Slack for Good

L’obiettivo è aumentare la presenza nel settore tecnologico degli individui storicamente sottorappresentati.

Le nostre iniziative

Il settore tecnologico è un settore in cui chiunque può lavorare e crescere purché disponga di opportunità, accesso, assistenza e formazione. Slack for Good si impegna a realizzare iniziative concrete che promuovano la nostra convinzione secondo la quale i vantaggi ottenuti dalla tecnologia possono e devono essere distribuiti in modo più ampio e democratico.

Robin Thede, Stewart Butterfield, Kenyatta Leal e John Legend siedono insieme sul palco durante un incontro che annuncia il programma Next Chapter.
Impegno a donare l’1%

Slack si è impegnata a donare alla comunità una percentuale di patrimonio, tempo e prodotto dell’azienda pari all’1%.



Next Chapter

Nel 2018 Slack ha collaborato con The Last Mile, FREEAMERICA e la WK Kellogg Foundation per creare un programma di apprendistato ingegneristico finalizzato ad aiutare persone precedentemente soggette a detenzione a trovare un impiego specializzato e a lungo termine, nonché a modificare la percezione del processo di reintegrazione di tali persone. Da allora, Next Chapter è cresciuta fino a integrare 14 aziende partner. Slack collabora inoltre con l’Aspen Institute a un’iniziativa congiunta denominata Rework Reentry, con la finalità di integrare altre aziende in Next Chapter e di accrescere la consapevolezza da parte del pubblico in merito agli ostacoli affrontati dagli ex detenuti.



Slack for Nonprofits

Slack offre alle organizzazioni no profit un’area di lavoro gratuita oppure a prezzo scontato.

La volontaria Kathryn Hymes di Slack e una persona in un ambiente carcerario sorridono una accanto all'altro con in mano una copia del San Quentin News.
Donazioni agli enti locali

Le sedi di Slack in tutto il mondo concedono sovvenzioni alle organizzazioni locali. Tra i beneficiari troviamo Operation Code a Denver, Re:Coded a Londra, Inclusion a New York e altri.



Dipendenti impegnati nel volontariato

Grazie ai sette giorni di permesso retribuito da dedicare al volontariato (VTO), i dipendenti di Slack vengono incoraggiati a servire le comunità locali prestando servizi di volontariato a un’organizzazione di loro scelta.



Filantropia di Salesforce

Slack è orgogliosa di dare supporto al lavoro della Salesforce Foundation e di contribuire ad altre iniziative e programmi strategici filantropici provenienti dalla società civile.

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