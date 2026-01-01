Le nostre iniziative

Il settore tecnologico è un settore in cui chiunque può lavorare e crescere purché disponga di opportunità, accesso, assistenza e formazione. Slack for Good si impegna a realizzare iniziative concrete che promuovano la nostra convinzione secondo la quale i vantaggi ottenuti dalla tecnologia possono e devono essere distribuiti in modo più ampio e democratico.