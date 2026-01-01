Aumenta la produttività, trasforma le operazioni
Le aziende tecnologiche che utilizzano Slack ottengono in media un ROI¹ del 29%, migliorando l’efficienza organizzativa grazie ad automazioni scalabili e a una conoscenza centralizzata.
Accelera il ritmo dell’innovazione
Esegui ogni fase con efficienza, dall’ideazione al lancio
Migliora le app esistenti con oltre 2.500 integrazioni Slack
Connettiti all’istante con strumenti audio e video integrati
16%
aumento della velocità nel lancio di nuovi prodotti sul mercato1
30%
aumento del tempo risparmiato grazie all’automazione dei processi2
Genera ricavi più rapidamente concentrandoti su ciò che conta davvero
Aumenta la produttività dei rappresentanti e i tassi di acquisizione automatizzando le attività di vendita
Ottieni maggiore visibilità e migliora il co‑selling con Slack Connect
Potenzia i team mettendo a loro disposizione gli strumenti che amano
“Ora, grazie a Slack Connect, riusciamo a iterare molto più velocemente su partnership, trattative di vendita ed esigenze dei clienti, promuovendo innovazione e allineamento in tutto il settore delle costruzioni.”
Dai priorità a clienti e risparmi
Risolvi i ticket più velocemente con l’automazione degli interventi collettivi sui casi
Rafforza le relazioni con i clienti connettendoti in Slack
Trova le risposte di cui hai bisogno con la ricerca basata sull’IA
29%
risoluzione più rapida per i team tecnici1
15%
riduzione media del costo per ticket2
Ridefinisci il successo dei clienti con Slack e Salesforce
Semplifica il processo di rinnovo, dal preventivo all’incasso, con dati in tempo reale
Supera le interruzioni della supply chain con visibilità e informazioni chiave
Migliora la soddisfazione dei clienti con esperienze personalizzate
Aumenta la produttività con le app a disposizione proprio dove lavori
Connetti tutti i tuoi strumenti preferiti, come Salesforce, Jira, Microsoft Office e molti altri.
Scopri come funziona Slack per i team tecnici
Aumenta l’efficienza dell’assistenza clienti nel settore tecnologico
Ottimizza le relazioni con i partner tecnologici
Velocizza lo sviluppo software con Slack
Con il bot per le approvazioni in Slack, il nostro team di vendita approva le trattative il 70% più velocemente
Domande frequenti
Sì. Puoi usare Slack Connect per velocizzare il lavoro e rafforzare le relazioni nell’intero ecosistema tecnologico. Slack Connect riunisce in modo sicuro i tuoi team con interlocutori esterni, inclusi clienti, partner e fornitori. Slack Connect è disponibile con tutti gli abbonamenti a pagamento.
Sì. In Slack puoi discutere informazioni riservate in modo protetto. La sua architettura offre diversi livelli di protezione per garantire che informazioni, conversazioni e file rimangano al sicuro. Slack garantisce sicurezza di livello enterprise in tutta la piattaforma, aderisce a numerose certificazioni di conformità ed è conforme al GDPR.
Inoltre, Slack offre molte funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori di controllare in dettaglio la crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti di sicurezza con Slack, per ricevere notifiche immediate nel caso venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack.
Sì. Slack migliora tutti i tuoi strumenti consentendoti di integrare software leader del settore e app personalizzate direttamente all’interno di Slack. Puoi scegliere tra oltre 2.500 integrazioni predefinite, inclusi i più diffusi strumenti di produttività e collaborazione, per risparmiare tempo ed evitare continui cambi di contesto.
Salesforce è stato uno dei primi partner di Slack e ha consentito ai team di rimanere facilmente aggiornati sui record di Salesforce direttamente da Slack.
Esistono due app che connettono Salesforce e Slack. Per poter utilizzare l’app di Salesforce per Slack, un amministratore di sistema Salesforce dovrà installare e configurare l’app di Slack per Salesforce. Ciascuna app offre funzionalità diverse.
L’app di Slack per Salesforce
- Disponibile nell’AppExchange di Salesforce
- Visualizza i messaggi di Slack associati a un record
- Invia i record di Salesforce a Slack
- Imposta gli avvisi dei record nei canali di Slack
L’app di Salesforce per Slack
- Disponibile in Slack Marketplace.
- Cerca e visualizza l’anteprima dei record di Salesforce per tutti gli oggetti standard
- Indirizza gli avvisi rilevanti nei canali
- Aggiunge i messaggi di Slack ai record di Salesforce
Scopri di più su come incrementare le vendite con l’integrazione Slack + Salesforce e come funziona.