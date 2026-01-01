Slack per il settore tecnologico

Aumenta la produttività, trasforma le operazioni

Le aziende tecnologiche che utilizzano Slack ottengono in media un ROI¹ del 29%, migliorando l’efficienza organizzativa grazie ad automazioni scalabili e a una conoscenza centralizzata.

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Opera con velocità ed efficienza

Accelera il ritmo dell’innovazione

  • Esegui ogni fase con efficienza, dall’ideazione al lancio

  • Migliora le app esistenti con oltre 2.500 integrazioni Slack

  • Connettiti all’istante con strumenti audio e video integrati

Scopri come IBM usa Slack

16%

aumento della velocità nel lancio di nuovi prodotti sul mercato1

30%

aumento del tempo risparmiato grazie all’automazione dei processi2

1Fonte: “Il Total Economic Impact di Slack per i team tecnici”, Forrester, settembre 2020.
2Fonte: “Metriche di successo dei clienti per l’anno fiscale 2023”, Salesforce, sondaggio svolto su 119-149 utenti di Slack nel settore tecnologico, luglio 2022.
Raggiungi una crescita redditizia

Genera ricavi più rapidamente concentrandoti su ciò che conta davvero

  • Aumenta la produttività dei rappresentanti e i tassi di acquisizione automatizzando le attività di vendita

  • Ottieni maggiore visibilità e migliora il co‑selling con Slack Connect

  • Potenzia i team mettendo a loro disposizione gli strumenti che amano

“Ora, grazie a Slack Connect, riusciamo a iterare molto più velocemente su partnership, trattative di vendita ed esigenze dei clienti, promuovendo innovazione e allineamento in tutto il settore delle costruzioni.”

Kristopher M. Lengieza, Vicepresidente, Global Partnerships and Alliances, Procore
Fidelizza e aumenta i clienti

Dai priorità a clienti e risparmi

  • Risolvi i ticket più velocemente con l’automazione degli interventi collettivi sui casi

  • Rafforza le relazioni con i clienti connettendoti in Slack

  • Trova le risposte di cui hai bisogno con la ricerca basata sull’IA

Scopri come Intuit utilizza Slack per aumentare la soddisfazione

29%

risoluzione più rapida per i team tecnici1

15%

riduzione media del costo per ticket2

1Fonte: “Metriche di successo dei clienti per l’anno fiscale 2023”, Salesforce, sondaggio svolto su 143-149 utenti sia di Slack sia di Salesforce, 2022.
2Fonte: “Il Total Economic Impact di Slack per i team di assistenza”, Forrester, maggio 2021.

Ridefinisci il successo dei clienti con Slack e Salesforce

  • Semplifica il processo di rinnovo, dal preventivo all’incasso, con dati in tempo reale

  • Supera le interruzioni della supply chain con visibilità e informazioni chiave

  • Migliora la soddisfazione dei clienti con esperienze personalizzate

Scopri di più sui modelli di Slack

Aumenta la produttività con le app a disposizione proprio dove lavori

Connetti tutti i tuoi strumenti preferiti, come Salesforce, Jira, Microsoft Office e molti altri.

Scopri tutte le integrazioni

Logo of Salesforce Automations (Legacy)
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Scopri come funziona Slack per i team tecnici

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Aumenta l’efficienza dell’assistenza clienti nel settore tecnologico

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Ottimizza le relazioni con i partner tecnologici

Guida

Velocizza lo sviluppo software con Slack

Blog

Con il bot per le approvazioni in Slack, il nostro team di vendita approva le trattative il 70% più velocemente

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Domande frequenti

Sì. Puoi usare Slack Connect per velocizzare il lavoro e rafforzare le relazioni nell’intero ecosistema tecnologico. Slack Connect riunisce in modo sicuro i tuoi team con interlocutori esterni, inclusi clienti, partner e fornitori. Slack Connect è disponibile con tutti gli abbonamenti a pagamento.

Sì. In Slack puoi discutere informazioni riservate in modo protetto. La sua architettura offre diversi livelli di protezione per garantire che informazioni, conversazioni e file rimangano al sicuro. Slack garantisce sicurezza di livello enterprise in tutta la piattaforma, aderisce a numerose certificazioni di conformità ed è conforme al GDPR.

Inoltre, Slack offre molte funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori di controllare in dettaglio la crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti di sicurezza con Slack, per ricevere notifiche immediate nel caso venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack.

Sì. Slack migliora tutti i tuoi strumenti consentendoti di integrare software leader del settore e app personalizzate direttamente all’interno di Slack. Puoi scegliere tra oltre 2.500 integrazioni predefinite, inclusi i più diffusi strumenti di produttività e collaborazione, per risparmiare tempo ed evitare continui cambi di contesto.

Salesforce è stato uno dei primi partner di Slack e ha consentito ai team di rimanere facilmente aggiornati sui record di Salesforce direttamente da Slack.

Esistono due app che connettono Salesforce e Slack. Per poter utilizzare l’app di Salesforce per Slack, un amministratore di sistema Salesforce dovrà installare e configurare l’app di Slack per Salesforce. Ciascuna app offre funzionalità diverse.

L’app di Slack per Salesforce

  • Disponibile nell’AppExchange di Salesforce
  • Visualizza i messaggi di Slack associati a un record
  • Invia i record di Salesforce a Slack
  • Imposta gli avvisi dei record nei canali di Slack

L’app di Salesforce per Slack

  • Disponibile in Slack Marketplace.
  • Cerca e visualizza l’anteprima dei record di Salesforce per tutti gli oggetti standard
  • Indirizza gli avvisi rilevanti nei canali
  • Aggiunge i messaggi di Slack ai record di Salesforce

Scopri di più su come incrementare le vendite con l’integrazione Slack + Salesforce e come funziona.

Per tutti i tipi di team

Indipendentemente dal ramo dell’organigramma in cui operi, puoi dare a ogni team la possibilità di esprimere al massimo il proprio potenziale di produttività.
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