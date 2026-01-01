Ein digitales Ökosystem für die Arbeit schaffen

Verbinde deine Unterhaltungen mit den Tools und Services, die du für deine Arbeit benutzt. Mit mehr als 2.500 Apps und einer stabilen API arbeitet das Plattform-Team von Slack mit Partnern sowie Entwicklerinnen und Entwicklern auf der ganzen Welt zusammen, um Apps und Integrationen bereitzustellen, die deine Arbeit optimieren, Routineaufgaben automatisieren und Kontext in deine Unterhaltungen bei Slack bringen.

Zu unseren Partnern zählen die weltweit größten SaaS-Unternehmen und über 1.000 Produkte, die die Zukunft der Arbeit prägen.

Der Slack Marketplace gibt dir Zugriff auf tausende von Apps, die den Funktionsumfang deines Slack-Teams erweitern können.

Der Slack Fund ist ein Risikokapitalfonds, der in Existenzgründerinnen und -gründer investiert und mit ihnen zusammenarbeitet, um die großen Softwareunternehmen der Zukunft zu erschaffen.