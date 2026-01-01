Slack for Good
L’obiettivo è aumentare la presenza nel settore tecnologico degli individui storicamente sottorappresentati.
Le nostre iniziative
Il settore tecnologico è un settore in cui chiunque può lavorare e crescere purché disponga di opportunità, accesso, assistenza e formazione. Slack for Good si impegna a realizzare iniziative concrete che promuovano la nostra convinzione secondo la quale i vantaggi ottenuti dalla tecnologia possono e devono essere distribuiti in modo più ampio e democratico.
Slack si è impegnata a donare alla comunità una percentuale di patrimonio, tempo e prodotto dell’azienda pari all’1%.
Next Chapter
Nel 2018 Slack ha collaborato con The Last Mile, FREEAMERICA e la WK Kellogg Foundation per creare un programma di apprendistato ingegneristico finalizzato ad aiutare persone precedentemente soggette a detenzione a trovare un impiego specializzato e a lungo termine, nonché a modificare la percezione del processo di reintegrazione di tali persone. Da allora, Next Chapter è cresciuta fino a integrare 14 aziende partner. Slack collabora inoltre con l’Aspen Institute a un’iniziativa congiunta denominata Rework Reentry, con la finalità di integrare altre aziende in Next Chapter e di accrescere la consapevolezza da parte del pubblico in merito agli ostacoli affrontati dagli ex detenuti.
Slack for Nonprofits
Slack offre alle organizzazioni no profit un’area di lavoro gratuita oppure a prezzo scontato.
Le sedi di Slack in tutto il mondo concedono sovvenzioni alle organizzazioni locali. Tra i beneficiari troviamo Operation Code a Denver, Re:Coded a Londra, Inclusion a New York e altri.
Dipendenti impegnati nel volontariato
Grazie ai sette giorni di permesso retribuito da dedicare al volontariato (VTO), i dipendenti di Slack vengono incoraggiati a servire le comunità locali prestando servizi di volontariato a un’organizzazione di loro scelta.
Filantropia di Salesforce
Slack è orgogliosa di dare supporto al lavoro della Salesforce Foundation e di contribuire ad altre iniziative e programmi strategici filantropici provenienti dalla società civile.