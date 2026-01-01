HR-Agent Unterstützung von Mitarbeitenden beim Onboarding, Hilfe bei Fragen zu Sonderleistungen und Beratung bei Fragen zur beruflichen Entwicklung

IT-Agent Behebung von Problemen, wenn sie auftreten, wie z. B. die Lösung von Helpdesk-Tickets und die Durchführung von Vorfallsmeldungen

Serviceagent Bestimmung von Fachleuten und Aufbereitung von historischem Wissen zur Lösung von Kundenproblemen

Vertriebs-Agent Vorbereitung von Briefings für Führungskräfte, Ausarbeitung von Vorschlägen und proaktives Ansprechen von Kund:innen

Marketing-Agent Zusammenarbeit mit Agenten, um Kampagnen zu optimieren, Inhalte zu erstellen, Pläne zu entwerfen und vieles mehr

Rechts-Agent Vereinfachung und Automatisierung von Compliance-Prozessen und Genehmigungen mit Agenten

Product- und Engineering-Agent Mehr Flexibilität für Teams, da Agenten bei der Planung, dem Entwurf, der Entwicklung und der Qualitätssicherung helfen