools wie ChatGPT, Claude und Asana direkt in deinen Chats zu nutzen.
Kontext als geheime Superkraft der Agenten in Slack
Agenten wie Agentforce, ChatGPT, Claude, Notion, Slackbot und Writer werden sogar noch leistungsfähiger und kontextbewusster, wenn du sie in deine Unterhaltungen und Daten in Slack einbindest, da sie so sofort (und sicher) relevante Informationen direkt dort anzeigen können, wo du bereits arbeitest.
Auf dem Laufenden bleiben, ohne zwischen Plattformen hin- und herzuwechseln
Mit Arbeitsobjekten wird die Freigabe von App-Daten in Slack neu definiert. Statt eines einfachen Links erhältst du ausführliche, interaktive Vorschauen in deinen Unterhaltungen von Apps wie Asana, Pagerduty, Box und Highspot. Du kannst an einem zentralen Ort Datensätze bearbeiten, Aufgaben als erledigt markieren und sogar Anfragen genehmigen.
Prozesse mithilfe der Slack-Automatisierung beschleunigen
Füge eine Zeile zu einem Google Sheet hinzu oder erstelle einen Datensatz in Salesforce. Mit den Plug-and-Play-Connectors im Workflow-Builder kannst du App-Automatisierungen erstellen, die direkt in Slack funktionieren – ganz ohne Programmierkenntnisse.
Deinen Alltag einfacher und effizienter gestalten
Kleine Aufgaben sind große Zeitfresser. Integriere deine Apps in Slack, um Dateiberechtigungen zu aktualisieren, deinen Kalender zu verwalten, Anfragen zu genehmigen und vieles mehr – alles mit nur einem Klick.
Apps und Agenten in Slack entwickeln und anpassen
Noch mehr aus Slack herausholen
Slack-Apps sind für Unternehmen auf der ganzen Welt unverzichtbar.
„Arbeit beginnt in Gesprächen. Deshalb sehen wir Slack als den passenden Ort, um unsere Agenten zu entwickeln.”
„Slack ist die Plattform, auf der ich ständig mit meinem Team zusammenarbeite, und unser Ziel ist es, Codex zu einem echten Teammitglied zu machen. Der natürlichste Ort dafür ist Slack.“
„Die Tatsache, dass Slack existiert und so ein unverzichtbares Tool ist, hat uns wirklich bei der Skalierung geholfen und dabei trotz Remote-Standorten und Remote-Teams das Gefühl der Verbundenheit gewahrt.”
Häufig gestellte Fragen
Slack sorgt mit integrierten Sicherheitsfunktionen dafür, dass deine Daten sicher sind. Alle Inhalte, die du sendest – wie Nachrichten und Dateien – werden verschlüsselt, sodass nur die richtigen Personen sie sehen können. Für noch mehr Sicherheit kann dein Unternehmen sogar seine eigenen Verschlüsselungsschlüssel verwalten.
Wenn du KI nutzt oder andere Apps mit Slack vernetzt, bleiben deine Daten privat und sicher. Slack trainiert mit deinen Daten keine KI-Modelle. Die KI arbeitet nur mit den Nachrichten, auf die du schon Zugriff hast. Außerdem läuft alles sicher innerhalb der Systeme von Slack.
Egal, ob du die KI-Funktionen von Slack nutzt oder deine eigenen Tools entwickelst – du kannst immer sicher auf deine Daten zugreifen.
Slack-Apps vernetzen Tools und Services mit Slack, damit du diese verwenden kannst, ohne deinen Workspace zu verlassen. Apps erleichtern die rasche Suche nach und das schnelle Teilen und Bearbeiten von Informationen in deinem gesamten Tech-Stack, indem sie einen zentralen Ort schaffen, an dem du dich vollständig auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Hier erfährst du mehr.
Wähle aus über 2.600 Apps im Slack Marketplace die aus, die dir bei deiner Arbeit helfen. Und da unsere Partner:innen jetzt KI-Funktionen in ihre Apps integrieren und alle Vorteile von Slack AI zur Verfügung stehen, ist Slack wirklich dein KI-gestütztes Betriebssystem für die Arbeit.
Wenn du benutzerdefinierte Tools verwendest oder unternehmensspezifische Prozesse befolgst, kannst du auch den Workflow-Builder ausprobieren, um selbst Workflows zu erstellen, oder eine benutzerdefinierte App mit der Slack-API entwickeln.
Mit Slack kannst du Software und benutzerdefinierte Apps direkt in Slack integrieren, wodurch alle deine Tools besser funktionieren. Hier sind einige beliebten Kategorien und Beispiele:
Projektmanagement: Verknüpfe Slack mit Projektmanagement-Tools wie Asana, Miro, Notion und Jira, um Aufgaben zu aktualisieren, Fortschritte zu verfolgen und Projekte zu verwalten, ohne Slack zu verlassen.
Kundensupport: Integriere Kundendienst-Apps wie Salesforce Service Cloud, Zendesk und Freshdesk, um Tickets zu verwalten und direkt über Slack mit Kund:innen zu kommunizieren.
CRM-Systeme: Verknüpfe Slack mit CRM-Plattformen wie Salesforce Sales Cloud, HubSpot und ZoomInfo, um auf Kundendaten zuzugreifen und Updates zu Leads und Geschäften in deinen Slack-Channels zu erhalten.
Dateiverwaltung: Erweitere Slack mit Dateiverwaltungssystemen wie Box, Google Drive und Dropbox, um einfachen Zugriff und das Teilen von Dateien zu ermöglichen.
Tools für Entwickler:innen: Verknüpfe Tools für Entwickler:innen wie GitHub, GitLab, PagerDuty und AWS Chatbot, um direkt von Slack aus an Code zusammenzuarbeiten, Pull-Anforderungen zu überprüfen und Probleme zu verfolgen.
Mit diesen Integrationen wird Slack zu einem zentralen Hub für Zusammenarbeit, Kommunikation und Produktivität, indem es mit den Tools verknüpft wird, mit denen Teams tagtäglich arbeiten.
Suche nach einer App, die du installieren möchtest, zuerst im Slack Marketplace. Klicke auf der Seite der App auf den Button „Zu Slack hinzufügen“. Befolge dann die Anweisungen, um die App zu installieren oder deinen Account zu verknüpfen. Wenn eine App bereits in deinem Workspace installiert wurde, siehst du die Option zum Verknüpfen deines Accounts, nachdem du auf „Zu Slack hinzufügen“ geklickt hast. Du kannst Apps auch von deinem Workspace aus suchen und installieren. Klicke in der linken Seitenleiste auf „Apps“ und erkunde von dort aus das Verzeichnis. Weitere Informationen zur intelligenten und sicheren Verwaltung von Apps findest du in diesem Leitfaden.
Die Verwaltung von Slack-Integrationen ist ganz einfach. Klicke zunächst auf den Namen deines Workspace, um das Menü zu öffnen, und wähle dann „Einstellungen und Verwaltung“, gefolgt von „Apps verwalten“ aus. So gelangst du zum Slack Marketplace, wo du vorhandene Integrationen durchsuchen und verwalten kannst. Hier kannst du neue Apps hinzufügen, indem du sie suchst und dann „Installieren“ auswählst. Für jede installierte App kannst du Einstellungen und Berechtigungen konfigurieren oder die Integration entfernen, wenn du sie nicht mehr benötigst. Überprüfe deine Integrationen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie immer noch sinnvoll sind und den aktuellen Anforderungen deines Teams entsprechen, damit dein Slack-Workspace effizient und übersichtlich bleibt.
Du kannst bis zu 3 Apps in Workspaces in der kostenlosen Slack-Version installieren. Wenn du den Pro-Plan von Slack nutzt, kannst du bis zu 10 Apps installieren. Wenn du den Business+ Plan von Slack nutzt, kannst du so viele Apps installieren, wie du möchtest – es gibt kein Limit! Bevor du eine App in Slack verwendest, denke daran, dass einige App-Services eine Zahlung oder ein Abonnement für die Verwendung des Produkts erfordern.
Du kannst dir Slacks kostenlose und kostenpflichtige Pläne in unserer Preisübersicht anschauen.
Verwende die Slack-API, um eine App zu entwickeln, die die Tools und Datenquellen verbindet, die dein Unternehmen für eine reibungslose Arbeitsweise benötigt. Alle Ressourcen, die du für den Start und die Entwicklung deiner App benötigst, findest du in der Slack API. Außerdem kannst du dem Entwicklungsprogramm von Slack beitreten und so exklusiven Zugang zu Beta-Funktionen, Tools und Ressourcen erhalten, mit denen Entwickler:innen Anwendungen erstellen und sich weiterentwickeln können.
Und falls du daran interessiert bist, von anderen Entwickler:innen, Designer:innen und Produkt-Manager:innen zu lernen, die Lösungen auf unserer Plattform entwickeln, kannst du einer Community-Gruppe der Slack-Plattform beitreten.