Einfacher, angenehmer und produktiver arbeiten
Slack ist die KI-gestützte Plattform für die Arbeit, die all deine Unterhaltungen, Apps und Kund:innen an einem Ort zusammenbringt. Überall auf der Welt hilft Slack Unternehmen jeder Größe dabei, zu wachsen und die Produktivität in ungeahnte Sphären zu steigern.
Slack wurde im Jahr 2021 von Salesforce übernommen.
200.000+
zahlende
Kunden
77
Firmen der Fortune 100
nutzen Slack
150
Länder haben
täglich aktive Benutzerinnen und Benutzer in Slack
Ein digitales Ökosystem für die Arbeit schaffen
Verbinde deine Unterhaltungen mit den Tools und Services, die du für deine Arbeit benutzt. Mit mehr als 2.500 Apps und einer stabilen API arbeitet das Plattform-Team von Slack mit Partnern sowie Entwicklerinnen und Entwicklern auf der ganzen Welt zusammen, um Apps und Integrationen bereitzustellen, die deine Arbeit optimieren, Routineaufgaben automatisieren und Kontext in deine Unterhaltungen bei Slack bringen.
Zu unseren Partnern zählen die weltweit größten SaaS-Unternehmen und über 1.000 Produkte, die die Zukunft der Arbeit prägen.
Der Slack Marketplace gibt dir Zugriff auf tausende von Apps, die den Funktionsumfang deines Slack-Teams erweitern können.
Der Slack Fund ist ein Risikokapitalfonds, der in Existenzgründerinnen und -gründer investiert und mit ihnen zusammenarbeitet, um die großen Softwareunternehmen der Zukunft zu erschaffen.
Wer sind wir? Und wie kannst du ebenfalls Teil der Slack-Familie werden?
Wir leben unsere Mission, und die Verbesserung der Arbeitswelt fängt in unserem Unternehmen an. Wir entwickeln eine Plattform und Produkte, an die wir glauben, und ein starkes, vielfältiges Team von neugierigen, kreativen Menschen, die die beste Arbeit ihres Lebens leisten und sich dabei gegenseitig unterstützen wollen.
Karrieren bei Slack bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten und ein einfacheres, angenehmeres, produktiveres Arbeitsleben.
Mit Slack for Good setzen wir uns für eine stärkere Vertretung von in der Vergangenheit unterrepräsentierten Personen in der Technologiebranche ein.
Globale Büros
Wir arbeiten in Slack und von Salesforce-Büros auf der ganzen Welt aus! Gehe auf Salesforce.com, um alle Salesforce-Büros anzuzeigen.
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