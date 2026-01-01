Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. La conception de Slack offre de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. La plateforme propose un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise en adhérant à plusieurs certifications et est conforme aux exigences du RGPD.

Slack propose également de nombreuses fonctionnalités de sécurité, telles que la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui donnent aux administrateurs le contrôle de chaque détail du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour recevoir une notification instantanée en cas de menace. Découvrez-en plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack.