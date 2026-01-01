Slack sorgt mit integrierten Sicherheitsfunktionen dafür, dass deine Daten sicher sind. Alle Inhalte, die du sendest – wie Nachrichten und Dateien – werden verschlüsselt, sodass nur die richtigen Personen sie sehen können. Für noch mehr Sicherheit kann dein Unternehmen sogar seine eigenen Verschlüsselungsschlüssel verwalten.

Wenn du KI nutzt oder andere Apps mit Slack vernetzt, bleiben deine Daten privat und sicher. Slack trainiert mit deinen Daten keine KI-Modelle. Die KI arbeitet nur mit den Nachrichten, auf die du schon Zugriff hast. Außerdem läuft alles sicher innerhalb der Systeme von Slack.

Egal, ob du die KI-Funktionen von Slack nutzt oder deine eigenen Tools entwickelst – du kannst immer sicher auf deine Daten zugreifen.