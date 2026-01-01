Slack for Good - Einfach Gutes tun
Wir setzen uns für eine stärkere Vertretung von in der Vergangenheit unterrepräsentierten Personen in der Technologiebranche ein
Unsere Initiativen
Der Technologiesektor ist ein Bereich, in dem alle arbeiten und Erfolg haben können – vorausgesetzt, es werden die entsprechenden Möglichkeiten und Einstiegschancen geschaffen und es gibt Unterstützung sowie Bildungsangebote. Mit Slack for Good möchten wir konkrete Initiativen schaffen, die unserer Überzeugung Ausdruck verleihen, dass die Vorteile der Technologie auf umfassendere und demokratischere Weise nutzbar gemacht werden können und sollten.
Slack übernimmt soziale Verantwortung. Wir haben uns verpflichtet, ein Prozent des Eigenkapitals, der Zeit und der Produkte unseres Unternehmens an gemeinnützige Organisationen zu geben.
Next Chapter – Eine Perspektive für die Zukunft
2018 ging Slack eine Partnerschaft mit The Last Mile, FREEAMERICA und der WK Kellogg Foundation ein, um für die Entwicklungsabteilung ein Ausbildungsprogramm aufzubauen, das ehemals inhaftierten Personen dabei hilft, eine qualifizierte, langfristige Beschäftigung im Technologiesektor zu finden und die gesellschaftliche Wahrnehmung von Personen in Wiedereingliederungsmaßnahmen zu verändern. Seitdem hat Next Chapter auf 14 einstellende Partnerunternehmen expandiert. Slack arbeitet außerdem mit dem Aspen Institute an einer Gemeinschaftsinitiative namens Rework Reentry zusammen, um dabei zu helfen, Next Chapter weiteren Unternehmen näherzubringen und eine größere öffentliche Aufmerksamkeit für die beruflichen Barrieren zu generieren, auf die Menschen in Wiedereingliederungsmaßnahmen stoßen.
Slack für Non-Profit-Organisationen
Slack bietet Non-Profit-Organisationen kostenlose bzw. vergünstigte Workspaces.
Slack-Niederlassungen auf der ganzen Welt vergeben Fördergelder an Organisationen vor Ort. Zu den bisherigen Begünstigten zählen Operation Code in Denver, Re:Coded in London, Inclusion in New York und weitere wohltätige Einrichtungen und karitative Vereine.
Freiwilligenarbeit durch Mitarbeiter
Slack bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sieben bezahlte Ehrenamtstage (Volunteer Time Off), die sie zur Verrichtung gemeinnütziger Arbeit für eine Organisation ihrer Wahl nutzen können.
Salesforce-Philanthropie
Slack ist stolzer Unterstützer der Arbeit der Salesforce Foundation und trägt zu weiteren philanthropischen Bürgerinitiativen und strategischen Programmen bei.