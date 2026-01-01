Gagnez en productivité et modernisez vos opérations
Les entreprises technologiques qui utilisent Slack profitent en moyenne d’un retour sur investissement¹ de 29 %, et gagnent en efficacité grâce à l’automatisation à grande échelle et à la centralisation des connaissances.
Accélérez l’innovation
Gagnez en efficacité sur l’ensemble du cycle de développement
Boostez votre productivité grâce à plus de 2 500 intégrations Slack
Échangez facilement grâce aux outils audio et vidéo intégrés
16 %
plus rapide pour la commercialisation de nouveaux produits1
30 %
de gain de temps grâce à l’automatisation des processus2
Optimisez votre chiffre d’affaires de manière stratégique
Renforcez la productivité et les taux de réussite de vos commerciaux en automatisant leurs tâches répétitives
Gagnez en visibilité et améliorez les ventes collaboratives grâce à Slack Connect
Donnez à vos équipes les outils dont elles ont besoin pour se dépasser
« Nous offrons plus de rapidité vis-à-vis de nos partenariats, de nos transactions et des besoins de nos clients grâce à Slack Connect. Nous promouvons ainsi l’innovation et la coordination dans le secteur du bâtiment. »
Donnez la priorité à vos clients et faites des économies
Accélérez la résolution des demandes d’assistance grâce à l’automatisation et à la mise en commun des requêtes
Consolidez les relations avec les clients en échangeant dans Slack
Trouvez les réponses à vos questions grâce à la recherche optimisée par l’IA
29 %
d’accélération des délais de résolution pour les équipes techniques1
15 %
de réduction du coût moyen par ticket2
Réinventez le succès client avec Slack et Salesforce
Simplifiez toutes les étapes du processus de renouvellement grâce à des données en temps réel
Gagnez en visibilité et surmontez les interruptions de la chaîne d’approvisionnement grâce à des informations pertinentes
Améliorez la satisfaction des clients en proposant des expériences personnalisées
Renforcez votre productivité en utilisant les applications dans votre espace de travail
Intégrez tous vos outils favoris, comme Salesforce, Jira, Microsoft Office et bien plus encore.
Découvrez comment Slack fonctionne pour les équipes techniques
Améliorez l’efficacité du service client technique
Optimiser vos relations avec vos partenaires des technologies
Accélérer le développement de logiciels avec Slack
Grâce aux bots Slack pour les validations, notre équipe commerciale approuve les contrats 70 % plus rapidement
Questions fréquentes
Oui. Vous pouvez utiliser Slack Connect pour accélérer le travail et renforcer les relations dans l’ensemble de votre écosystème de technologies. Slack Connect permet à vos équipes de communiquer en toute sécurité avec des parties externes, comme des prestataires, des fournisseurs et des clients. Slack Connect est disponible avec tous les abonnements payants.
Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. La conception de Slack offre de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. La plateforme propose un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise en adhérant à plusieurs certifications et est conforme aux exigences du RGPD.
Slack propose également de nombreuses fonctionnalités de sécurité, telles que la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui donnent aux administrateurs le contrôle de chaque détail du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour recevoir une notification instantanée en cas de menace. Découvrez-en plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack.
Oui. Slack rend vos outils plus efficaces et vous permet d’intégrer des logiciels de pointe et des applications personnalisées directement dans la plateforme. Choisissez parmi plus de 2 500 intégrations prêtes à l’emploi, notamment les outils de productivité et de travail les plus populaires, pour gagner du temps et éviter les changements d’environnement.
Salesforce a été l’un des premiers partenaires de Slack, permettant ainsi aux équipes de suivre leurs enregistrements Salesforce depuis Slack.
Deux applications permettent de connecter Salesforce et Slack. Pour utiliser l’application Salesforce pour Slack, un administrateur système Salesforce doit installer et configurer l’application Slack pour Salesforce. Chaque application fournit des fonctionnalités différentes.
L’application Slack pour Salesforce
- Disponible dans l’AppExchange de Salesforce
- Afficher les messages Slack associés à un enregistrement
- Envoyer des enregistrements Salesforce dans Slack
- Configurer des alertes d’enregistrement dans les canaux Slack
L’application Salesforce pour Slack
- Disponible dans le Slack Marketplace.
- Rechercher et afficher un aperçu des enregistrements Salesforce pour tous les objets standard
- Acheminer les alertes pertinentes vers les canaux
- Ajouter des messages Slack aux enregistrements Salesforce
Découvrez comment booster votre service commercial avec Slack + l’intégration Salesforce et comment cela fonctionne.