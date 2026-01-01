Slack for Good - Einfach Gutes tun

Slack übernimmt soziale Verantwortung. Wir haben uns verpflichtet, ein Prozent des Eigenkapitals, der Zeit und der Produkte unseres Unternehmens an gemeinnützige Organisationen zu geben.

2018 ging Slack eine Partnerschaft mit The Last Mile, FREEAMERICA und der WK Kellogg Foundation ein, um für die Entwicklungsabteilung ein Ausbildungsprogramm aufzubauen, das ehemals inhaftierten Personen dabei hilft, eine qualifizierte, langfristige Beschäftigung im Technologiesektor zu finden und die gesellschaftliche Wahrnehmung von Personen in Wiedereingliederungsmaßnahmen zu verändern. Seitdem hat Next Chapter auf 14 einstellende Partnerunternehmen expandiert. Slack arbeitet außerdem mit dem Aspen Institute an einer Gemeinschaftsinitiative namens Rework Reentry zusammen, um dabei zu helfen, Next Chapter weiteren Unternehmen näherzubringen und eine größere öffentliche Aufmerksamkeit für die beruflichen Barrieren zu generieren, auf die Menschen in Wiedereingliederungsmaßnahmen stoßen.

Slack bietet Non-Profit-Organisationen kostenlose bzw. vergünstigte Workspaces.